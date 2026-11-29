Sau khi góp mặt trong loạt sản phẩm của đồng nghiệp, ca sĩ PiaLinh - mệnh danh "Nàng thơ của Đen Vâu" trở lại với sản phẩm cá nhân là MV "Bong bóng".

PiaLinh khác lạ, ngọt ngào

Sau thời gian góp mặt trong loạt sản phẩm của đồng nghiệp, ca sĩ PiaLinh chính thức giới thiệu dự án năm nay - EP Bé hơn ba cùng MV mở màn Bong bóng.

Bong bóng do PiaLinh đồng sáng tác và tham gia sản xuất âm nhạc. Bài hát kể câu chuyện về một cô gái từng đặt nhiều kỳ vọng vào tình yêu, để rồi phải đối diện với những tổn thương và ký ức khó buông bỏ.

Ca khúc mở đầu bằng hình ảnh nàng công chúa trong truyện cổ tích nhưng cái kết lại không có hậu. Đáng chú ý, câu đầu của bài là "Ngày xưa rất xưa ấy, có một nàng công chúa..." gợi nhắc đến bản hit Công chúa bong bóng gắn liền với tên tuổi của ca sĩ Bảo Thy, từng rất được yêu thích một thời.

Song khác bản hit Công chúa bong bóng gắn với thế giới cổ tích và những rung động tình yêu trong trẻo, bài hát của PiaLinh lại là lúc nàng công chúa phải học cách đối diện với những tổn thương, tự bước ra khỏi giấc mơ tình yêu và trưởng thành. Vì vậy, lời bài hát có phần giằng co giữa lý trí và tình cảm. Cô gái nhận ra những lời nói dối, hiểu mối quan hệ đã đi đến hồi kết nhưng vẫn tự lừa dối vì quá thương người yêu.

Xuyên suốt MV, cô xuất hiện cùng những quả bóng bay lơ lửng, khi đứng giữa không gian ngập tràn ánh đèn, lúc lại thả mình trong những khung hình phủ đầy sắc xanh huyền ảo và những mảnh kim tuyến nhiều màu. MV không kể câu chuyện cụ thể mà đưa người xem vào chuyến dạo chơi trong thế giới mộng tưởng của PiaLinh. Bám sát bài hát, hình ảnh lung linh trong MV mang màu sắc hư ảo, gợi cảm giác về một giấc mơ đẹp nhưng mong manh.

Trích đoạn MV "Bong bóng"

Khi thu âm bài này, PiaLinh không khoe giọng, kỹ thuật mà hát một cách tự nhiên, thể hiện trọn vẹn chất giọng trong vắt - màu giọng từng khiến cô tỏa sáng trong bài Nấu ăn cho em của rapper Đen Vâu.

Dịp này, PiaLinh cũng chia sẻ video hậu trường quay MV. Cô xúc động mạnh khi nhìn lại quá trình làm việc với nhiều bất đồng, mâu thuẫn; có lúc căng thẳng đến mức bật khóc vì quá khó khăn.

MV Bong bóng cũng phản ánh màu sắc của EP Bé hơn ba mà PiaLinh sắp ra mắt: trẻ trung, trong trẻo nhưng vẫn có những suy tư và cảm xúc riêng. PiaLinh muốn mình là "cơn gió nhẹ nhàng, tươi mới" giữa bức tranh đa sắc của Vpop hiện tại.