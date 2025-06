Từ ngày 1/7, tỉnh Long An sáp nhập với Tây Ninh thành đơn vị hành chính cấp tỉnh mới với tên gọi Tây Ninh, trung tâm chính trị - hành chính tại TP Tân An (hiện là Trung tâm chính trị - hành chính của tỉnh Long An).

Tỉnh mới có 96 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 82 xã và 14 phường. Riêng tỉnh Long An hiện hữu có 60 xã, phường (4 phường và 56 xã mới, trong đó có 9 xã biên giới); còn tỉnh Tây Ninh hiện hữu có 36 xã, phường (gồm 10 phường, 26 xã mới, trong đó có 11 xã biên giới).

Tỉnh Long An và Tây Ninh có nhiều tương đồng khi từng là một phần của phủ Gia Định triều đại Vua Minh Mạng. Quá trình hình thành và phát triển, cả hai đều trải qua nhiều thay đổi về địa giới hành chính. Trong truyền thống và văn hoá, hai tỉnh này đều có bề dày lịch sử đấu tranh cách mạng “trung dũng, kiên cường”.

Về vị trí địa lý, cả hai tỉnh đều có con sông Vàm Cỏ Đông chảy qua trước khi hợp lưu với sông Vàm Cỏ Tây tạo thành sông Vàm Cỏ.

Cả Tây Ninh và Long An đều có vị trí chiến lược quan trọng, tiếp giáp TPHCM và biên giới Campuchia. Sau sáp nhập, nơi đây có không gian rộng hơn 8.500 km2 với dân số hơn 3,3 triệu người.

TP Tân An, tỉnh Long An hiện hữu là trung tâm chính trị - hành chính của tỉnh Tây Ninh mới. Ảnh: Anh Du.