Trên trang cá nhân, ca sĩ Phương Mỹ Chi đăng ảnh mặc một thiết kế với chân váy thêu họa tiết khăn Piêu - vật không thể tách rời trong trang phục của người Thái Đen ở Sơn La và các tỉnh Tây Bắc làm dấy tranh cãi.

Nhiều khán giả bình luận với phụ nữ người Thái Đen, khăn Piêu không chỉ là trang phục mà còn là biểu tượng tín ngưỡng, thể hiện sự khéo léo và trình độ thẩm mỹ của họ.

Thậm chí họ đi chơi sẽ đội những chiếc khăn Piêu mới, đẹp; đi ruộng có thể đội Piêu cũ che nắng, che gió; mùa đông thì đội hoặc quàng cho ấm... như "vật không thể thiếu".

Bức ảnh bị phản ứng của ca sĩ Phương Mỹ Chi.

Vì vậy, việc Phương Mỹ Chi diện chân váy đính khăn Piêu bị cho là chưa phù hợp với giá trị văn hóa của đồng bào Thái.

Ca sĩ La Hoàng Quý - người con dân tộc Thái nhắn nhủ Phương Mỹ Chi: "Tôi dùng khăn Piêu để quàng cổ; phụ nữ, con gái thì thêm cuốn đội đầu với sự nâng niu và trân trọng giá trị bản sắc văn hoá dân tộc Thái. Rất hoan nghênh về tinh thần của em nhưng em sử dụng khăn Piêu như vậy anh thấy chưa hợp lý".

Trước loạt góp ý, ca sĩ Phương Mỹ Chi thay bức ảnh nói trên kèm giải thích: "Từ hôm qua đến giờ, em/con đã lắng nghe những chia sẻ của khán giả, đặc biệt là bà con đồng bào dân tộc Thái. Khi thực hiện dự án này, điều em/con luôn mong muốn là những vẻ đẹp của văn hóa đồng bào mình sẽ được lan tỏa rộng rãi hơn đến với khán giả. Với sự tôn trọng dành cho văn hóa bản địa, em/con xin chân thành tiếp nhận bằng sự cầu thị nhất những ý kiến đóng góp và cùng ê-kíp sẽ thiện chí điều chỉnh lại hình ảnh để phù hợp hơn như chia sẻ của mọi người".

Phương Mỹ Chi sinh năm 2003, trở thành hiện tượng âm nhạc khi giành ngôi Á quân chương trình Giọng hát Việt nhí (The Voice Kids) mùa 1 nhờ các ca khúc mang âm hưởng dân ca Nam Bộ. Từ năm 2023 đến nay, nữ ca sĩ gây chú ý với các sản phẩm âm nhạc mang màu sắc dân gian đương đại kết hợp Pop/Electronic cùng nhóm DTAP với album Vũ trụ cò bay (2023) đạt thành công lớn. Năm 2025, Phương Mỹ Chi gây ấn tượng khi tham gia chương trình Em xinh say hi và phim điện ảnh Nhà gia tiên của Huỳnh Lập.

Trích đoạn "Chọn mặt gửi vàng" - ca khúc sử dụng âm hưởng dân ca Thái của Phương Mỹ Chi

Mi Lê