Hà Anh Tuấn tạo tiền lệ chưa từng có ngày Valentine

Vào đúng 14h02 ngày Valentine 14/2, Hà Anh Tuấn phát hành đồng loạt 34 video trình diễn trên sân khấu từ chuỗi dự án Sketch a rose và The rose, cùng album cùng tên lên toàn bộ nền tảng số.

Hà Anh Tuấn trên sân khấu concert "The Rose".

34 video live stage chất lượng 4K ghi lại khoảnh khắc thăng hoa từ năm thành phố trên 3 châu lục, từ không khí dàn giao hưởng hùng tráng tại Sydney trong Chuyện của mùa đông hay không gian đậm chất điện ảnh tại Dolby Theatre với Áo anh sứt chỉ đường tà. Đặc biệt là những thước phim từ Đà Lạt, nơi Hà Anh Tuấn hát giữa sương khói với các ca khúc như Tháng mấy em nhớ anh, Phố mùa đông, Thành phố sương...

Album Sketch a rose gồm 10 bản ghi âm phòng thu, hội tụ dàn nghệ sĩ tài năng như Phan Mạnh Quỳnh với Hoa hồng, Vũ Cát Tường cùng Em, Vũ. với Còn nhớ và Ta chào nhau, cùng Trần Duy Khang, Hoàng Dũng và Thành Nghiệp. Điểm nhấn là sự xuất hiện của huyền thoại dương cầm Yiruma trong Dear memory - Ký ức hoa hồng.

Vũ Thảo My kết hợp APJ trong MV "Từ từ thôi đậm"

Sau hành trình tại Em xinh say hi, Vũ Thảo My chính thức tái xuất đường đua Vpop vào ngày Valentine với MV Từ từ thôi, bắt tay cùng APJ - nghệ sĩ đa năng xuất thân từ các tổ đội hip-hop lớn. Dự án mở ra giai đoạn âm nhạc mới với hướng đi nữ tính hơn, quyến rũ hơn và tự do hơn trong việc đào sâu cảm xúc.

Hinh ảnh mới của Vũ Thảo My.

Từ từ thôi là không gian để Vũ Thảo My phô diễn chất giọng dày, giàu nội lực cùng khả năng xử lý luyến láy tinh tế. Cô không gồng mình khoe kỹ thuật mà để cảm xúc dẫn dắt một cách gợi cảm, trưởng thành và đầy kiểm soát. APJ với chất giọng high-tenor hiếm và tư duy âm nhạc hiện đại mang đến tinh thần R&B pha Trap/Hip-hop. Sự đối lập giữa Vũ Thảo My mềm mại, giàu kỹ thuật và APJ gai góc, phóng khoáng tạo sự cân bằng thú vị, giúp ca khúc vừa quyến rũ vừa ma mị.

Ca khúc "Từ từ thôi":

Ca khúc do cả 2 nghệ sĩ cùng sáng tác, hoàn thành sau ba lần gặp gỡ tại studio. Vũ Thảo My chia sẻ: "Mọi thứ diễn ra rất vui vẻ và tự nhiên và My đề cao sự tự nhiên đó trong âm nhạc. My mong khán giả đón nhận ca khúc một cách tự nhiên, vui vẻ không gượng ép". Màn kết hợp này không chỉ đánh dấu sự tái xuất mà còn là cú chạm mở đầu năm 2026, với Pop/R&B được mở rộng về chiều sâu cảm xúc và tính thử nghiệm cao hơn.

Phùng Khánh Linh góp giọng cho nhạc phim Tết

Phùng Khánh Linh cũng chính thức phát hành bản audio Cảm ơn người đã thức cùng tôi - nhạc phim chủ đề của bộ phim cùng tên. Ca khúc thuộc thể loại Pop Ballad do giám đốc âm nhạc Phạm Hải Âu sáng tác và đồng viết lời bởi đạo diễn Chung Chí Công.

Phùng Khánh Linh.

Ca khúc chủ đề này là sáng tác vất vả nhất trong 14 ca khúc của phim. Đạo diễn Chung Chí Công và giám đốc âm nhạc Phạm Hải Âu đã trải qua sáu phiên bản khác nhau trong nhiều tháng trước khi tìm được giai điệu thực sự thuộc về bộ phim. Bản cuối được ghép từ hai phiên bản riêng, buộc anh phải viết lại phần lời để thống nhất thông điệp.

Đạo diễn Chung Chí Công chia sẻ: "Đây không hẳn là ca khúc về tình yêu mà còn là lời tri ân cho tình thân và tình bạn. Ca khúc mở đầu bằng lời cảm ơn gửi đến những con người đặc biệt, dù mỗi người đều có cuộc sống riêng, bận rộn riêng, nỗi đau riêng nhưng vẫn luôn dành thời gian bên cạnh, động viên và nâng đỡ".

Ca khúc "Cảm ơn người đã thức cùng tôi":