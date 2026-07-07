Ngày 7/7, CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã: PNJ) đã có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) công bố thông tin bất thường liên quan đến Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (P-Lab).

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, P-Lab xác định cơ quan điều tra đang làm việc với ông Đặng Ngọc Thảo (nguyên Giám đốc P-Lab) về hành vi buôn lậu. Phía P-Lab khẳng định đây là vụ việc liên quan đến trách nhiệm pháp lý cá nhân và đã gửi báo cáo chi tiết sự việc đến công ty mẹ PNJ.

P-Lab là pháp nhân hoạt động độc lập với vốn điều lệ là 10 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp vẫn diễn ra bình thường.

PNJ công bố thông tin bất thường liên quan đến cựu Giám đốc P-Lab. Ảnh: Hoàng Hà

Công ty cho biết đã triển khai các biện pháp tăng cường quản trị, kiểm soát và giám sát đối với P-Lab. Đồng thời, HĐQT đã thành lập Tổ giám sát đặc biệt, với sự tham gia của hai thành viên độc lập HĐQT nhằm nâng cao hiệu quả giám sát hoạt động của Ban lãnh đạo P-Lab.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh mới đây, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia với doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng. Ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc P-Lab, đã bị bắt do liên quan tới vụ án.

Đáng chú ý, trên thị trường, giá cổ phiếu PNJ chốt phiên 7/7 là 50.800 đồng/cp, giảm phiên thứ 3 liên tiếp.

Ở một diễn biến khác, ông Cao Ngọc Duy, em trai Chủ tịch HĐQT PNJ Cao Thị Ngọc Dung, vừa đăng ký mua vào 300.000 cổ phiếu PNJ từ ngày 10/7 đến ngày 7/8.

Nếu giao dịch diễn ra thành công như đăng ký, lượng sở hữu của ông Duy tại PNJ sẽ được nâng lên thành 13,83 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2,7% vốn điều lệ.