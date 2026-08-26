PNJ sau cú sốc kiểm định kim cương

Kết thúc phiên 25/8, cổ phiếu PNJ của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận đứng ở mức 42.650 đồng/cp, sau hai phiên liên tiếp tăng trần 7%, với lượng dư mua lên tới hàng chục triệu cổ phiếu.

Từ vùng đáy khoảng 30.000-31.000 đồng/cp cuối tháng 7, PNJ đã tăng hơn 40%. Vốn hóa doanh nghiệp theo đó trở lại khoảng 21.800 tỷ đồng. Dù vậy, thị giá hiện vẫn thấp hơn khoảng một nửa so với đỉnh gần 85.000 đồng/cp thiết lập cuối tháng 1.

Đáng chú ý, cú hồi phục diễn ra đúng thời điểm thông tin về vụ buôn lậu kim cương tại Thanh Hóa chuyển theo hướng tích cực đối với PNJ. Ngày 21/8, Công an tỉnh Thanh Hóa công bố kết quả điều tra ban đầu, xác định số kim cương trong đường dây không được đưa vào hệ thống bán lẻ PNJ. Trước đó, PNJ chịu cú sốc lớn khi vụ việc liên quan lãnh đạo PNJ-LAB 'phù phép' giấy kiểm định làm dấy lên lo ngại về uy tín và rủi ro pháp lý. Công ty phải trích lập dự phòng 865,5 tỷ đồng, góp phần khiến quý II/2026 lỗ sau thuế gần 283 tỷ đồng.

Cùng với đó, giá vàng ở mức cao làm nhu cầu trang sức suy yếu, trong khi tỷ trọng vàng 24K tăng gây sức ép lên biên lợi nhuận. Dragon Capital bán hơn 2,5 triệu cổ phiếu, không còn là cổ đông lớn, trong khi VinaCapital trước đó cũng giảm sở hữu. Những yếu tố này từng đẩy PNJ vào một trong những nhịp giảm mạnh nhất nhiều năm.

Nhưng ngay giữa khủng hoảng, dòng tiền lại xuất hiện.

Ngày 14/8, nhóm quỹ do Sprucegrove Investment Management quản lý mua thêm khoảng 1,62 triệu cổ phiếu, nâng sở hữu lên 5,04%. Sau đó, ngày 19/8, nhóm nhà đầu tư nước ngoài liên quan T. Rowe Price Associates mua thêm gần 4,9 triệu cổ phiếu, nâng tỷ lệ sở hữu từ 5,07% lên 6,02%. PNJ cũng đã công bố chính thức các báo cáo về hai nhóm cổ đông ngoại này.

Điều đáng chú ý là các giao dịch lớn diễn ra trước khi kết quả điều tra ban đầu về PNJ được công bố rộng rãi. Đây chính là điểm khiến câu chuyện PNJ được quan tâm trở lại.

Mua bán kim cương tại PNJ. Ảnh: PNJ

Hai “cá mập” đang đánh cược điều gì?

T. Rowe Price là cái tên gây chú ý nhất. Thành lập từ năm 1937 tại Baltimore, Mỹ, tập đoàn này hiện quản lý khoảng 1.867 tỷ USD tài sản, theo số liệu cuối tháng 7/2026. Đây là một trong những nhà quản lý tài sản lớn trên thế giới, với cách tiếp cận dựa nhiều vào nghiên cứu cơ bản, đầu tư chủ động và tầm nhìn dài hạn.

Vì vậy, việc nhóm liên quan T. Rowe Price mua thêm hàng triệu cổ phiếu PNJ sau một cú giảm sâu có thể không đơn thuần là một giao dịch “lướt sóng”. Quan trọng hơn, T. Rowe Price vốn đã có lịch sử sở hữu PNJ và từng điều chỉnh tỷ trọng trước đó. Việc quay lại mua mạnh sau khi cổ phiếu giảm sâu cho thấy họ có thể đang đánh giá giá trị cơ bản dài hạn của PNJ cao hơn mức thị trường đang phản ánh.

T. Rowe Price cũng từng xuất hiện tại nhiều doanh nghiệp lớn của Việt Nam như HPG, FPT và VCB. Điều này cho thấy PNJ không phải một khoản đặt cược riêng lẻ vào một doanh nghiệp nhỏ, mà phù hợp với chiến lược tìm kiếm các doanh nghiệp có nền tảng và khả năng tăng trưởng trong các thị trường mới nổi.

Sprucegrove lại có một câu chuyện khác. Đây là công ty quản lý đầu tư độc lập của Canada, tập trung vào cổ phiếu quốc tế và toàn cầu. Nhóm quỹ này từng là cổ đông lớn PNJ từ năm 2023, khi nâng sở hữu lên hơn 5%. Đến tháng 4/2025, tỷ lệ giảm xuống dưới 5%, nhưng tháng 8/2026 lại bất ngờ mua thêm khoảng 1,63 triệu cổ phiếu và trở lại vị trí cổ đông lớn.

Điểm chung của hai tổ chức là họ không phải những nhà đầu tư mới biết đến PNJ. Họ đã theo dõi doanh nghiệp qua nhiều giai đoạn, hiểu mô hình kinh doanh và có dữ liệu để đánh giá tác động thực sự của khủng hoảng.

Giao dịch trang sức PNJ.

Vậy họ đang đánh cược vào điều gì?

Khả năng thứ nhất là hai quỹ cho rằng cú sốc kim cương có thể là rủi ro ngắn hạn, trong khi tài sản quan trọng nhất của PNJ vẫn là thương hiệu, hệ thống bán lẻ, khách hàng của DN từng rất ăn nên làm ra ngành trang sức.

Khả năng thứ hai là thị trường đã phản ứng quá mức với khoản dự phòng 865,5 tỷ đồng. Nếu cơ quan chức năng xác định hoạt động kinh doanh của PNJ được tách biệt khỏi sai phạm của cựu giám đốc PNJ-LAB, áp lực dự phòng trong tương lai có thể giảm đáng kể. Khi đó, khoản lỗ kỷ lục quý II có thể mang tính bất thường hơn là phản ánh năng lực sinh lời dài hạn.

Khả năng thứ ba nằm ở định giá. Một cổ phiếu từng ở vùng 85.000 đồng nhưng giảm xuống khoảng 30.000 đồng đã tạo ra một biên an toàn đáng kể nếu các rủi ro lớn nhất được kiểm soát. Với nhà đầu tư dài hạn, khủng hoảng đôi khi lại là thời điểm xuất hiện cơ hội mua tài sản tốt với mức giá thấp.

Đáng chú ý nhất là yếu tố thời điểm. Hai nhóm quỹ đều mua khi tâm lý thị trường đối với PNJ đang ở mức rất thấp, rồi thông tin từ cơ quan điều tra nhanh chóng làm giảm một phần rủi ro pháp lý mà thị trường lo ngại. Dường như các quỹ đánh giá rủi ro của PNJ thấp hơn đáng kể so với mức mà thị trường từng phản ánh vào giá.

Bởi vậy, câu chuyện PNJ hiện không chỉ là câu chuyện một cổ phiếu tăng hơn 40% từ đáy. Nó còn là phép thử về khả năng phân biệt giữa một cuộc khủng hoảng làm thay đổi căn bản giá trị doanh nghiệp và một cú sốc nhất thời làm giá cổ phiếu bị đẩy xuống quá sâu.

Nếu kịch bản thứ hai đúng, những “cá mập” mua khi thị trường hoảng loạn có thể đang sở hữu lợi thế lớn. Nhưng nếu sức mua trang sức tiếp tục suy yếu, lợi nhuận cốt lõi không phục hồi và những rủi ro liên quan đến cựu giám đốc PNJ-LAB vẫn phát sinh, mức tăng hơn 40% của PNJ cũng có thể mới chỉ là một nhịp hồi kỹ thuật.

Vì thế, điều thị trường cần theo dõi không chỉ là PNJ còn tăng bao nhiêu, mà là liệu những khoản cược của hai nhà đầu tư dài hạn này có được chứng minh bằng sự phục hồi thực chất của lợi nhuận trong các quý tới hay không?