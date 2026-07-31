Cổ phiếu rơi tự do sau cú lỗ bất ngờ

Trong phiên sáng 31/7, cổ phiếu PNJ giảm sàn gần 7% xuống còn 30.250 đồng/cổ phiếu, mức thấp nhất kể từ cuối tháng 10/2020. Khối ngoại tiếp tục bán ròng khoảng 1,1 triệu cổ phiếu, trong khi dư bán có thời điểm lên gần 1 triệu đơn vị.

Như vậy, cổ phiếu PNJ lại giảm mạnh sau khi ghi nhận hai phiên hồi phục. Trước đó, PNJ lao dốc không phanh với 4 phiên giảm sàn liên tiếp từ 21-24/7, mất tổng cộng khoảng 30%.

So với vùng giá hơn 63.000 đồng/cổ phiếu đầu tháng 7, cổ phiếu PNJ đã mất hơn một nửa giá trị chỉ trong chưa đầy một tháng. Nếu so với đỉnh cuối tháng 1 năm nay, thị giá đã giảm hơn 64%, khiến vốn hóa doanh nghiệp chỉ còn khoảng hơn 15.000 tỷ đồng.

Làn sóng bán tháo mạnh lên sau khi PNJ công bố kết quả kinh doanh quý II/2026. Doanh thu vẫn tăng gần 12% lên 8.484 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt hơn 1.563 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh nghiệp bất ngờ báo lỗ gần 283 tỷ đồng, trái ngược mức lãi 437 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Khoản dự phòng 865,5 tỷ đồng được PNJ ghi nhận trong quý II liên quan đến nghĩa vụ mua lại kim cương phát sinh trong bối cảnh thị trường biến động mạnh sau ngày 30/6. Chi phí quản lý doanh nghiệp vì vậy tăng vọt lên hơn 1.060 tỷ đồng, gấp khoảng 5 lần cùng kỳ.

PNJ trích lập sớm hơn 865 tỷ đồng. Nguồn: PNJ

Theo PNJ, sau những biến động bất thường của thị trường kim cương, lượng khách hàng yêu cầu bán lại sản phẩm tăng mạnh. Từ đầu tháng 7 đến ngày 20/7, PNJ ghi nhận doanh thu 1.588 tỷ đồng, trong khi giá trị hàng mua lại lên tới 5.900 tỷ đồng, cao gấp gần 3,7 lần doanh thu, tạo áp lực lớn lên vốn lưu động.

Việc chủ động ghi nhận toàn bộ khoản dự phòng ngay trong quý II được xem là bước đi khá thận trọng. Thay vì để rủi ro kéo dài sang các quý sau, PNJ lựa chọn phản ánh sớm tác động tài chính. Tuy nhiên, khoản lỗ lớn khiến định giá cổ phiếu không còn hấp dẫn như trước và triển vọng ngắn hạn vẫn chịu nhiều nghi ngại.

PNJ xoay xở thanh khoản, áp lực niềm tin vẫn lớn

PNJ cho biết đã chủ động cân đối nguồn vốn, duy trì thanh khoản và kéo giãn thời hạn thanh toán trong giai đoạn cao điểm nhằm đáp ứng nhu cầu mua lại sản phẩm của khách hàng. Sau khi điều chỉnh quy trình thu đổi từ ngày 21/7, tỷ lệ khách hàng lựa chọn chuyển đổi sang sản phẩm khác đạt khoảng 95%, giúp áp lực mua lại giảm đáng kể.

Doanh nghiệp cũng khẳng định sự việc này chưa ảnh hưởng đến khả năng hoạt động liên tục. Lũy kế 6 tháng đầu năm, PNJ vẫn đạt doanh thu gần 26.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 1.184 tỷ đồng, tăng hơn 6% so với cùng kỳ. Tổng tài sản vượt 21.000 tỷ đồng, trong khi tiền mặt và các khoản tương đương tiền tăng so với đầu năm.

So với cuối tháng 1 năm nay, thị giá của PNJ đã giảm hơn 64%, vốn hóa doanh nghiệp chỉ còn khoảng hơn 15.000 tỷ đồng. Ảnh: PNJ

Tuy nhiên, bài toán của PNJ không chỉ nằm ở dòng tiền. Thị trường vẫn theo dõi sát diễn biến vụ án buôn lậu kim cương tại Thanh Hóa; trong đó ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc PNJ-Lab, bị khởi tố. Cơ quan điều tra cáo buộc ông Đặng Ngọc Thảo có liên quan đến việc hợp thức hóa nguồn gốc kim cương nhập lậu thông qua hoạt động giám định.

PNJ nhiều lần khẳng định vụ việc chỉ liên quan trách nhiệm cá nhân, kim cương kinh doanh tại hệ thống được nhập khẩu hợp pháp và doanh nghiệp đã tăng cường cơ chế giám sát. Dù vậy, các kết luận điều tra tiếp theo vẫn là yếu tố được giới đầu tư đặc biệt quan tâm vì có thể ảnh hưởng đến niềm tin khách hàng cũng như hình ảnh thương hiệu.

Áp lực đối với cổ phiếu còn đến từ việc nhiều quỹ ngoại đã thoái vốn, một số công ty chứng khoán cắt margin, trong khi tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng.

Việc PNJ chấp nhận ghi nhận khoản dự phòng lớn ngay từ quý II có thể giúp doanh nghiệp tránh dồn gánh nặng sang các kỳ sau. Tuy nhiên, triển vọng phục hồi của cổ phiếu sẽ không chỉ phụ thuộc vào kết quả kinh doanh, mà còn vào khả năng khôi phục niềm tin của khách hàng, diễn biến thị trường kim cương và kết quả cuối cùng của các cuộc điều tra liên quan.

Thị trường chứng khoán Việt Nam sáng 31/7 tăng nhẹ. VN-Index tăng 4,5 điểm lên 1.749,18 điểm. Tuy nhiên, thanh khoản còn thấp, nhiều cổ phiếu trụ cột vẫn chịu áp lực bán ra khá mạnh.