Phương Trinh Jolie trở thành tâm điểm tại sự kiện công bố vai trò đại sứ thương hiệu. Diện váy trắng của nhà thiết kế Hà Thanh Việt, cô được khen ngợi ngày càng xinh đẹp và quyến rũ.

Phương Trinh Jolie rạng rỡ với vai trò mới.

Vừa trở về từ chuyến du lịch Bali cùng chồng Lý Bình và người thân, Phương Trinh Jolie vẫn giữ tinh thần năng động, giao lưu cùng khách mời suốt sự kiện. Cô cho biết được chồng cưng chiều, chăm sóc hết mực nên tinh thần và sức khỏe rất tốt trong thai kỳ.

Sự kiện còn có sự góp mặt của NSND Kim Xuân, nghệ sĩ Thanh Hằng.

Diễn viên đang mang thai con thứ ba là bé trai. Cô cảm thấy thú vị khi mình và con đều cầm tinh tuổi rồng. Trong lần mang thai này, Phương Trinh Jolie cảm thấy khỏe mạnh, không bị nghén, mệt mỏi hay buồn ngủ.

Hiện cô mang thai ở tháng thứ 6, tăng 6 kg. Người đẹp duy trì lịch tập yoga ba buổi mỗi tuần, mỗi buổi 1 tiếng, tập trung vào sức bền, tăng lực để dễ sinh nở.

Diễn viên năng lượng, tích cực dù đang mang thai.

Những tháng qua, Phương Trinh Jolie giảm bớt hoạt động nghệ thuật để dưỡng thai. Hằng ngày, sau các buổi livestream bán hàng, cô sắp xếp thời gian nghỉ ngơi hợp lý.

Diễn viên chia sẻ rằng cô trân trọng hôn nhân hiện tại. Dù được khen xinh đẹp và thành công, nhưng khi trải qua giai đoạn tuột dốc, tự thấy mình xấu xí, đau khổ, chỉ có Lý Bình bên cạnh. "Tôi hạnh phúc với những gì diễn ra trong hai năm qua. Tình cảm luôn đong đầy, gia đình ngập tiếng cười", cô nói.

Ca sĩ Nguyễn Ngọc Phương Trinh sinh năm 1988 tại An Giang, được biết đến sau khi đoạt giải đặc biệt tại cuộc thi Ngôi sao tiếng hát truyền hình 2006. Năm 2011, cô tham gia nhóm Amigo G cùng Ngân Khánh và Lan Trinh nhưng nhóm nhanh chóng tan rã.

Năm 2014, cô đổi nghệ danh thành Phương Trinh Jolie để theo đuổi sự nghiệp solo, và đã phát hành các MV như Nếu yêu thương là chuyện một người, Em không muốn cô đơn, Yêu đi, Nobody like you... Ngoài ca hát, cô còn lấn sân sang điện ảnh.

Ảnh, clip: NVCC