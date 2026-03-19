Ca sĩ Phùng Khánh Linh kể về mất mát

Sau album Giữa một vạn người, Phùng Khánh Linh giới thiệu ca khúc mới mang tên Giả vờ - chỉ 3 ngày trước liveshow đầu tiên của cô tên Giữa một vạn tour.

Theo ca sĩ, đây là một bản nhạc đặc biệt, đồng thời được xem như lát cắt đầu tiên trong thế giới nội tâm mà cô đã xây dựng xuyên suốt dự án âm nhạc lần này.

Ca khúc khai thác trạng thái tâm lý khi con người đối diện với mất mát, đặc biệt là cảm giác phủ nhận, vốn là giai đoạn mà người trong cuộc vẫn cố tin rằng mọi thứ chưa thay đổi.

Thông qua sản phẩm này, nữ ca sĩ không tìm cách lý giải hay vượt qua nỗi buồn mà lựa chọn ở lại trong cảm xúc một cách tự nhiên.

“Ai trong chúng ta cũng từng có lúc như vậy, khi mọi thứ đã thay đổi nhưng mình chưa sẵn sàng đối diện. Và điều đó cũng không sao cả, đó là một phần của hành trình cảm xúc”, cô chia sẻ.

Với Phùng Khánh Linh, “giả vờ” không mang ý nghĩa tiêu cực mà là một cách tự bảo vệ cảm xúc khi con người chưa sẵn sàng đối diện thực tế.

Ca khúc do chính cô sáng tác, phần sản xuất có sự tham gia của các cộng sự quen thuộc như Blossom, Đại Lâm và Phú Phạm - những người từng đồng hành trong album trước. Về âm nhạc, bài hát kết hợp nền trống mang hơi hướng rock với các lớp âm thanh dàn nhạc, tạo không gian rộng và có chiều sâu.

Ca khúc đóng vai trò như mảnh ghép nền tảng cho toàn bộ album Giữa một vạn người. Nếu album là hành trình của tan vỡ và hồi sinh, ca khúc này chính là điểm khởi đầu, nơi cảm xúc vẫn còn bị đóng băng.

Live concert Giữa một vạn của Phùng Khánh Linh sẽ diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình (TPHCM) vào ngày 21 và 22/3.

Sau khi phát hành ca khúc và thực hiện live concert, Phùng Khánh Linh cho biết cô sẽ tập trung nhiều hơn cho sân khấu, với mong muốn mang show đến nhiều không gian khác nhau để âm nhạc có thể tiếp tục được sống cùng khán giả.

MV Lyric "Giả vờ" của Phùng Khánh Linh

Thanh Thảo nhận quà bất ngờ từ chồng đại gia

Ca sĩ Thanh Thảo vừa tổ chức buổi tiệc sinh nhật đánh dấu tuổi 49, quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám và những người bạn thân thiết.

Ca sĩ Thanh Thảo được chồng đại gia tổ chức tiệc sinh nhật và tặng quà bất ngờ.

Điều đặc biệt nhất khiến nhiều người xúc động chính là việc chồng doanh nhân Việt kiều của Thanh Thảo đã âm thầm từ Mỹ bay về Việt Nam để tổ chức sinh nhật cho vợ.

Sự xuất hiện bất ngờ cùng cách anh chuẩn bị mọi thứ chu đáo khiến nữ ca sĩ vỡ òa trong hạnh phúc.

Theo ca sĩ, đây không chỉ là món quà sinh nhật mà còn là minh chứng cho tình cảm sâu sắc, sự yêu thương và chiều chuộng mà bạn đời dành cho cô.

Thanh Thảo không giấu được cảm xúc khi gọi đây là một trong những sinh nhật “đáng nhớ và trọn vẹn nhất” của mình.

Nữ ca sĩ bày tỏ niềm hạnh phúc khi được đón tuổi mới trong vòng tay yêu thương của gia đình, đặc biệt là món quà bất ngờ từ ông xã, cùng sự hiện diện của những đồng nghiệp thân thiết đã đồng hành suốt nhiều năm trong sự nghiệp như Đàm Vĩnh Hưng, Ngọc Sơn, Lệ Quyên...

Sau khi lập gia đình, Thanh Thảo dành phần lớn thời gian chăm sóc tổ ấm. Năm 2018, cô sinh con gái đầu lòng, thường gọi thân mật là Talia. Từ đó đến nay, nữ ca sĩ ít xuất hiện trước công chúng, chỉ thỉnh thoảng tham gia biểu diễn hoặc góp mặt tại một số sự kiện đặc biệt.

Nữ ca sĩ thừa nhận cả hai vợ chồng cũng có những khác biệt bởi một người là nghệ sĩ, người kia lại chỉ thích bình lặng, kín đáo. Tuy nhiên, họ lựa chọn nhường nhịn, dung hòa để giữ được hạnh phúc của gia đình nhỏ.

Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh bên tổ ấm nhỏ, khiến khán giả ngưỡng mộ. Giọng ca Búp bê không tình yêu cũng thường xuyên đi về giữa Mỹ và Việt Nam để vừa bên cạnh gia đình, vừa duy trì đam mê nghệ thuật.

