Ngay sau khi được ra mắt toàn cầu qua hình thức livestream trên Youtube và website hôm 14/4, Porsche 911 GT3 S/C 2027 đã gây tranh cãi về thiết kế khi đi ngược lại triết lý cốt lõi của dòng GT3. Từ trước đến nay, GT3 luôn được xem là “vũ khí đường đua” thuần túy: thân xe cứng, khí động học tối ưu, ưu tiên hiệu năng hơn mọi yếu tố trải nghiệm. Nhưng với 911 GT3 S/C, Porsche lần đầu tiên lại đưa vào cấu hình mui trần và hướng nhiều hơn tới cảm xúc lái – thứ vốn không phải ưu tiên của GT3, kéo theo việc tăng trọng lượng và giảm phần nào độ cứng thân xe.

Theo công bố của Porsche, GT3 S/C thừa hưởng nhiều chi tiết thiết kế, khung gầm và hệ truyền động vốn dành riêng cho GT3 RS. Đặc biệt, xe chỉ sử dụng hộp số sàn 6 cấp - một trang bị mà bản RS cao cấp hơn không được trang bị.

Ngoại thất mang nhiều dấu ấn từ GT3 RS với nắp ca-pô carbon hai khe gió, vòm bánh sau mở rộng và cánh gió nhỏ phía sau. Các chi tiết thân xe sử dụng vật liệu composite giúp tối ưu trọng lượng, trong khi thiết kế vòm bánh và cửa xe vẫn giữ phong cách cắt xéo đặc trưng của bản RS.

Cung cấp sức mạnh cho xe là động cơ 6 xi-lanh phẳng, hút khí tự nhiên, dung tích 4.0L quen thuộc của GT3. Dù sử dụng trục cam từ bản RS, công suất chỉ ở mức 502 mã lực, thấp hơn thông số 517 mã lực của GT3 RS.

Hiệu năng của GT3 S/C gần như không thay đổi. Xe tăng tốc 0-97 km/h trong 3,7 giây và đạt tốc độ tối đa 312 km/h, tương đương bản GT3 Touring. Điều này phần nào cho thấy nỗ lực kiểm soát trọng lượng của Porsche.

Theo công bố, GT3 S/C nặng 1.507 kg, chỉ nhiều hơn 38 kg so với bản Touring mui cứng. Con số này thấp hơn đáng kể mức chênh lệch 84 kg khi chọn bản mui trần trên dòng 911 Carrera S. Kết quả đạt được nhờ loạt giải pháp như thân xe bằng carbon, phanh gốm PCCB và bộ mâm magie siêu nhẹ.

Không chỉ dừng ở các chi tiết dễ nhận thấy, xe còn sử dụng nhiều bộ phận giảm trọng lượng “ẩn” như thanh cân bằng sau bằng sợi carbon.

Khoang nội thất cân bằng giữa hiệu năng và tính thực dụng. Người dùng có thể chọn ghế thể thao có khung bằng sợi carbon, giúp dễ dàng kéo ghế khi cần chứa đồ trong không gian trống phía sau. Nếu ưu tiên sự thoải mái, hãng xe Đức vẫn có tùy chọn ghế thể thao tiêu chuẩn để phục vụ nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Khác với 911 S/T sản xuất giới hạn 1.963 chiếc, GT3 S/C là mẫu xe thương mại nên số lượng sẽ nhiều hơn. Để tăng tính cá nhân hóa, Porsche cung cấp gói Street Style với nhiều điểm nhấn nổi bật như họa tiết thân xe màu đỏ, mâm Slate Grey Neo, kẹp phanh vàng và nội thất bọc vải caro đỏ phong cách thập niên 1970.

Ngoài ra, khách hàng còn có thể đặt mua đồng hồ Porsche Design phiên bản riêng cho GT3 S/C. Sản phẩm sử dụng vỏ titan, thiết kế lấy cảm hứng từ xe với rotor mô phỏng mâm và dây đeo bằng da nội thất.

Tại Mỹ, Porsche 911 GT3 S/C 2027 có giá khởi điểm từ 275.350 USD (tương đương 7,25 tỷ đồng), cao hơn GT3 và GT3 Touring nhưng vẫn thấp hơn 911 Turbo S Cabriolet. Với mức giá này, mẫu xe trở thành lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai muốn trải nghiệm GT3 theo cách khác biệt.

Với mức giá trên, ước tính mẫu xe này sẽ có giá sau thuế không dưới 18 tỷ đồng khi về Việt Nam, ngang ngửa giá bán mẫu 911 GT3 RS (17,7 tỷ đồng).

Hiện nay, theo ghi nhận của VietNamNet, ông Đặng Lê Nguyên Vũ là người sở hữu nhiều mẫu Porsche nhất ở Việt Nam, từ 911 bản Turbo S, GT3, GT2, Sport Classic đến hypercar triệu đô như 918 Spyder. Riêng dòn GT3 ở Việt Nam rất hiếm, và chủ yếu nằm trong tay một vài đại gia chơi xe thật sự hardcore. Ngoài ông trùm cà phê Trung Nguyên, còn có Cường Đô la (doanh nhân Nguyễn Quốc Cường) từng sở hữu GT2 2022 và một đại gia Bến Tre (chưa công khai danh tính) từng đặt mua GT3 đời 2021

Nếu mẫu 911 GT3 S/C bán tại Việt Nam, có thể vị doanh nhân cà phê sẽ là vị khách hàng đầu tiên.

