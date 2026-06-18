Từ bí quyết sống thọ của người Nhật đến xu hướng chăm sóc sức khỏe hiện đại

Tại Nhật Bản, chăm sóc sức khỏe được xem là một phần của lối sống. Người Nhật theo đuổi triết lý "Yutori" - đề cao sự thư thái và những khoảng lặng cần thiết để cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Vì vậy, họ duy trì những thói quen như ngâm mình trong khoáng nóng, đi dạo giữa thiên nhiên hay dành thời gian thư giãn để tái tạo năng lượng. Đây cũng là một trong những yếu tố góp phần tạo nên văn hóa sống khỏe và tuổi thọ hàng đầu thế giới của người Nhật.

Ngày nay, tinh thần sống ấy đang được tái hiện tại Phương Đông Asahi - Phức hợp tắm khoáng nóng và chăm sóc sức khỏe đẳng cấp, giúp mỗi người tìm lại sự cân bằng giữa nhịp sống hiện đại.

Một ngày sống kiểu Nhật tại Phương Đông Asahi

Buổi sáng bắt đầu với những bước chân thong thả giữa không gian xanh rộng mở, nơi cây cối, mặt nước và ánh sáng tự nhiên hòa quyện tạo nên cảm giác thư thái giữa lòng thành phố. Bước vào khu Onsen tại Phương Đông Asahi, khách hàng sẽ ấn tượng với kiến trúc Wabi Sabi tinh tế, hệ thống nội - ngoại thất tự nhiên cùng không gian mang đậm dấu ấn Nhật Bản.

Khu Onsen rộng 800m² được đầu tư bài bản với 8 bể khoáng như bể tắm khoáng nóng, bể sục micro bubble, bể lạnh Mizuburo, lu thảo dược cùng phòng xông hơi khô và xông hơi ướt hiện đại. Nguồn khoáng kết hợp cùng nhiệt độ ổn định giúp thư giãn sâu, hỗ trợ tuần hoàn và tái tạo năng lượng cho cả thể chất lẫn tinh thần.

"Trước đây tôi thường xuyên mất ngủ và căng thẳng do tính chất công việc. Sau khi trải nghiệm Onsen tại đây, tôi cảm nhận rõ sự thay đổi, cơ thể đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều." - cô K.Vân, khách hàng thân thiết chia sẻ. Theo cô Vân, việc dành thời gian đến Phương Đông Asahi mỗi tuần đã trở thành thói quen chăm sóc sức khỏe không thể thiếu.

Tiếp nối hành trình trải nghiệm, khách hàng sẽ bước vào không gian xông hơi Jjim Jil Bang với hệ thống 10 phòng xông đa dạng như xông đá quý, xông đá muối Himalaya, hang hồng ngoại,... Nổi bật trong đó có phòng xông Oxy Hinoki với hương thơm từ gỗ tự nhiên cùng lượng oxy tinh khiết cao, tạo nên một "khoảng lặng" giữa nhịp sống hiện đại. Bên cạnh đó, nơi đây còn sở hữu phòng xông tuyết lạnh được đánh giá là một trong những phòng xông đẹp và hiện đại hàng đầu Việt Nam. Sự kết hợp giữa các phòng xông với mức nhiệt khác nhau giúp cơ thể được thư giãn, đào thải mồ hôi, tăng cảm giác sảng khoái và hỗ trợ phục hồi cơ thể hiệu quả hơn.

Không chỉ là nơi thư giãn, đây còn là điểm đến giúp nhiều gia đình hình thành thói quen chăm sóc sức khỏe chủ động. Anh Q.Dũng (Hà Nội) chia sẻ: "Trước đây, vào cuối tuần tôi thường cho con đi trung tâm thương mại hoặc khu vui chơi. Từ khi biết đến đây, chúng tôi có thêm một lựa chọn ý nghĩa hơn".

Bên cạnh Onsen và xông hơi, khách hàng còn có thể trải nghiệm các liệu trình spa trị liệu như bấm huyệt, gội đầu dưỡng sinh giúp thư giãn cơ thể, giảm đau mỏi và phục hồi năng lượng sau những ngày làm việc căng thẳng.

Hành trình chăm sóc sức khỏe sẽ trở nên trọn vẹn hơn khi được kết hợp cùng trải nghiệm ẩm thực tinh tế. Từ những món ăn được chế biến công phu, đề cao sự tươi ngon của nguyên liệu đến không gian đậm chất Nhật Bản, mọi chi tiết đều góp phần hoàn thiện hành trình nghỉ dưỡng, giúp khách hàng cảm nhận rõ nét triết lý sống khỏe, sống cân bằng và sự tinh tế trong văn hóa Nhật Bản.

Nếu kiến trúc và sản phẩm là phần nhìn thấy được, thì tinh thần Omotenashi chính là điều khách hàng cảm nhận được trong suốt hành trình trải nghiệm. Từ sự đón tiếp chỉn chu, tư vấn tận tình đến việc chủ động hỗ trợ khách hàng, mọi điểm chạm đều được chăm chút với mong muốn mang lại cảm giác trọn vẹn nhất. Omotenashi trở thành một phần trong văn hóa vận hành, góp phần tạo nên dấu ấn riêng của Phương Đông Asahi.

Hơn cả một điểm đến chăm sóc sức khỏe

Khép lại hành trình trải nghiệm, điều đọng lại trong lòng nhiều khách hàng không chỉ là những phút giây thư giãn với Onsen, xông hơi hay spa trị liệu, mà còn là cảm giác được chăm sóc toàn diện cả thể chất lẫn tinh thần. GS.TS.BS.CKII Phạm Vinh Quang nhận định: “Đây là không gian lý tưởng để chăm sóc sức khỏe cộng đồng, nơi nghỉ dưỡng, phục hồi thể chất và chăm sóc tinh thần được kết nối hài hòa trong cùng một hệ sinh thái”.

Trong bối cảnh con người ngày càng quan tâm tới sức khỏe và chất lượng sống, những không gian như Phương Đông Asahi đang góp phần đưa triết lý sống khỏe của người Nhật đến gần hơn với người Việt. Bởi đôi khi, chăm sóc bản thân không bắt đầu từ những điều lớn lao, đơn giản là dành cho mình một khoảng thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn và tái tạo năng lượng mỗi ngày.

Phức hợp Nghỉ dưỡng - Dưỡng lão Phương Đông Asahi

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