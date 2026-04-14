Một chiếc sedan diesel cổ điển gần như "trùm mền" suốt thời gian dài đang gây chú ý khi quãng đường sử dụng thấp đến khó tin, thậm chí còn ít hơn nhiều mẫu xe đời mới hiện nay.

Đó là chiếc Mercedes-Benz 300D Turbo W123 đời 1985 vừa xuất hiện trên sàn đấu giá Bring a Trailer với tình trạng hiếm gặp: mới chỉ lăn bánh khoảng 18.000 dặm (tương đương 29.000 km).

Mercedes 300D Turbo đời từ năm 1985, lốp vẫn nguyên zin.

Con số này thậm chí còn thấp hơn mức sử dụng trung bình của một chiếc Toyota Corolla 2025 chỉ sau vài năm vận hành. Theo thông tin từ người bán, xe được giao dịch tại Massachusetts (Mỹ) và có lịch sử “sạch”, không tai nạn.

Thuộc thế hệ Mercedes-Benz W123 nổi tiếng với độ bền, mẫu xe này vẫn giữ gần như nguyên bản với màu sơn Smoke Silver Metallic, bộ mâm 14 inch cùng các chi tiết chrome đặc trưng.

Tổng thể thiết kế xe. Ngoại hình vẫn còn rất mới sau 40 thập kỷ.

Xe vừa được bảo dưỡng và làm mới bởi một đơn vị chuyên về Mercedes tại bang Georgia. Với quãng đường sử dụng cực thấp, khối động cơ diesel 3.0L 5 xi-lanh thẳng hàng gần như vẫn ở trạng thái rất tốt nếu tiếp tục được chăm sóc đúng cách.

Động cơ này cho công suất khoảng 123 mã lực và mô-men xoắn 249 Nm, đi kèm hộp số tự động 4 cấp. Dù không mạnh mẽ theo tiêu chuẩn hiện đại, nhưng đây là kiểu vận hành đặc trưng, bền bỉ của xe Đức thập niên 1980.

Bên trong cabin, nội thất giữ tông đen nguyên bản, kết hợp ốp gỗ Zebrano, điều hòa tự động và hệ thống âm thanh Becker Grand Prix, chi tiết hiếm còn được giữ nguyên vẹn sau nhiều thập kỷ.

Điểm gây bất ngờ nhất là xe vẫn sử dụng bộ lốp nguyên bản từ năm 1985. Đây là yếu tố cho thấy mức độ “giữ gìn” gần như tuyệt đối của chủ xe, nhưng đồng thời cũng là chi tiết buộc người mua phải thay thế ngay nếu muốn vận hành an toàn.

Ngay cả bộ mâm dự phòng đi kèm cũng đang sử dụng lốp Continental cùng đời, cho thấy chiếc xe gần như chưa từng được “đụng chạm” trong suốt nhiều năm.

Trong bối cảnh nhiều mẫu xe ngày nay bị đánh giá thiếu cá tính và mang tính “tiêu dùng nhanh”, chiếc sedan diesel gần 40 năm tuổi này lại đại diện cho một triết lý hoàn toàn khác: chậm rãi, bền bỉ và được chế tạo để tồn tại hàng thập kỷ.

Theo Carscoops

