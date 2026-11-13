Hai năm hoạt động, Phương Đông Asahi từng bước xây dựng môi trường sống, chăm sóc và nghỉ dưỡng dành cho người cao tuổi, đồng thời lan tỏa giá trị gắn kết tới gia đình và cộng đồng.

Đồng hành cùng người cao tuổi – Nâng niu từng khoảnh khắc tuổi vàng

Ngày 19/11/2026 đánh dấu tròn hai năm Phương Đông Asahi chính thức đi vào hoạt động. Chặng đường ấy được bồi đắp từ những cuộc gặp gỡ, nụ cười, khoảnh khắc sẻ chia, gắn kết với người cao tuổi, gia đình và cộng đồng.

“Tôi ở Phương Đông Asahi đến nay đã hơn một năm bốn tháng. Nơi đây từ lâu không còn là chỗ dừng chân, mà là một ngôi nhà thứ hai ấm áp. Tôi có bạn bè, có thêm những người con, người cháu, tuổi già càng thêm ý nghĩa. Chúc Phương Đông Asahi luôn vững mạnh để có nhiều ông bà được sống vui, sống khỏe như chúng tôi”, bà L.T.K.T., một trong những cư dân đầu tiên, chia sẻ nhân dịp phức hợp tròn hai tuổi.

Hành trình gắn bó của bà T. bắt đầu từ những ngày đầu đăng ký trải nghiệm, bán trú, cho đến hiện tại là nội trú cho thấy sức thuyết phục của những giá trị thực về mô hình dưỡng lão cao cấp. Niềm tin ấy được vun đắp từng ngày, qua sự quan tâm chân thành, không gian sống tiện nghi và một cộng đồng thân thuộc để an tâm gửi gắm tuổi vàng.

Tại đây, sự chăm sóc người cao tuổi được thể hiện qua nhiều khía cạnh. Đó là việc theo dõi thể trạng, hỗ trợ sinh hoạt và khuyến khích duy trì thói quen vận động phù hợp; là đời sống tinh thần được nuôi dưỡng bằng các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ; những mối quan hệ thân tình hình thành qua bữa ăn chung, cuộc trò chuyện hay những buổi sinh hoạt cùng bạn bè đồng niên.

Đội ngũ nhân viên cũng đóng vai trò quan trọng trong hành trình ấy. Bằng sự lắng nghe, thấu hiểu và quan tâm đến nhu cầu riêng của từng cư dân, mỗi thành viên góp phần tạo dựng môi trường sống gần gũi, để người cao tuổi luôn cảm nhận được sự tôn trọng, sẻ chia và chăm sóc chu đáo.

Hai năm hoạt động là hành trình của những nỗ lực bền bỉ, được ghi dấu bằng sự thay đổi tích cực trong đời sống của từng cư dân. Từng nụ cười, cuộc gặp gỡ và khoảnh khắc sẻ chia góp phần vẽ nên bức tranh tuổi vàng đa sắc – nơi mỗi ngày thức dậy đều có niềm vui để mong chờ và một điểm tựa vững vàng để tận hưởng cuộc sống.

Đồng hành cùng gia đình – Gìn giữ trọn vẹn niềm tin

Nếu với người cao tuổi, Phương Đông Asahi là miền sống hạnh phúc, thì với những người làm con, nơi đây là dấu gạch nối yêu thương, cùng san sẻ những lo toan trên hành trình phụng dưỡng cha mẹ.

“Đặc thù công việc thường xuyên đi công tác xa khiến tôi trăn trở khi không thể tự mình chăm sóc mẹ. Mẹ tôi bị chứng tiền đình, nhiều lần té ngã khi ở nhà một mình. Vào đây yên tâm hơn vì luôn có nhân viên chăm sóc túc trực, bác sĩ sang thăm khám tận phòng. Mỗi lần gọi điện, mẹ còn hồ hởi kể ở đây nhiều bạn, nhiều hoạt động vui lắm, tôi mới thực sự nhẹ lòng”, anh N.T.N., người thân của cư dân N.N., chia sẻ.

Câu chuyện trên cho thấy một góc nhìn mới về dưỡng lão. Đó không phải sự tách rời khỏi gia đình mà là lựa chọn một môi trường sống phù hợp hơn, nơi có sự đồng hành và thấu hiểu từ cả hai phía.

Tại Phương Đông Asahi, mối liên kết giữa cư dân và gia đình được duy trì thông qua sự phối hợp trong quá trình chăm sóc. Việc cập nhật tình hình sức khỏe, sinh hoạt cùng quy trình chăm sóc được công khai giúp người thân nắm bắt thông tin và chủ động phối hợp khi cần thiết.

Đồng hành cùng sức khỏe cộng đồng – Trạm sạc thân, tâm, trí cho mọi thế hệ

Sau hai năm hoạt động, Phương Đông Asahi từng bước định hình mô hình phức hợp kết hợp nghỉ dưỡng, chăm sóc người cao tuổi và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hướng tới phục vụ nhu cầu đa dạng của nhiều thế hệ.

Sở hữu hệ sinh thái tiện ích gồm tắm khoáng Onsen, xông hơi Jjim Jil Bang, spa trị liệu, bể bơi bốn mùa, nhà hàng Asahi & Gasuto cùng không gian xanh yên bình, phức hợp đã đón tiếp hàng trăm nghìn lượt khách. Từ các gia đình, cặp đôi, nhóm bạn tìm kiếm không gian thư giãn đến những đoàn khách lựa chọn địa điểm nghỉ dưỡng, gắn kết, mỗi trải nghiệm đều hướng tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần.

Đặc biệt, đằng sau mỗi khoảnh khắc đồng hành là dấu ấn của đội ngũ nhân sự - những mảnh ghép làm nên bản sắc riêng của Phương Đông Asahi. Từ các y bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên chăm sóc đến bộ phận lễ tân, kỹ thuật viên,... mỗi vị trí đều góp phần vun đắp nên một tập thể đong đầy tình thân, qua sự chỉn chu trong nghiệp vụ và tinh thần phụng sự gửi trọn trong nét văn hóa Omotenashi.

Ông Nguyễn Công Minh, Giám đốc Phương Đông Asahi nhấn mạnh: “Niềm vui của cư dân, sự an tâm của gia đình và lòng tin mà khách hàng trao gửi chính là kim chỉ nam để Phương Đông Asahi tiếp tục phát triển, lan tỏa giá trị nhân văn đến cộng đồng”.

Phức hợp Nghỉ dưỡng - Dưỡng lão Phương Đông Asahi

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Bích Đào