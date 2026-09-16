Ngày 15/9, HĐQT CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) công bố thông tin bất thường về việc rút ngắn thời gian thanh toán cho khách hàng bán vàng, kim cương.

Theo đó, HĐQT PNJ ban hành nghị quyết thông qua chủ trương điều chỉnh giảm thời gian thanh toán so với quy định hiện hành khi công ty mua lại sản phẩm từ khách hàng.

Việc điều chỉnh được áp dụng khác nhau theo từng dòng sản phẩm, trên cơ sở bảo đảm cân đối với tình hình tài chính thực tế của công ty.

Thông tin chi tiết về phương án mới chưa được PNJ công bố. Trên mạng xã hội, PNJ cho hay đang khẩn trương hoàn thiện phương án triển khai, dự kiến áp dụng cho các dòng hàng trang sức thời trang và vàng miếng để sớm phục vụ khách hàng thuận tiện hơn.

PNJ sẽ rút ngắn thời gian thanh toán, nhưng chưa công bố thời gian cụ thể áp dụng cho từng dòng sản phẩm. Ảnh: PNJ

Về phía người tiêu dùng, chị Bùi Thanh Ý (TPHCM) cho rằng kim cương vốn là hàng xa xỉ, việc giãn thời gian thanh toán có thể thông cảm. Riêng với vàng, chị Ý đề xuất PNJ sớm thanh toán một lần. Theo chị Ý, vàng là tài sản có tính thanh khoản cao nên việc kéo dài thời gian thanh toán khi khách hàng bán lại cũng là vấn đề cần được lưu ý.

Tương tự, anh Trương Thành Đạt (TPHCM) cho biết chưa bán lại sản phẩm kim cương vì không muốn nhận tiền theo nhiều đợt. Trước thông tin này, anh đã chủ động liên hệ nhân viên chăm sóc khách hàng, để khi có thông tin cụ thể về lộ trình thanh toán cho từng sản phẩm, anh sẽ bán ra.

Trước đó, PNJ áp dụng chính sách thanh toán theo 5 đợt trong vòng 120 ngày đối với khách hàng có nhu cầu bán lại sản phẩm. Cụ thể, tại thời điểm giao dịch, khách hàng được thanh toán 10% giá trị mua lại; đến T+30 là 20%; T+60 là 25%; T+90 là 25% và T+120 là 20%. Tổng cộng sau 5 đợt, khách hàng nhận đủ 100% giá trị mua lại theo lộ trình.

Trường hợp lựa chọn đổi sản phẩm, khách hàng có thể chuyển đổi toàn bộ hoặc một phần giá trị mua lại sang các sản phẩm PNJ có giá trị bằng hoặc cao hơn. Riêng với kim cương rời, khách hàng có thể lựa chọn đổi sang kim cương rời hoặc nhận tiền theo lộ trình thanh toán; PNJ không áp dụng hình thức chuyển đổi sang trang sức và vàng miếng.

Trong bối cảnh phương án chi tiết chưa được công bố, thời gian thanh toán mới đối với từng dòng sản phẩm đang được khách hàng quan tâm.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, từ ngày 1/7 đến 3/9, PNJ đã mua lại lượng hàng hóa thuộc phạm vi tính dự phòng với tổng giá trị gần 4.997 tỷ đồng. Khoản tổn thất liên quan được ước tính hơn 1.446 tỷ đồng, tương đương khoảng 29% giá trị hàng mua lại trong giai đoạn này.

Ngày 4/9, PNJ thông qua nghị quyết về việc vay vốn từ bà Cao Thị Ngọc Dung nhằm bổ sung vốn lưu động cho hoạt động của công ty.

Cùng thời điểm, hai con gái của bà Dung là Trần Phương Ngọc Thảo và Trần Phương Ngọc Hà đăng ký bán tổng cộng 25 triệu cổ phiếu PNJ, tương đương khoảng 975 tỷ đồng theo thị giá tại thời điểm đăng ký, để tạo nguồn vốn cho bà Dung cho doanh nghiệp vay.

Ngày 11/9, bà Thảo đã bán thành công 7 triệu cổ phiếu theo phương thức thỏa thuận, thu về gần 260 tỷ đồng.