Bài Chúc phúc do PiaLinh tự sáng tác thuộc thể loại pop rock, gợi nhớ màu sắc âm nhạc của thập niên 2000.

Trong MV, ca sĩ hóa thân thành cô lớp trưởng đúng chuẩn "con nhà người ta": học giỏi, xinh đẹp, dịu dàng được bạn bè yêu mến. Đằng sau vẻ điềm tĩnh, nội tâm cô gái đang lặng lẽ nói lời tạm biệt với mối tình đầu.

Qua bài hát và MV, PiaLinh thể hiện tinh thần mạnh mẽ đón nhận, vượt qua tổn thương đầu đời mà không bi lụy, khóc lóc.

"Với tôi, Chúc phúc không phải câu chuyện buồn. Đó là cách nói lời cảm ơn với một mối quan hệ đẹp. Khi còn là học sinh, ai cũng từng yêu, từng tiếc nuối nhưng điều đọng lại sau cùng luôn là lòng biết ơn vì chúng ta đã từng thương một người thật lòng", PiaLinh chia sẻ.

Với sản phẩm, ca sĩ gen Z cũng muốn thay người trẻ cất lên tiếng nói, dám yêu, dám sống thật một cách văn minh, tử tế.

Quốc Thiên mua trọn đời bài hát của Đông Thiên Đức

Bài Tự dưng thành người lạ do nhạc sĩ Đông Thiên Đức sáng tác. Trước khi tác phẩm ra đời, anh và Quốc Thiên đã cùng trao đổi, suy ngẫm nhiều về khái niệm "tình yêu cao thượng" - một tình yêu đủ sâu sắc để dù có rời xa, hai người vẫn dành cho nhau sự trân trọng và bao dung.

Chính điều này khiến Quốc Thiên tâm đắc, quyết định mua biểu diễn ca khúc trọn đời để có thể hát bất cứ khi nào, ở đâu như một phần ký ức mãi thuộc về mình.

Ca sĩ còn nhờ nhạc sĩ Hoài Sa hòa âm, phối khí, giúp bài ballad có màu sắc, chiều sâu mà không bi lụy. Anh cũng vận dụng kỹ thuật thanh nhạc để thể hiện tác phẩm đúng tinh thần này.

MV do Kiên Ứng đạo diễn, lấy chất liệu từ chương trình Chiến sĩ quả cảm mà Quốc Thiên góp mặt.

Trong MV, Quốc Thiên hóa thân thành người lính cứu hỏa mắc kẹt trong vòng lặp thời gian vào ngày anh không thể cứu người yêu khỏi đám cháy. Ý tưởng về vòng lặp thời gian, đám cháy và mê cung tâm trí ẩn dụ cho câu chuyện buồn đằng sau giữa hai người.

Kiên Ứng tiết lộ ê-kíp đã dựng bối cảnh quay tại một nhà kho và bãi cỏ ngoại ô; tất cả hiệu ứng khói, lửa đều được làm thật, không sử dụng kỹ xảo.

Quốc Thiên và các diễn viên không đeo mặt nạ bảo hộ trong phần lớn cảnh quay để giữ trọn cảm xúc và biểu cảm gương mặt dù đôi lúc bị ngạt khói và phải chịu đựng hơi nóng.

MV là món quà Quốc Thiên tặng khán giả trước thềm live concert SKYNOTE: The Reflection 2025 sẽ diễn ra vào ngày 22/11 tới tại TPHCM với dàn nghệ sĩ khách mời gồm Hồ Ngọc Hà, Bùi Công Nam và Mono.

Osad vừa ra mắt album đầu tay O_O với 15 ca khúc do Onionn. sản xuất. Nam rapper trình diễn live 10 bài, song ca cùng Mỹ Mỹ trong Người ta nói và có sự xuất hiện của các nghệ sĩ Pháo, Lyhan, GiGi Hương Giang, Emma, Hoàng Tôn..

Từ hit Người âm phủ năm 2018 đến nay, Osad mất 7 năm mới hoàn thiện album đầu tay. Nam rapper sinh năm 1997 thừa nhận luôn trăn trở với mác hiện tượng mạng, rapper ăn may chỉ nổi bằng một bài.

"Tôi muốn chứng minh nếu không có bệ đỡ, không có công ty lớn đứng sau, liệu chỉ với đam mê và khả năng của mình, tôi có làm được không? Có thể không phải thành công ở album này nhưng tôi vẫn chưa dừng lại", Osad chia sẻ.

Album O_O là cú đánh cược lớn khi Osad bước ra khỏi vùng an toàn: "Sau mỗi lần thất bại, tôi muốn đánh cược to hơn. Mình chưa thành công là vì làm chưa đủ tốt. Tôi đã dành hết công sức, thời gian đến tiền bạc cho album này. Làm âm nhạc như đánh cược, trước khi ra bài không biết chắc thành công hay không, chỉ biết làm hết sức".

Tên album O_O gợi ký ức thế hệ 9X với ký tự diễn tả cảm xúc ngạc nhiên trong chat. Hai chữ O cũng là chữ cái đầu Osad và Onionn., đánh dấu lần đầu bắt tay của 2 nghệ sĩ. Album gồm 15 bài, cấu trúc chia hai phần: nửa đầu thể hiện chàng trai tinh nghịch, hài hước, hơi ngông cuồng; nửa sau đi vào nội tâm với những chiêm nghiệm sâu sắc về cuộc sống.

Về việc hợp tác với Onionn. - producer từng làm với Sơn Tùng và Mono, Osad thẳng thắn: "Mới đầu tôi hơi e dè vì chưa biết tính cách, góc nhìn âm nhạc của anh ấy. Nhưng không phải vì lo sợ anh ấy từng cộng tác với tên tuổi lớn. Tôi đề cao chủ nghĩa cá nhân, tin mỗi người là cá thể riêng biệt. Tôi luôn tự tin vào những thứ rất riêng thuộc về mình".

Osad quyết định hợp tác vì thấy Onionn. sáng tạo, khác biệt, dám thử điều khác lạ. Họ giống nhau và đều là người ngoài âm nhạc không biết làm gì nhưng Onionn. có cái tôi âm nhạc rất cao, để dung hòa rất khó. Anh mất 1 tháng chỉ để sang nhà nói chuyện trước khi làm nhạc.

