Mỗi mùa Valentine, khán giả lại chờ xem Đức Phúc sẽ kể những cảm xúc trong tình yêu theo cách nào. Chọn âm nhạc làm “ngôn ngữ chính” để nói về yêu thương đã giúp Đức Phúc trở thành một trong những gương mặt gắn liền với dịp Valentine suốt nhiều năm qua.

Năm 2026, PNJ tiếp tục đồng hành Đức Phúc lần thứ 4 trong dự án đặc biệt dành cho mùa yêu với MV “Hơn cả hạnh phúc”.

Đức Phúc tiếp tục đồng hành cùng PNJ trong dự án Valentine 2026.

Khi âm nhạc và trang sức là nơi gửi gắm lời yêu

Trong dự án Valentine năm nay, Đức Phúc mang đến một bản mashup đặc biệt, kết nối loạt hit từng làm nên thương hiệu “Hoàng tử Valentine”: Ánh nắng của anh, Hơn cả yêu, Em đồng ý (I Do), Ngày đầu tiên… và đoạn nhạc mới viết riêng cho mùa Valentine 2026 - như một lời chúc phúc chung gửi đến các cặp đôi.

Âm nhạc của Đức Phúc vốn dĩ đã mang chất tự sự rất riêng: không quá phô trương, rầm rộ, mà nhẹ nhàng, chân thành và dễ chạm đến cảm xúc số đông. Nếu “Ánh nắng của anh” từng là bản tình ca quốc dân cho những lời tỏ tình e ấp thì “Hơn cả yêu” lại trở thành lựa chọn quen thuộc trong những video cầu hôn, lễ đính hôn. Tiếp đến, “Em đồng ý (I Do)” đánh dấu một bước tiến rõ ràng hơn – khi lời ca không còn dừng lại ở “yêu”, mà là sự sẵn sàng bước vào hôn nhân và “Ngày đầu tiên” là cảm xúc khi cả hai về chung một nhà.

Bằng cách mashup những ca khúc ấy trong cùng một MV, Đức Phúc như tái hiện trọn vẹn một hành trình: từ rung động đầu tiên, lời tỏ tình, đến khoảnh khắc bước vào lễ đường. Âm nhạc trong MV không còn là những bản hit riêng lẻ, mà trở thành dòng chảy xuyên suốt của tình yêu.

Điểm đặc biệt của dự án năm nay là Đức Phúc bí mật phối hợp cùng ekip và chú rể để “phục kích” cô dâu ngay trong lễ cưới. Khoảnh khắc nam ca sĩ bất ngờ cất giọng giữa không gian trang trọng khiến cô dâu chú rể vỡ òa. Những cái ôm, những giọt nước mắt và tiếng reo hò của quan khách trở thành “điểm nhấn” tự nhiên nhất – thứ cảm xúc mà không một kịch bản dàn dựng nào có thể thay thế.

Âm nhạc lúc ấy không còn là tiết mục biểu diễn. Nó trở thành một phần của ký ức. Khi giai điệu “Em đồng ý (I Do)” vang lên trong chính lễ cưới của mình, cô dâu chú rể không chỉ nghe một bài hát – họ đang nghe câu chuyện của chính họ được kể lại bằng âm nhạc.

Không chỉ gây bất ngờ khi xuất hiện tại lễ cưới, Đức Phúc còn dành tặng cô dâu chú rể món quà trang sức PNJ.

Bên cạnh âm nhạc, Đức Phúc còn mang đến những món quà trang sức PNJ dành tặng cho cô dâu chú rể. Đặc biệt trong đó có thiết kế nhẫn Only You mang thông điệp “Vì em là duy nhất” nổi bật với viên kim cương 5.4 ly - đại diện cho tình yêu vĩnh cửu dành riêng cho người duy nhất ta muốn gắn bó cả đời.

Cận cảnh chiếc nhẫn Only You của PNJ mà Đức Phúc dành tặng cô dâu chú rể.

Không chỉ biểu trưng cho cái đẹp, mỗi thiết kế trang sức của PNJ còn là minh chứng cho hành trình yêu. Đó là biểu tượng của niềm tin khi hai người chọn nhau, của sự dũng cảm khi quyết định cam kết, và của tình yêu được xác nhận không chỉ bằng lời nói – mà bằng hành động, bằng món quà mang giá trị trường tồn. Bởi PNJ hiểu rằng, tình yêu đích thực cần được tôn trọng, gìn giữ và trao đi bằng những gì đẹp đẽ nhất.

Từ “dám yêu” đến “dám cưới”

Nhìn lại những lần hợp tác trước giữa PNJ và Đức Phúc – từ “Em đồng ý (I Do)”, “Đi chùa cầu duyên” đến “Chăm em một đời” – có thể thấy một tinh thần xuyên suốt: Tình yêu đòi hỏi sự dũng cảm để nói ra điều thật lòng, sự kiên định để nuôi dưỡng cảm xúc, và sự trân trọng để giữ cho mối quan hệ luôn có ý nghĩa.

Năm 2026, sự kết hợp giữa PNJ và Đức Phúc như chạm đến một “trái ngọt” đẹp đẽ: những lời yêu từng được cất lên trong các MV nay trở thành đám cưới thật sự giữa đời. Đó không chỉ là sự tiếp nối của một chiến dịch truyền thông, mà là sự tiếp nối của những cảm xúc có thật.

Trang sức PNJ luôn đồng hành trong mọi khoảnh khắc quan trọng của hành trình yêu.

Từ đó, có thể thấy dù là lần đầu dũng cảm gọi tên cảm xúc để mở ra hành trình yêu, hay là lời khẳng định cho muôn vàn rung động đã được nuôi dưỡng qua năm tháng, lời yêu luôn là lời đáng nói. Valentine này, ngại gì nói yêu!

Tú Uyên