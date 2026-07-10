Những ngày gần đây, các dãy núi đá vôi trên vịnh Hạ Long như khoác lên tấm áo mới khi phất dụ núi đồng loạt nở hoa. Từng chùm hoa vàng rực bám trên các vách đá cheo leo, tạo nên khung cảnh nổi bật.
Mỗi mùa hoa nở, phất dụ núi trở thành điểm nhấn độc đáo, tô điểm cho vẻ đẹp kỳ vĩ của Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long. Sắc hoa phủ kín sườn núi không chỉ làm bừng sáng tuyến đường bao biển Trần Quốc Nghiễn (tỉnh Quảng Ninh) mà còn thu hút ánh nhìn của nhiều du khách từ khoảng cách xa.
Ngắm những chùm hoa trên núi đá vôi, ông Lại Viết Trung (66 tuổi, trú phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) cho biết, ông sống ở Quảng Ninh từ năm 1978 nhưng đây mới là lần thứ 2 được nhìn thấy loài cây này nở hoa.
"Đây là lần thứ 2 tôi nhìn thấy loài hoa này, thực sự rất đẹp", ông Trung cho hay.
Cũng vì hiếm khi thấy núi đá ở vịnh Hạ Long đẹp như vậy, nhiều người dân đã tranh thủ tới để chụp những tấm ảnh kỷ niệm với loài cây này.
Sinh trưởng trong điều kiện khắc nghiệt, bám rễ vào từng khe đá cằn cỗi, cây phất dụ là biểu tượng cho sức sống bền bỉ trên các dãy núi đá vôi của vịnh Hạ Long.
Từ lâu, cây phất dụ núi đã là một phần của cảnh quan và đời sống cư dân vùng vịnh. Khi hoa nở, sắc vàng phủ trên các vách đá không chỉ tạo nên vẻ đẹp riêng cho Hạ Long mà còn gợi nhớ về một loài cây gắn với lịch sử và ký ức của vùng di sản.