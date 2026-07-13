Không gian trải nghiệm “Đến trước bình minh” của Prima Bay

Tại sự kiện khai trương căn hộ mẫu Prima Bay, Chủ đầu tư BIM Land chính thức giới thiệu các không gian trải nghiệm mới gồm BIM Lounge và hai căn hộ mẫu đầu tiên của Prima Bay, đáp ứng nhu cầu tham quan thực tế của khách hàng và nhà đầu tư.

Đại diện BIM Land thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành căn hộ mẫu Prima Bay.

Được thiết kế bởi Mercurio Design Lab (Ý), Prima Bay theo đuổi mô hình căn hộ nghỉ dưỡng phong cách khách sạn với ngôn ngữ thiết kế hiện đại, theo đuổi xuyên suốt từ kiến trúc, cảnh quan, tiện ích đến nội thất.

Đại diện BIM Land cho biết: "Prima Bay được xây dựng từ ý niệm 'Đến trước bình minh' - khoảnh khắc thiên nhiên tĩnh lặng nhất, khi mọi giác quan được tái tạo trước một ngày mới. Tinh thần ấy được chuyển hóa thành từng không gian để mỗi trải nghiệm tại Prima Bay đều bắt đầu bằng cảm giác thư thái, tái tạo và sẵn sàng cho một hành trình mới."

Hai không gian, một triết lý nghỉ dưỡng trước vịnh

Tâm điểm của sự kiện hướng về hai căn hộ mẫu Prima Bay, theo mô hình Studio và 2 phòng ngủ. Mỗi không gian được phát triển cho một nhu cầu lưu trú khác nhau nhưng cùng chia sẻ một triết lý: đưa con người đến gần hơn với nhịp sống nghỉ dưỡng ven vịnh, nơi trải nghiệm không chỉ gói gọn trong những kỳ nghỉ mà hiện diện trong từng ngày.

Căn mẫu Studio tái hiện tinh thần nghỉ dưỡng của Prima Bay, nơi sự tiện nghi và thư thái hiện diện trong mọi kỳ lưu trú.

Đại diện cho hơn 83% quỹ căn, Studio là mô hình căn hộ lưu trú theo phong cách khách sạn được phát triển để đón đầu nhu cầu lưu trú ngày càng gia tăng tại Halong Marina. Không gian mở, hệ cửa kính lớn cùng bảng màu lấy cảm hứng từ thiên nhiên vịnh Hạ Long mang đến trải nghiệm của một hạng phòng nghỉ dưỡng cao cấp, đồng thời tối ưu hiệu quả khai thác trong tương lai.

Căn mẫu 2 phòng ngủ kiến tạo một không gian nghỉ dưỡng cân bằng giữa sự gắn kết của gia đình và khoảng riêng cho mỗi thành viên.

Nếu Studio đề cao sự linh hoạt, căn hộ 2 phòng ngủ lại hướng đến những gia đình mong muốn cùng tận hưởng kỳ nghỉ nhưng mỗi thành viên vẫn có khoảng riêng của mình. Thiết kế sử dụng ngôn ngữ sang trọng đương đại với gam màu trung tính ấm và vật liệu tự nhiên, tạo cảm giác thư thái nhưng tinh tế. Điểm nhấn là hệ ban công cong ôm trọn hai phòng ngủ hướng vịnh cùng phòng đa năng có thể linh hoạt chuyển đổi theo nhu cầu sử dụng, mang đến không gian lưu trú tiện nghi và gắn kết cho cả gia đình.

Phòng đa năng được thiết kế linh hoạt, có thể chuyển đổi thành phòng làm việc, phòng giải trí hoặc không gian theo nhu cầu của mỗi gia đình.

Không chỉ đầu tư vào hai căn hộ mẫu, BIM Land cũng hoàn thiện BIM Lounge - không gian trải nghiệm mới tại Halong Marina. Lấy cảm hứng từ những gợn sóng trên mặt vịnh, BIM Lounge được phát triển như điểm chạm đầu tiên để khách hàng khám phá hệ sinh thái và các dự án của BIM Land tại Halong Marina.

Sức hút thị trường mở đường cho giai đoạn tăng tốc

Việc khai trương căn hộ mẫu cũng đánh dấu bước chuẩn bị cho giai đoạn phát triển tiếp theo của Prima Bay. Theo đại diện BIM Land, chỉ sau 1 tháng giới thiệu, tòa P đã ghi nhận sự quan tâm tích cực từ thị trường. Trong thời gian tới, BIM Land dự kiến sẽ tiếp tục giới thiệu tòa M nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng của khách hàng và nhà đầu tư.

Sự sôi động tại không gian căn hộ mẫu ngay trong ngày đầu mở cửa là một trong những tín hiệu cho thấy sức hút của Prima Bay.

Trong thời điểm thủ phủ du lịch hàng đầu miền Bắc đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới nhờ hạ tầng, du lịch và dòng vốn đầu tư đồng loạt bứt tốc, những dự án sở hữu vị thế đẹp và được phát triển trên nền tảng hệ sinh thái đã hiện hữu tiếp tục có những lợi thế bứt phá.

Khi Quảng Ninh bước vào bình minh của một chu kỳ tăng trưởng mới, Prima Bay cũng đang từng bước hiện thực hóa triết lý "Đến trước bình minh" bằng một dự án tâm điểm được phát triển ngay tại trung tâm Khu đô thị Halong Marina - nơi đón đầu dòng khách, dòng trải nghiệm và những cơ hội tăng trưởng dài hạn.

(Nguồn: BIM Land)