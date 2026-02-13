1. Lại thêm một mùa Valentine nữa, em không thể ngồi kề bên anh, cùng ăn socola và xem bộ phim yêu thích! Nhưng dẫu vậy, trái tim em vẫn ấm áp, hạnh phúc vì tin rằng anh luôn dành tình yêu cho em.
2. Ngày hôm nay, khi nhìn những cặp đôi khác tay trong tay, hẹn hò ngày Valentine, trong lòng em có đôi chút chạnh lòng. Nhưng em biết, chỉ 1 năm nữa thôi, anh sẽ về bên em và chúng ta sẽ có thật nhiều lễ tình nhân hạnh phúc. Hãy luôn vững tin anh nhé, em yêu anh.
3. Ngày Valentine này, mỗi đứa ở một nơi nhưng em tin anh luôn nhớ đến em và em cũng vậy. Hẹn anh một buổi tiệc kỷ niệm sau tết Nguyên đán anh nhé. Còn bây giờ, hãy cùng tận hưởng kỳ nghỉ bình an bên gia đình.
4. Dù không thể nắm tay anh trong đêm Valentine nhưng em vẫn luôn nghĩ về anh. Anh là món quà tuyệt vời mà cuộc đời mang tới cho em.
5. Valentine năm nay, dù thiếu những cái ôm ấm áp, những nụ hôn ngọt ngào, nhưng em không buồn đâu anh. Em biết dù xa nhau hàng nghìn cây số, anh vẫn luôn hướng về em, yêu em theo cách riêng.
6. Chúc chàng trai của em có một ngày Valentine 14/2 hạnh phúc và ngọt ngào. Khoảng cách không thể nào làm tình yêu của chúng ta phai nhạt.
7. Chào ngày mới, tình yêu của em! Gửi gió mang tới anh ngàn cái ôm, triệu nụ hôn từ em! Valentine ngọt ngào anh nhé!
8. Em đã nhận món quà anh gửi! Em thích lắm, anh à! Em cảm ơn anh đã luôn yêu thương, quan tâm em dù chúng ta cách nhau vài múi giờ. Em luôn ở đây, chờ anh về!
9. Yêu xa có thể thiếu những cái ôm, nhưng chưa bao giờ em cảm thấy thiệt thòi. Bởi em biết anh đang từng ngày cố gắng để chúng ta có tương lai tốt đẹp hơn.
10. Happy Valentine, chàng trai của em. Cảm ơn anh vì đã kiên nhẫn, tin tưởng và cùng em giữ gìn tình yêu này dù ở xa.
1. Em yêu đã bình minh chưa? Hôm nay ở nhà phụ bố mẹ đón Tết nhưng đừng quên nhớ về anh, em nhé! Chúc em ngày Valentine hạnh phúc!
2. Từ khi yêu em, mỗi ngày với anh đều là Valentine. Dù ở xa nhưng em hãy tin rằng, anh luôn yêu thương em.
3. Năm mới sắp sang, anh không mong gì cao sang, phú quý. Chỉ mong Valentine năm nào cũng được nắm tay em đi chợ hoa, cùng em đón giao thừa. Năm nay chúng ta ở xa nhau nhưng anh sẽ cố gắng để sớm được bên em!
4. Cảm ơn em vì đã bước vào cuộc sống của anh một cách dịu dàng và ở lại bằng tất cả yêu thương. Năm sau, chúng ta sẽ đón Valentine bên nhau em nhé!
5. Bé ơi, Valentine năm nay trùng với ngày dọn dẹp cuối năm. Anh biết em mệt, nên quà Valentine của em là "phiếu sai vặt" trọn đời nhé. Yêu em!
6. Valentine rơi đúng dịp cận Tết, anh biết em bận rộn đủ điều. Chỉ mong em nhớ rằng, dù ở xa, anh vẫn luôn yêu thương em.
7. Em yêu, mong em sẽ thích bó hoa và hộp socola anh gửi! Năm sau thôi, nhất định anh sẽ về, cùng em ăn socola, nắm tay nhau ngắm phố phường. Gửi em ngàn nụ hôn.
8. Nhìn những cặp đôi tay trong tay đi hẹn hò, xem phim ngày Valentine, anh thấy thương em thật nhiều! Yêu anh em đã phải chịu nhiều thiệt thòi vì xa cách. Nhưng em hãy đặt niềm tin ở anh, chúng ta sẽ sớm ở bên nhau. Anh sẽ mang lại cho em cuộc sống đủ đầy nhất có thể.
9. Ở nơi xa, anh nhớ em thật nhiều! Nhưng mỗi ngày, nghĩ về em và tương lai của hai đứa, anh lại thấy có thêm nhiều động lực. Mong em Valentine này nhiều hạnh phúc và yêu thương.
10. Sau kỳ nghỉ Tết bên gia đình, mình sẽ tổ chức Valentine bù em nhé! Anh yêu em rất nhiều! Hẹn gặp lại em!
(Tổng hợp)