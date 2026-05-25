UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch rà soát, sắp xếp và giải quyết chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, trong bối cảnh thành phố chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tính đến ngày 20/4, toàn thành phố có 5.017 người hoạt động không chuyên trách đang công tác tại các khối: Đảng (1.083 người), Mặt trận Tổ quốc (1.172 người), UBND (2.414 người) và Ban Chỉ huy quân sự (348 người). Toàn bộ lực lượng này phải hoàn tất quá trình sắp xếp trước ngày 31/5.

Trước tình hình đó, UBND TPHCM yêu cầu UBND cấp xã, các cơ quan chuyên môn và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc triển khai đồng bộ nhiều phương án để tiếp nhận, phân bổ lực lượng này.

Cụ thể, những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn sẽ được tiếp nhận vào làm công chức hoặc viên chức, hoặc ký hợp đồng lao động theo quy định hiện hành. Với số còn lại, thành phố vận động, khuyến khích tham gia công tác tại khu phố, ấp, thôn, khu dân cư, hoặc gia nhập lực lượng an ninh cơ sở, dân quân thường trực.

Những trường hợp không thể tiếp tục bố trí sẽ được giải quyết chính sách, đồng thời được hỗ trợ đào tạo nghề và khảo sát chuyển đổi việc làm cho người có nhu cầu chuyển đổi nghề nghiệp.

Đến ngày 31/5, TPHCM phải hoàn thành sắp xếp và kết thúc hoạt động đối với cán bộ không chuyên trách. Ảnh: Nguyễn Huế

UBND TPHCM cũng đặc biệt nhấn mạnh toàn bộ quá trình bố trí, sử dụng và giải quyết chế độ phải bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, gắn với tiến độ sắp xếp khu phố, ấp, thôn, khu dân cư tại mỗi địa phương.

Các đơn vị có trách nhiệm nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của người hoạt động không chuyên trách để đưa ra giải pháp xử lý phù hợp, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai.

Sở Nội vụ được giao chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND TP.