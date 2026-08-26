NSND Bạch Tuyết là 1 trong những thành viên của Hội đồng cố vấn văn hóa album Dân chơi dân ca của Phương Mỹ Chi. Tại sự kiện ra mắt dự án ở TPHCM, NSND Bạch Tuyết xuất hiện rạng rỡ giao lưu cùng ca sĩ và các khách mời.

NSND Bạch Tuyết tham gia cố vấn cho dự án âm nhạc mới của Phương Mỹ Chi.

Góp mặt dự án và chứng kiến những người trẻ miệt mài lao động, bà bỗng nhớ lại hình ảnh mình ngày xưa cũng chập chững sáng tạo các vở tuồng dưới sự khích lệ của người thầy - NSND Phùng Há.

"Tôi muốn gửi lời cảm ơn Phương Mỹ Chi và ê-kíp dự án. Ở tuổi 83, còn được chứng kiến văn hóa của cha ông tiếp tục sống trong những hình hài mới, còn được những người trẻ cho mình ngồi chung một chuyến tàu… với tôi, đó không chỉ là niềm vui của một nghệ sĩ già. Đó còn là niềm an tâm của một người đã dành gần cả cuộc đời cho nghệ thuật dân tộc", bà chia sẻ.

NSND Bạch Tuyết bên ca sĩ Phương Mỹ Chi và nhóm DTAP.

Ngoài NSND Bạch Tuyết, album mới của Phương Mỹ Chi còn có sự góp mặt của các gương mặt gạo cội như: NSND Thanh Ngoan (cố vấn chuyên môn lĩnh vực Hát Xẩm); NSƯT Hoàng Trọng Cương (cố vấn chuyên môn lĩnh vực Dân ca Huế); NNND Nguyễn Thị Lịch (cố vấn chuyên môn lĩnh vực Hát Xoan Phú Thọ)...

Qua album đầu tay Vũ trụ cò bay hay dự án mới nhất Dân chơi dân ca, Phương Mỹ Chi cảm thấy may mắn và biết ơn khi luôn giữ được tâm thế tận hưởng trong quá trình thực hiện sản phẩm.

Clip ca sĩ Phương Mỹ Chi chia sẻ

“Ngay cả những ngày tôi khóc sướt mướt vì không làm được hay phải đối diện với áp lực, tôi vẫn trân trọng từng phút giây, từng khoảnh khắc đó. Tôi vui vì mỗi lần ngồi sáng tác hay suy nghĩ ý tưởng cùng ê-kíp ở từng dự án, tôi đều có cảm xúc như vậy”, Phương Mỹ Chi chia sẻ.

Sự nghiệp vốn gắn liền với các dự án âm nhạc truyền thống, Phương Mỹ Chi cho rằng sự cẩn trọng là điều cần thiết khi thực hiện một sản phẩm liên quan đến văn hóa nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc nghệ sĩ phải làm nghề trong tâm thế sợ hãi.

Nữ ca sĩ quan niệm Việt Nam sở hữu kho tàng văn hóa, dân ca và các loại hình nghệ thuật truyền thống phong phú. Với khối lượng di sản lớn, ngay cả khi dành cả đời làm nhạc dân ca hay âm nhạc về văn hóa dân tộc, cô cũng khó có thể khai thác hết. Cô mong các nghệ sĩ đi trước và khán giả dành sự ủng hộ để những người trẻ có thêm sự tự tin khi tiếp cận văn hóa Việt.

Ca sĩ Phương Mỹ Chi dành nhiều tâm huyết cho dự án "Dân chơi dân ca".

Dân chơi dân ca là dự án âm nhạc tiếp nối hành trình đưa văn hóa Việt đến gần hơn với khán giả của Phương Mỹ Chi. Cùng nhóm DTAP và Hội đồng cố vấn văn hóa chuyên môn, nữ ca sĩ khai thác chất liệu dân ca từ nhiều vùng miền, kết hợp với cách thể hiện hiện đại, tạo nên một hành trình âm nhạc xuyên suốt về đất nước, con người và văn hóa Việt.

Phương Mỹ Chi sẽ đưa dự án lên sân khấu bằng một đêm nhạc hội tại TPHCM vào ngày 3/10. Đây là hoạt động được nữ ca sĩ mong đợi nhất với kỳ vọng tạo không gian kết nối trực tiếp giữa nghệ sĩ và khán giả, đồng thời lan tỏa tinh thần và những giá trị văn hóa mà album hướng tới.

Ảnh, clip: HK, NVCC