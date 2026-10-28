Dự án Khu ẩm thực sinh thái Nghi Hải (phường Cửa Lò, Nghệ An) bị thu hồi đất sau khi doanh nghiệp được gia hạn tiến độ sử dụng đất thêm 24 tháng nhưng vẫn chưa hoàn thành, đưa vào hoạt động.

UBND tỉnh Nghệ An vừa quyết định thu hồi 9.005,4m2 đất của Công ty TNHH Đầu tư Thượng Hải tại phường Cửa Lò do vi phạm pháp luật về đất đai.

Khu đất bị thu hồi thuộc thửa đất số 58, tờ bản đồ số 158, phường Cửa Lò là đất thương mại, dịch vụ được địa phương cho Công ty TNHH Đầu tư Thượng Hải thuê từ năm 2017 để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng khu ẩm thực sinh thái Nghi Hải.

Dự án Khu ẩm thực sinh thái Nghi Hải của Công ty TNHH Đầu tư Thượng Hải bị UBND tỉnh Nghệ An thu hồi đất nằm trên địa bàn phường Cửa Lò. Ảnh: Trần Tuyên

Theo quyết định, doanh nghiệp đã được UBND tỉnh Nghệ An gia hạn tiến độ sử dụng đất thêm 24 tháng, từ tháng 2/2022-3/2024. Tuy nhiên, hết thời hạn gia hạn, dự án vẫn chưa hoàn thành và chưa được đưa vào hoạt động theo quy hoạch được phê duyệt.

Để thực hiện quyết định thu hồi, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, tổ chức thu hồi đất, bàn giao tại thực địa cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đã cấp cho Công ty TNHH Đầu tư Thượng Hải ngày 11/4/2017.

Đối với nghĩa vụ tài chính liên quan đến dự án, Thuế tỉnh được giao chủ trì, phối hợp với các sở: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Xây dựng cùng các đơn vị liên quan kiểm tra, xác định và xử lý theo đúng quy định pháp luật.