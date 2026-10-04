Thay vì phải trải qua giai đoạn mất một bên bầu vú sau phẫu thuật ung thư, người bệnh nay có thể được tái tạo vú ngay trong cùng cuộc mổ, giúp giảm mặc cảm về ngoại hình và sớm trở lại cuộc sống.

Globocan 2024 ghi nhận Việt Nam có 25.711 ca mắc mới ung thư vú, cao nhất trong các loại ung thư. Trước đây khoảng 3/4 số bệnh nhân đến khám khi bệnh đã ở giai đoạn muộn, hiện tỷ lệ này đã đảo ngược, khoảng 3/4 số trường hợp được phát hiện sớm.

Điều trị ung thư vú cũng đang chuyển mạnh sang cá thể hóa, giảm tối đa tổn thương, không chỉ kéo dài thời gian sống mà còn chú trọng nâng cao chất lượng sống.

Tại Hội thảo khoa học Những xu hướng mới trong chẩn đoán và điều trị ung thư vú: Điểm nhấn từ GBCC 2026, PGS.TS Đỗ Anh Tú, Phó Giám đốc Bệnh viện K (Hà Nội), cho biết điều trị ung thư vú hiện chuyển mạnh sang hướng cá thể hóa, dựa trên đặc điểm riêng của từng người bệnh và từng khối u.

PGS.TS Đỗ Anh Tú, Chánh Văn phòng Hội Ung thư Việt Nam, Phó Giám đốc Bệnh viện K. Ảnh: Duy Phượng

Theo PGS Tú, những tiến bộ trong chẩn đoán hình ảnh, giải phẫu bệnh, sinh học phân tử, phẫu thuật, điều trị nội tiết, điều trị đích và miễn dịch giúp bác sĩ có thêm nhiều lựa chọn khi xây dựng phác đồ. Mục tiêu điều trị không chỉ là kéo dài thời gian sống mà còn hạn chế tác động của điều trị lên sức khỏe và sinh hoạt của người bệnh.

Điều trị cá thể hóa, xóa nỗi mặc cảm ngoại hình cho phụ nữ sau ca mổ ung thư vú

Theo PGS.TS Nguyễn Đình Tùng, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật các bệnh lý tuyến vú, Trung tâm Vú - Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, cùng với mục tiêu bảo đảm hiệu quả điều trị ung thư, xu hướng phẫu thuật hiện nay là giảm tối đa những tổn thương không cần thiết. Thay vì can thiệp rộng như trước đây, bác sĩ lựa chọn phạm vi phẫu thuật phù hợp hơn với đặc điểm bệnh, trong đó có vét hạch chọn lọc và các kỹ thuật bảo tồn.

Một trong những thay đổi đáng chú ý trong phẫu thuật ung thư vú là tái tạo vú tức thì. Theo PGS Tùng, trước đây, phẫu thuật cắt vú diện rộng khiến người bệnh mặc cảm khi tỉnh dậy sau ca mổ do mất một bên bầu vú. Ngày nay, với kỹ thuật tái tạo vú tức thì, tuyến vú có thể được tái tạo ngay trong cùng cuộc mổ điều trị ung thư, thay vì để người bệnh trải qua một giai đoạn mất vú rồi mới tiến hành tái tạo.

PGS.TS Nguyễn Đình Tùng. Ảnh: Duy Phượng

Kỹ thuật này sử dụng những phương pháp mới, như đặt túi ngực trên cơ với tổn thương thấp nhất, vét hạch chọn lọc, nhằm giảm thiểu tổn thương cho người bệnh.

“Tái tạo vú tức thì đã được triển khai phổ biến tại nhiều quốc gia, dần thay thế cách tiếp cận truyền thống ở một số nhóm bệnh nhân”, PGS.Tùng cho biết.

Kỹ thuật này giúp phụ nữ sớm trở lại sinh hoạt, công việc và hòa nhập với cộng đồng, đồng thời giảm bớt mặc cảm ngoại hình, giữ gìn hạnh phúc gia đình sau điều trị. Cách tiếp cận phẫu thuật ít xâm lấn cũng có thể hạn chế những biến chứng ảnh hưởng lâu dài đến chất lượng sống, trong đó có phù bạch huyết ở tay sau phẫu thuật hạch nách.

Trao đổi với VietNamNet, PGS Tùng cho biết phẫu thuật bảo tồn tuyến vú, tái tạo vú tức thì được ưu tiên ở những trường hợp phù hợp, đặc biệt với bệnh nhân phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm (giai đoạn 1, 2). Chỉ định phụ thuộc vào kích thước, vị trí khối u, đặc điểm sinh học của ung thư và nhiều yếu tố khác. Một số bệnh viện công lập tại Việt Nam như Bệnh viện K, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội đã triển khai các kỹ thuật này.

Theo PGS.Tùng, việc phát hiện sớm đóng vai trò quan trọng trong mở rộng cơ hội lựa chọn phương pháp điều trị. “Việt Nam đã có những tiến bộ rất lớn trong phát hiện sớm ung thư vú. Có những trường hợp khối u được phát hiện khi kích thước chưa đến một cm”, ông nói.

Việc người dân chủ động đi khám, tầm soát cũng góp phần mở rộng cơ hội điều trị ở giai đoạn sớm. Khi đó, bác sĩ có thêm khả năng lựa chọn những phương pháp ít xâm lấn hơn mà vẫn hướng tới kiểm soát ung thư.