Lời chúc Valentine 14/2 dành cho bạn trai ở xa

1. Lại thêm một mùa Valentine nữa, em không thể ngồi kề bên anh, cùng ăn socola và xem bộ phim yêu thích! Nhưng dẫu vậy, trái tim em vẫn ấm áp, hạnh phúc vì tin rằng anh luôn dành tình yêu cho em.

2. Ngày hôm nay, khi nhìn những cặp đôi khác tay trong tay, hẹn hò ngày Valentine, trong lòng em có đôi chút chạnh lòng. Nhưng em biết, chỉ 1 năm nữa thôi, anh sẽ về bên em và chúng ta sẽ có thật nhiều lễ tình nhân hạnh phúc. Hãy luôn vững tin anh nhé, em yêu anh.

3. Ngày Valentine này, mỗi đứa ở một nơi nhưng em tin anh luôn nhớ đến em và em cũng vậy. Hẹn anh một buổi tiệc kỷ niệm sau tết Nguyên đán anh nhé. Còn bây giờ, hãy cùng tận hưởng kỳ nghỉ bình an bên gia đình.

4. Dù không thể nắm tay anh trong đêm Valentine nhưng em vẫn luôn nghĩ về anh. Anh là món quà tuyệt vời mà cuộc đời mang tới cho em.

5. Valentine năm nay, dù thiếu những cái ôm ấm áp, những nụ hôn ngọt ngào, nhưng em không buồn đâu anh. Em biết dù xa nhau hàng nghìn cây số, anh vẫn luôn hướng về em, yêu em theo cách riêng.

6. Chúc chàng trai của em có một ngày Valentine 14/2 hạnh phúc và ngọt ngào. Khoảng cách không thể nào làm tình yêu của chúng ta phai nhạt.

7. Chào ngày mới, tình yêu của em! Gửi gió mang tới anh ngàn cái ôm, triệu nụ hôn từ em! Valentine ngọt ngào anh nhé!

8. Em đã nhận món quà anh gửi! Em thích lắm, anh à! Em cảm ơn anh đã luôn yêu thương, quan tâm em dù chúng ta cách nhau vài múi giờ. Em luôn ở đây, chờ anh về!

9. Yêu xa có thể thiếu những cái ôm, nhưng chưa bao giờ em cảm thấy thiệt thòi. Bởi em biết anh đang từng ngày cố gắng để chúng ta có tương lai tốt đẹp hơn.

10. Happy Valentine, chàng trai của em. Cảm ơn anh vì đã kiên nhẫn, tin tưởng và cùng em giữ gìn tình yêu này dù ở xa.