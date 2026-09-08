BSCKII Trần Thị Minh Trang, Khoa Phụ sản, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận bệnh nhân N.X.L (sinh năm 1942) đến khám sau khi tự phát hiện một khối u bất thường tại vùng vú phải.

Khối u của ông L. không gây đau đớn nhưng lại tăng kích thước khá nhanh. Sau khi thăm khám, các bác sĩ xác định ông L. mắc ung thư biểu mô tuyến vú, không đặc hiệu ở giai đoạn lâm sàng cT2N0M0. Ngay sau đó, người bệnh đã được tiến hành hóa chất tiền phẫu và phẫu thuật thành công.

Qua trường hợp trên, BSCKII Trần Thị Minh Trang nhấn mạnh nam giới tuyệt đối không chủ quan khi xuất hiện bất kỳ khối bất thường nào ở vùng ngực.

Cụ ông N.X.L đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Ảnh: BVCC

Theo các nghiên cứu y khoa, ung thư vú ở nam chiếm dưới 1% tổng số ca mắc. Nguy cơ mắc bệnh trong suốt cuộc đời của nam giới thấp hơn rất nhiều so với nữ giới, rơi vào khoảng 1/755 - 1/1.000 tùy quần thể nghiên cứu. Tuy nhiên, nguy cơ này tăng rõ rệt theo độ tuổi, trong đó độ tuổi chẩn đoán phổ biến nhất thường nằm trong khoảng từ 60 đến 70 tuổi.

Dấu hiệu ung thư vú ở nam giới thường biểu hiện qua khối u vùng vú, đa phần xuất hiện ở phía sau hoặc gần núm vú. Khối u thường không gây đau nhưng tăng kích thước dần theo thời gian, kèm theo các hiện tượng như núm vú bị tụt hoặc biến dạng, tiết dịch, chảy máu, da vùng vú thay đổi dạng sần vỏ cam, sưng loét hoặc xuất hiện hạch vùng nách.

Bác sĩ Trang khuyến cáo, khi nghi ngờ mắc bệnh, nam giới cần đến ngay các cơ sở y tế uy tín để được thăm khám, chẩn đoán hình ảnh và tiến hành sinh thiết lõi kim nhằm xác định chính xác mô bệnh học. Sau khi có kết quả ung thư, bệnh nhân cần thực hiện đánh giá các chỉ số ER, PR, HER2 cũng như xác định giai đoạn bệnh.

Quá trình điều trị ung thư vú ở nam tương tự nữ giới, bao gồm phẫu thuật, xạ trị và điều trị toàn thân tùy thuộc vào giai đoạn và đặc điểm sinh học của khối u.

Theo bác sĩ Trang, các yếu tố gia tăng nguy cơ mắc bệnh bao gồm tuổi cao, tiền sử gia đình, đột biến gene BRCA2/BRCA1 cùng một số gene liên quan, hội chứng Klinefelter, tiếp xúc tia xạ vùng ngực hoặc bị mất cân bằng nội tiết. Đáng chú ý, nam giới mang đột biến gene BRCA2 có nguy cơ mắc bệnh cao hơn đáng kể.

Để phòng bệnh, các chuyên gia lưu ý, nam giới hãy chủ động quan sát cơ thể mình. Việc phát hiện sớm và đánh giá đúng nguyên nhân có thể giúp người bệnh được điều trị kịp thời, giúp kiểm soát bệnh tốt hơn.