U70 vẫn được chồng chiều chuộng, hôn nhân ngày càng lãng mạn

Chia sẻ với VietNamNet, NSƯT Phương Hồng Thủy kể chị về Việt Nam “tái xuất” sân khấu sau nhiều năm định cư tại Mỹ.

Nghệ sĩ xúc động gặp lại đồng nghiệp và khán giả thân quen. Với chị, những cuộc hội ngộ và được đóng góp cho nghệ thuật quê nhà lúc này là niềm hạnh phúc lớn.

Trong chuyến về Việt Nam, NSƯT Phương Hồng Thủy được ông xã tháp tùng. Anh kề cận chăm sóc, giúp vợ quán xuyến mọi việc để nghệ sĩ dành trọn tâm trí cho sân khấu.

“Hơn 22 năm gắn bó, tình cảm của tôi và ông xã luôn mặn nồng. Tôi lúc này còn được đứng trên sân khấu đều nhờ có anh”, chị nói.

Phương Hồng Thủy hạnh phúc bên ông xã kém 4 tuổi.

Nghệ sĩ nhớ lại gặp ông xã lần đầu tiên năm 2002 khi sang Mỹ du lịch. Hai bên gia đình vốn quen biết từ trước nên họ hẹn nhau trò chuyện. Phương Hồng Thủy khi ấy ấn tượng hình ảnh một chàng trai đeo kính, vẻ ngoài thư sinh, hiền lành nên chóng có cảm tình.

Bạn đời tình nguyện làm “tài xế” chở Phương Hồng Thủy và nghệ sĩ Út Bạch Lan đi chùa, tham quan các nơi. Trên đường về, xe họ gặp tai nạn song may mắn mọi người đều bình an.

Biết Phương Hồng Thủy mệt và khát nước vì đi đường xa, anh mua tặng chị 2 chai nước nhỏ. Nghệ sĩ gọi vui đây là món quà nhỏ bé giúp cả 2 nên duyên vợ chồng.

“Trước nay tôi chỉ lo cho gia đình, bươn chải ngày đêm không ai chăm sóc nên khi có người quan tâm khiến bản thân có cảm xúc đặc biệt”, chị kể.

Năm 2004, Phương Hồng Thủy quyết định gác sự nghiệp tại Việt Nam để sang Mỹ kết hôn, định cư. Chính sự chu đáo, tận tâm của bạn đời khiến nghệ sĩ cảm nhận niềm hạnh phúc sau những dang dở, vừa vơi đi nỗi cô quạnh xứ người.

Phương Hồng Thủy vốn không giỏi nội trợ do từ trẻ mải miết đi hát. Nghệ sĩ kể đến năm 45 tuổi chị mới biết dùng nồi cơm điện, đôi lúc vẫn nấu cơm nhão.

Phương Hồng Thúy biết ơn ông xã luôn đứng sau hỗ trợ.

Ông xã luôn thông cảm, sợ lỡ vô tình chê sẽ khiến vợ buồn lòng. Sau này, anh chủ động mọi việc, từ nấu ăn đến dọn dẹp nhà cửa để vợ được thảnh thơi nghỉ ngơi sau giây phút chạy show.

Mỗi sáng, Phương Hồng Thủy có thói quen đọc kinh. Bạn đời thường làm sẵn ly cà phê rồi lặng lẽ đặt sau lưng chị. Một hành động nhỏ tỉ mỉ lặp lại như vậy khiến nghệ sĩ hạnh phúc.

Với Phương Hồng Thủy, tình yêu càng về già càng lãng mạn, mặn nồng hơn xưa. Sự ngọt ngào không chỉ xuất phát từ lời nói, mà còn là lối ứng xử nhẹ nhàng mỗi ngày. Cặp đôi xem nhau vừa là vợ chồng vừa là tri kỷ, hay xưng hô "cậu - tớ" hoặc "anh - em", thoải mái chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn đời sống.

“Chúng tôi không nắm giữ hay ràng buộc nhau. Cả hai cùng chung suy nghĩ phải biết xem trọng, đừng khinh thường và bao dung đối phương. Ông xã hay bảo chỉ thích nghe tôi cười chứ không muốn tôi buồn. Với tôi như vậy là hạnh phúc lắm rồi”, chị kể.

Sống bình yên ở Mỹ, tiết lộ thú vui tuổi xế chiều

Phương Hồng Thủy sống giản dị, bình yên ở xứ người.

Phương Hồng Thủy dùng từ “bình yên” để mô tả cuộc sống lúc này. Nhiều năm qua, chị tu tập Phật pháp, sống và làm việc với tâm niệm: Biết an thì sẽ an. Nền tảng gia đình ổn định, vợ chồng chị không gặp áp lực kinh tế ở tuổi hưu.

Con gái chị đã trưởng thành, hiện là kế toán và có cuộc sống khá tốt. Thỉnh thoảng, con gái lái xe sang thăm 2 vợ chồng chị rồi cả nhà lại dẫn nhau ăn uống, mua sắm.

Phương Hồng Thủy bật mí con gái vốn có năng khiếu ca cổ, sở hữu giọng hát trong trẻo, mềm mại. Dẫu vậy, chị không khuyến khích con theo nghề vì hơn ai hết đã thấu hiểu nỗi nhọc nhằn, truân chuyên nghề hát đã trải qua.

Phương Hồng Thủy thích làm vườn, thỉnh thoảng nhận show diễn "cho vui".

Phương Hồng Thủy hay được bạn bè trêu là “người làm vườn” vì yêu cây cảnh, hoa trái. Chị dành hẳn mảnh vườn ngay sân nhà để trồng trọt, trang trí theo sở thích riêng. Hai vợ chồng mỗi ngày lúi húi tự tay xếp gạch làm tiểu cảnh, bón phân, chiết cây… Mỗi đợt thu hoạch, chị hái để cúng Phật hay mang tặng bạn bè, hàng xóm xung quanh.

Gần đây, Phương Hồng Thủy tập tành livestream, thường xuyên tương tác trên mạng xã hội. Chị chủ yếu hát giao lưu, gặp gỡ fan là chủ yếu chứ không nghĩ chuyện kiếm tiền hay thu lợi từ các nền tảng.

Thi thoảng, Phương Hồng Thủy nhận lời biểu diễn dịp cuối tuần. Chị thường biểu diễn ở các sân khấu của cộng đồng người Việt hay đền chùa để phục vụ quý Phật tử.

Phương Hồng Thủy đóng kịch "29 anh về" khi về nước dịp Tết.

Mới đây, NSƯT Phương Hồng Thủy về Việt Nam đón Tết, kết hợp biểu diễn vở kịch 29 anh về của Sân khấu Hoàng Thái Thanh. Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của chị với kịch nói sau gần 30 năm, kể từ vở Đèn lồng đỏ treo cao.

Vốn là diễn viên cải lương, nghệ sĩ nói ít nhiều bị “khớp” khi đóng kịch vì đặc thù khác biệt về thoại, biểu cảm. Chị được nghệ sĩ Ái Như - Thành Hội hướng dẫn tỉ mỉ để đảm bảo nhập vai tốt nhất.

"Được về quê hương, đóng góp chút ít ở lĩnh vực đang theo đuổi là niềm hạnh phúc lớn của tôi", chị bày tỏ.

Clip NSƯT Phương Hồng Thủy và NSƯT Vũ Linh hát "Lan và Điệp"

Ảnh, clip: NVCC