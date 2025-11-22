Ngày 22/11, Công an xã Tuy Phước Đông cho biết đơn vị đã đề xuất chính quyền địa phương khen thưởng ông Nguyễn Tấn Điệp (65 tuổi, Tổ phó Tổ An ninh trật tự thôn Dương Thiện) vì có thành tích dũng cảm cứu người đuối nước trong mưa lũ.

Theo thông tin ban đầu, trưa 20/11, anh Đ.T.T. (30 tuổi, trú thôn Dương Thiện) cùng ba người khác chèo thuyền lên hướng thôn Xuân Phương (xã Tuy Phước Đông) để thăm người thân.

Khi đang di chuyển giữa dòng nước lũ, thuyền bất ngờ bị chìm. Ba người đi cùng biết bơi nên tự vào được bờ an toàn, trong khi anh T. do không biết bơi, bị chới với và liên tục kêu cứu giữa dòng nước.

Ông Nguyễn Tấn Điệp, Tổ phó an ninh trật tự thôn Dương Thiện, dũng cảm cứu người đuối nước trong mưa lũ. Ảnh: CTV

Phát hiện tiếng kêu cứu, ông Nguyễn Tấn Điệp lập tức gọi thêm người hỗ trợ và nhanh chóng bơi thuyền ra chỗ anh T. Dòng nước chảy mạnh khiến việc tiếp cận nạn nhân gặp nhiều khó khăn, nhưng với nỗ lực cứu người, ông Điệp đã dìu anh T. vào bờ.

Mặc dù được đưa lên bờ, anh T. gần như mất ý thức, nên ông Điệp đã trực tiếp sơ cứu và chuyển nạn nhân về trụ sở thôn để chăm sóc. Đến 16h cùng ngày, sức khỏe anh T. ổn định, dần hồi phục.