Trong loạt ảnh của ông Dũng, những điểm du lịch như Hà Giang (nay là Tuyên Quang), Hà Nội, Huế, Đà Lạt... còn hoang sơ, heo hút, vắng bóng người. Đường đi nhiều đoạn vẫn xây dựng dang dở: Chỗ thì sình lầy, ổ gà, ổ trâu liên tiếp; chỗ lại bụi mù mịt, cuộn thành từng đám đặc quánh.

Ông Dũng lái chiếc Honda Dream rong ruổi khắp nơi, vừa khám phá cảnh quan vừa chụp ảnh bằng máy phim Canon – món đồ đắt đỏ mà ít người thời đó sở hữu.

Những cuộn phim được mang về thành phố rửa, tấm nào đẹp ông sẽ ép nhựa để bảo quản. Mãi đến sau này, khi dùng mạng xã hội, ông mới chia sẻ loạt ảnh xưa và bất ngờ nhận được sự quan tâm lớn.

Bộ ảnh du lịch Việt Nam gần 30 năm trước nhanh chóng "gây sốt", khiến nhiều người xúc động khi nhìn lại khung cảnh quê hương mình và bất ngờ trước sự đổi thay của các điểm du lịch qua năm tháng.

"Danh xưng 'phượt thủ đời đầu' thực ra cũng không sai vì 30 năm về trước, hầu hết mọi người xung quanh tôi đều mải lo cơm áo gạo tiền, hiếm ai có điều kiện du lịch bụi khắp nơi", ông Dũng chia sẻ.

Tấm ảnh ông Dũng chụp tại Hà Giang năm 1997 nhận được hàng nghìn lượt tương tác trên mạng xã hội

Giai đoạn 1992 – 2001, ông có thời gian dài làm phiên dịch viên tại Hà Nội. Khi rảnh, ông thường cùng bạn bè hoặc một mình lái xe – khi thì Honda Dealim, khi là Honda Dream, thỉnh thoảng là ô tô “cóc" Suzuki – khám phá khắp các tỉnh thành phía Bắc.

Mỗi chuyến đi thường kéo dài 2 ngày 1 đêm hoặc 3 ngày 2 đêm. Đường sá thời đó rất khó khăn. Để đến Cao Bằng, Lạng Sơn hay Hà Giang cũ, ông đi mất mười mấy tiếng liên tục.

Hình ảnh đèo Mã Phục, Cao Bằng năm 1997

Từ năm 1997 đến 2001, ông nhiều lần trở lại các điểm của Hà Giang cũ như Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc, Xín Mần, Bắc Mê, Lũng Cú…

"Thời điểm ấy, đường đi rất xấu, vắng vẻ, hoang vu, không có nhà hàng, khách sạn san sát như bây giờ mà chỉ có nhà nghỉ - nhà khách công đoàn tại khu vực trung tâm. Thậm chí, cây xăng cũng hiếm có.

Ở các tỉnh vùng núi Đông Bắc, Tây Bắc, bà con chủ yếu chạy xe 'xăng pha nhớt', hầu như không thấy xe Dream vì ngày ấy nó rất đắt, khoảng 6 cây vàng. Trước mỗi chuyến đi tôi phải bảo dưỡng phanh, thay dầu, mang theo bơm, săm, đồ vá xe, can xăng 2 lít…", ông Dũng kể.

Đường lên Lũng Cú năm 2001

Nhiều lần, ông bị "mắc kẹt" vì đường sạt lở. Không thể đi tiếp, ông đành "quay xe" xin ở nhờ nhà dân, chờ thông đường.

"Ngày ấy xin ở nhờ nhà dân rất dễ, họ chẳng đòi hỏi tiền bạc gì cả. Họ rất nghèo nhưng sẵn sàng cho tôi ở nơi tốt nhất trong nhà", ông Dũng nhớ lại.

Đèo Mã Pì Lèng hùng vĩ, hoang sơ do ông Dũng ghi lại năm 2001

Ngày ấy cũng không có bản đồ, ông chuẩn bị hành trình bằng cách đọc kỹ cuốn “Đường bộ Việt Nam”.

Nhiều người xem ảnh đã tinh ý nhận ra ông đội mũ bảo hiểm từ gần 30 năm trước. Ông Dũng cho biết luôn chuẩn bị kỹ lưỡng về phương tiện, sức khỏe, thuốc men, tiền bạc và thông tin trước mỗi chuyến đi để hành trình trọn vẹn nhất.

Dù đi lại khó khăn, dịch vụ du lịch sơ khai, thiếu thốn nhưng ông vẫn say mê khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, nên thơ. Trong đó, Hà Giang cũ, Cao Bằng và Lạng Sơn là 3 điểm đến ông yêu thích nhất, thường xuyên quay lại.

Cảnh Đồng Văn và sông Nho Quế năm 2001

"Trước đây chưa có cung đường ven biển thuận lợi nên tôi chỉ tới một số điểm ven biển nổi tiếng như Trà Cổ, Vân Đồn, Hạ Long, Đồ Sơn, Sầm Sơn… Ngày đó, các vùng biển nghèo, vắng vẻ, yên tĩnh lắm", ông Dũng nhớ lại.

Khi không có thời gian đi xa, ông thường lang thang khám phá Hà Nội. Đến giờ, ông vẫn mê Hà Nội mỗi độ thu về: Trời xanh trong, gió hiu hiu, làm Hồ Gươm, Hồ Tây, chùa Trấn Quốc, phố cổ… càng thêm đẹp.

Ông Dũng tới rất nhiều ngôi chùa như chùa Tây Phương, chùa Thầy, chùa Mía, chùa Hương...

"Tới năm 2001, tôi đã đi hết các tỉnh thành ở Việt Nam. Sau này, khi về hưu, tôi trở lại khám phá dài hơn, khi thì tự đi xe máy, lúc thì đi ô tô cùng người thân. Nơi nào cũng phát triển, đông đúc, thay đổi nhiều", ông nói.

Đà Lạt những năm 2000 chưa đông đúc như bây giờ

Ở tuổi 76, ông Dũng vẫn thường xuyên lái xe máy du lịch và giữ thói quen chụp ảnh để lưu giữ kỷ niệm. Những hành trình khám phá đất nước giúp ông yêu đời và luôn tràn đầy cảm hứng sống.

Ông Dũng thấy vui khi những bức ảnh của mình được nhiều người đón nhận

Ảnh: NVCC