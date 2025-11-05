Suốt 5 năm vắng bóng nghệ thuật để làm vợ và làm mẹ, Phương Trinh Jolie không khỏi bồi hồi vì nhớ sân khấu, khán giả.

Ca sĩ tiết lộ từng nhận được lời mời tham gia Chị đẹp đạp gió 2 mùa 2024 - 2025. Tuy nhiên lần nào cô cũng đang trong giai đoạn mang thai nên đành lỡ hẹn.

Ca sĩ Phương Trinh Jolie trở lại.

Bà mẹ 3 con cho biết lúc này sẽ tự tạo cơ hội cho mình bằng việc trở lại con đường ca hát chuyên nghiệp mà không chờ đợi show thực tế.

Diễn viên Lý Bình - ông xã là người đã khích lệ Phương Trinh Jolie trở lại với ánh đèn sân khấu.

Nam diễn viên kể từ lúc mới yêu, biết vợ thích ca hát anh đã đi học đạo diễn để làm MV cho cô. Nhưng sau khi kết hôn, bận chăm lo các con nên bà xã cũng không có thời gian trở lại với âm nhạc.

"Nay các con đã lớn, tôi mong bà xã sẽ quyết tâm hơn với đam mê của mình, phía sau lúc nào cũng có chồng”, Lý Bình bày tỏ. Nam diễn viên bỏ tiền đầu tư sản phẩm cho vợ, đồng thời ủng hộ cô tối đa về mặt tinh thần.

Ca sĩ hạnh phúc vì có ông xã diễn viên điển trai làm điểm tựa trong công việc, cuộc sống.

Ca sĩ vừa ra mắt MV Sứ thần mùa đông - dự án đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ. Cô chọn dòng nhạc ballad sở trường, được nhạc sĩ Only C "đo ni đóng giày". Câu chuyện nhẹ nhàng, gửi gắm tình yêu của một cô gái dành cho chàng trai phù hợp không khí lãng mạn dịp cuối năm.

Đồng điệu với âm nhạc, hình ảnh Phương Trinh Jolie thể hiện trong MV cũng bay bổng với không gian vườn hoa thơ mộng đến hình ảnh đôi cánh thiên thần...

Sau 5 năm làm vợ và làm mẹ, Phương Trinh Jolie nói lúc này cô sẵn sàng tâm thế cho nghệ thuật.

Phương Trinh Jolie kể nhiều người trong giới nhận xét cô lận đận, làm nghề lâu năm vẫn chưa có nổi bài hit. Tuy nhiên, ca sĩ suy ngẫm mọi thứ trong cuộc đời đều là phép thử và cô vẫn đang tìm kiếm đáp án cho mình.

"Đam mê âm nhạc nằm sâu thẳm bên trong tôi. Mỗi khi nhìn đồng nghiệp, các bạn trẻ hát tôi lại rớt nước mắt và muốn quay trở lại.

Những cố gắng của tôi có thể thành công hay thất bại nhưng phải làm mới biết được. Tôi vẫn đang chờ câu trả lời cho những dự án của mình", cô bày tỏ.

Clip Phương Trinh Jolie chia sẻ

Ca sĩ cũng thông báo tổ chức 1 đêm nhạc vào ngày 7/11 tới. Toàn bộ lợi nhuận của show được cô quyên góp ủng hộ người dân đang chịu cảnh bão lũ.

Phương Trinh Jolie tên thật Nguyễn Ngọc Phương Trinh, sinh năm 1988, quê An Giang. Năm 2002, cô đoạt giải Nhất cuộc thi Tiếng hát Truyền hình An Giang, 4 năm sau khi thi Ngôi sao Tiếng hát truyền hình TPHCM và giành giải Đặc biệt.

Năm 2017, Phương Trinh Jolie giành thêm Giải Nhất cuộc thi Hãy nghe tôi hát. Nữ ca sĩ từng phát hành các MV Nếu yêu thương là chuyện một người, Em không muốn cô đơn, Yêu đi, Nobody like you...

Ngoài ca hát, Phương Trinh còn đóng phim như: Bò cạp tím, Mẹ chồng nàng dâu, Hoa phù dung, Kẻ thù giấu mặt, Gia đình là số một...

Năm 2022 cô về chung nhà với diễn viên Lý Bình, công khai con gái riêng Mia. Tháng 6/2023 cặp đôi đón thêm bé Tyga đến tháng 1/2025 bé Loka chào đời, cả 2 đều là bé trai.

Ảnh, clip: HK, NVCC