Đón đầu làn sóng dịch chuyển lao động từ TP.HCM

Trước Tết, chị Thanh Hằng (34 tuổi) ngậm ngùi ký đơn xin nghỉ việc. Sau 10 năm mưu sinh xa xứ, chị xót xa nhận ra không tích cóp được gì giá trị, mãi không thoát được cảnh ở trọ. Thu nhập 15 triệu đồng/tháng, cả gia đình chắt chiu đến mấy cũng không có dư. Để tiết kiệm chi phí, chị buộc gửi các con về quê nhờ ông bà chăm sóc. Sau nhiều lần dằn vặt, chị quyết định chọn phương án rời thành phố.

“Vợ chồng tôi vẫn chưa kiếm được việc mới vì quê nhà còn khó khăn”, chị Hằng nói với nỗi trăn trở trong lòng. Khi nghe hàng xóm giới thiệu Tây Ninh có nhiều doanh nghiệp “khát” lao động, mức sống lại rẻ hơn, chị liền gạt nước mắt, quyết đưa cả nhà bắt đầu cuộc sống di cư lần nữa.

Theo Sở Nội vụ TP.HCM, lao động nhập cư vào thành phố đang có xu hướng giảm dần, do chi phí sinh hoạt ngày càng đắt đỏ, áp lực công việc nặng nề. Nhiều tỉnh lân cận đẩy mạnh phát triển khu công nghiệp, mở ra cơ hội việc làm ngay tại chỗ. Cục Dân số cho biết năm 2023, tỷ lệ dân số cơ học (0,68%) lần đầu thấp hơn dân số tự nhiên (0,74%), phản ánh TP.HCM giảm sức hút với lao động nhập cư.

Các chuyên gia cho rằng, thị trường đang chứng kiến làn sóng dịch chuyển lao động mạnh mẽ từ TP.HCM sang các tỉnh, thành khác.

Ảnh minh hoạ: VietNamNet

Tây Ninh - điểm đến an cư, tiềm năng bền vững

Theo Tổng Cục thống kê, năm 2024, Tây Ninh thuộc 10 địa phương có tỷ suất nhập cư lớn nhất cả nước. Tỷ suất di cư thuần tăng từ 1,6% (2023) lên 6% (2024), cho thấy sức hút mạnh mẽ với lao động.

Tây Ninh nhìn từ trên cao. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Hiện tỉnh có 6 khu công nghiệp, khu kinh tế, với 143.961 lao động. Thu nhập của người lao động ngày càng được cải thiện, trong khi đây là nơi có mức sống rẻ nhất Đông Nam Bộ, rẻ thứ 17 cả nước (theo SCOLI năm 2023).

Anh Đình Trọng (32 tuổi), người từng rời TP.HCM đến Tây Ninh nhiều năm trước, chia sẻ: “Cuộc sống của tôi giờ thay đổi hoàn toàn, không còn áp lực cơm áo gạo tiền nữa. Ước mơ sở hữu nhà riêng cũng gần hơn, nhờ mức sống thấp, thu nhập thì ổn định”.

Năm 2025, Tây Ninh ghi nhận 133 doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, khu kinh tế đang “khát” hơn 26.000 lao động mọi lĩnh vực, trình độ chuyên môn, tạo cơ hội việc làm rộng lớn cho lao động địa phương và các tỉnh, thành khác.

Theo quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tam giác Trảng Bàng – Phước Đông – Gò Dầu là trung tâm phát triển của tỉnh, thuộc vùng phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ và nông nghiệp công nghệ cao.

Khu công nghiệp Phước Đông được quy hoạch với vốn đầu tư ban đầu hơn 5.000 tỷ đồng, hiện là nơi sinh sống, làm việc của hơn 80.000 lao động, chưa kể sắp tới sẽ đón thêm làn sóng di cư lớn.

Để giải quyết bài toán an cư cho người lao động, chủ đầu tư Sài Gòn VRG cùng Minh Phú Land đã phát triển dự án Phước Đông New City.

Theo đại diện chủ đầu tư, dự án Phước Đông New City được thiết kế hiện đại, đồng bộ hạ tầng, gần kề các khu công nghiệp, sở hữu đủ tiện ích sống. Đặc biệt, mức giá bán chỉ từ 1,9 tỷ đồng/căn được hoàn thiện nội thất cơ bản, sổ hồng riêng, cam kết thuê lại từ 7-9 triệu đồng/tháng, kèm chính sách nhiều ưu đãi “kép”. Người mua chỉ thanh toán 30% (khoảng 579 triệu đồng) là nhận nhà ngay.

Người mua chỉ cần thanh toán 30% để nhận nhà. Ảnh: Minh Phú Land

Phước Đông New City sở hữu vị trí chiến lược, nằm trên mặt tiền ĐT782, gần kề ĐT784, dễ dàng kết nối đến các xã, phường Phước Thạnh, Trảng Bàng, Đức Hòa, cửa khẩu quốc tế Mộc Bài. Cư dân thuận tiện di chuyển về TP.HCM qua QL 22 và cao tốc TP.HCM – Mộc Bài đang được triển khai.

Phước Đông New City có hạ tầng giao thông kết nối liên vùng. Ảnh: Minh Phú Land

Chương trình tham quan, tìm hiểu dự án Phước Đông New City. Ảnh: Minh Phú Land

Thông tin liên hệ: Công ty CP Đầu tư Địa ốc Minh Phú (MinhPhuLand) Địa chỉ: Số 5 Đường Số 1, KDC CityLand, Phường Hạnh Thông, TP.HCM Văn phòng đại diện: Khu đô thị Phước Đông New City, Xã Hưng Thuận, Tỉnh Tây Ninh Website: https://phuocdongnewcity.vn/

Lệ Thanh