Phương Trinh Jolie vừa ra mắt MV Thanh âm Việt Nam. Ca khúc kết hợp chất liệu âm nhạc dân gian với hơi thở hiện đại, xoay quanh tình yêu quê hương, khát vọng của thế hệ trẻ và mong muốn về một đất nước hòa bình, phát triển.

Ca sĩ Phương Trinh Jolie được ông xã - diễn viên Lý Bình động viên trở lại.

Phương Trinh Jolie thấy may mắn vì có sự đồng hành của ông xã - diễn viên Lý Bình trong dự án. Trong suốt quá trình thực hiện, Lý Bình thường xuyên động viên, góp ý và cho cô thêm những góc nhìn khi nữ ca sĩ phân vân trước các lựa chọn. “Sự đồng hành của ông xã không ồn ào, phô trương. Chỉ cần anh luôn ở cạnh, sẵn sàng cho tôi những lời khuyên khi cần là đủ”, cô chia sẻ với VietNamNet.

Cặp đôi vun vén tổ ấm nhờ sự thấu hiểu và lo nghĩ cho nhau.

Sau 4 năm kết hôn, tình cảm giữa cặp đôi thay đổi so với những ngày đầu yêu nhau. Nếu trước đây tình yêu gắn với những rung động, háo hức mỗi lần gặp gỡ thì hiện tại, mối quan hệ của họ trở nên bình yên và nhẹ nhàng hơn.

“Cảm xúc giữa chúng tôi giờ bình yên và chắc chắn hơn nhiều. Tôi biết mình đang có một người bạn đồng hành thật sự, chứ không chỉ là một mối tình”, nữ ca sĩ bày tỏ.

Sự gắn bó của vợ chồng Phương Trinh Jolie cũng nhận được sự yêu mến từ bạn bè, đồng nghiệp xung quanh. Nhiều người trêu nữ ca sĩ may mắn khi có ông xã tâm lý, thấu hiểu và được “cưng như trứng”.

Với Phương Trinh Jolie, những điều giản dị ấy tạo nên cảm giác được sẻ chia, đồng hành trong cuộc sống gia đình, thay vì những biểu hiện tình cảm phô trương bên ngoài.

Tổ ấm nhỏ của vợ chồng Phương Trinh Jolie - Lý Bình.

Cặp đôi không đặt ra những quy tắc quá nghiêm khắc để giữ gìn hôn nhân. Thay vào đó, họ cố gắng dành thời gian cho nhau để cố gắng vun vén tổ ấm từng ngày.

Sau khi kết hôn và sinh con, Phương Trinh Jolie cũng không áp lực khi được công chúng quan tâm nhiều hơn ở vai trò người vợ, người mẹ.

Với ca sĩ, 3 vai trò này không đối lập mà bổ sung cho nhau. Những trải nghiệm trong hôn nhân và hành trình làm mẹ thậm chí mang đến cho cô nhiều cảm xúc, chất liệu hơn trong nghệ thuật.

Dự án Thanh âm Việt Nam do đó cũng được thực hiện từ sự chín chắn và cảm xúc của một người phụ nữ đã đi qua hôn nhân.

Ca sĩ được khen nhuận sắc, rạng rỡ dẫu cuộc sống bận rộn.

“Làm vợ, làm mẹ và làm nghệ sĩ không phải là 3 vai trò tách biệt hay đối lập nhau mà chúng bổ sung cho nhau. Nếu khán giả nhìn tôi trước hết là một người vợ, người mẹ, tôi cũng thấy vui vì đó là những danh xưng mà tôi rất tự hào”, Phương Trinh Jolie bày tỏ.

Tác phẩm Thanh âm Việt Nam do Tâm DC sáng tác, mở ra bằng hình ảnh quê hương thanh bình, những cánh đồng lúa chín và tiếng hát đầu đời của một người con đất Việt, để rồi vươn lên thành khúc ca tôn vinh sức trẻ, khát vọng vươn xa và tình yêu hòa bình.

MV tái hiện hành trình của một phụ nữ Việt Nam qua nhiều sắc thái văn hóa. Phương Trinh Jolie xuất hiện trong loạt trang phục truyền thống gồm áo dài lụa trắng, áo bà ba nền nã hay áo Nhật Bình gấm đỏ thêu hoa văn cung đình cùng khăn vành rực rỡ...

MV "Thanh âm Việt Nam" của Phương Trinh Jolie

Ảnh, clip: NVCC