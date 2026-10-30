Mở rộng mạng lưới phân phối và bảo chứng chất lượng vận hành

Lễ ký kết diễn ra ngày 19/10/2026 đã kết nối Vạn Xuân Group cùng mạng lưới 12 đại lý và liên minh đại lý phân phối uy tín. Trong đó, Pitaland đóng vai trò đại lý chiến lược chính thức, trực tiếp tư vấn và đưa sản phẩm đến tay khách hàng.

Tọa lạc tại khu vực “lâu đời” của phường Tam Bình, TP.HCM - nơi hệ thống hạ tầng và đô thị đang phát triển mạnh mẽ - Happy One Elite ra mắt đúng thời điểm thị trường ghi nhận sự quan tâm lớn đối với dòng căn hộ trung, cao cấp.

Sự đồng hành của mạng lưới 12 đại lý và liên minh đại lý phân phối uy tín, trong đó có Pitaland, chính là một bảo chứng quan trọng đưa những giá trị thực của dự án tiếp cận nhanh chóng đến thị trường trong tương lai.

Pitaland trở thành đối tác phân phối chiến lược tại dự án Happy One Elite.

Mở rộng hoạt động tại thị trường TP.HCM và các vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Pitaland đã khẳng định vị thế thông qua bề dày hơn 7 năm kinh nghiệm phân phối hiệu quả các dòng sản phẩm căn hộ đáp ứng nhu cầu ở thực. Thế mạnh cốt lõi của Pitaland là đội ngũ kinh doanh năng động, am hiểu thị hiếu khách hàng cùng năng lực triển khai các chiến dịch tiếp thị linh hoạt, từng được minh chứng qua nhiều dự án căn hộ cửa ngõ thành phố.

Đồng hành cùng Vạn Xuân Group tại dự án Happy One Elite, Pitaland định hướng phát huy vai trò cầu nối tin cậy, cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp và hỗ trợ tối đa cho khách hàng trên hành trình tìm kiếm chốn an cư lý tưởng.

Happy One Elite - “Điểm sáng” mới trên thị trường BĐS TP.HCM

Happy One Elite do Vạn Xuân phát triển là dự án căn hộ tiếp nối chuỗi thương hiệu Happy One thành công trên thị trường. Tọa lạc tại số 218 đường Tam Bình (TP.HCM), dự án sở hữu lợi thế kết nối giao thông thuận tiện khi nằm gần các trục huyết mạch như Đại lộ Phạm Văn Đồng, Quốc lộ 1A, Quốc lộ 13, cách tuyến Vành đai 2 và tuyến metro chỉ dưới 1km,... giúp cư dân thuận tiện di chuyển về trung tâm thành phố cũng như các khu vực lân cận.

Lễ ký kết hợp tác phát triển dự án Happy One Elite quy tụ mạng lưới các đại lý hợp tác và liên minh đại lý phân phối uy tín

Happy One Elite được quy hoạch trên quỹ đất rộng khoảng 8.760m² với 25 tầng nổi và 2 tầng hầm; thiết kế đa dạng dòng sản phẩm với nhiều diện tích linh hoạt được thiết kế hiện đại, tối ưu không gian sống sẽ giúp khách hàng có thêm nhiều lựa chọn tại dự án.

Đồng thời, điểm nhấn kiến trúc của dự án là hồ bơi đáy kính trên cao kết hợp ban công kính góc cong tinh tế cùng việc ứng dụng công nghệ thông minh, mang đến trải nghiệm sống tiện nghi, thời thượng cho gia chủ. Bên cạnh đó, dự án sở hữu hệ thống tiện ích nội khu đa dạng đáp ứng toàn diện nhu cầu thư giãn, rèn luyện sức khỏe của cộng đồng cư dân hiện đại.

Việc hợp tác phân phối Happy One Elite mở ra cơ hội để Pitaland tiếp tục làm phong phú danh mục sản phẩm cung cấp ra thị trường, đồng thời khẳng định năng lực triển khai kinh doanh đối với các dự án có quy mô và tiêu chuẩn phát triển rõ nét.

Trong vai trò đơn vị phân phối, đội ngũ kinh doanh của Pitaland định hướng tập trung cung cấp thông tin minh bạch về mặt bằng, giá bán, chính sách ưu đãi cũng như hỗ trợ khách hàng xuyên suốt quá trình tìm hiểu, lựa chọn sản phẩm phù hợp với khả năng tài chính và mục tiêu sử dụng.

Sự đồng hành giữa Pitaland và Vạn Xuân Group tại dự án Happy One Elite được kỳ vọng tạo ra sức lan tỏa tích cực trên thị trường bất động sản góp phần đưa không gian sống chất lượng cao đến gần hơn với những chủ nhân tương lai.

Dự án Happy One Elite - Live Above, Live Elite Công ty Cổ phần Pitaland Hotline: 0918800456

Bích Đào