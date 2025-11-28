Vẻ đẹp Omotenashi trong từng chi tiết

Mang theo hơi thở Omotenashi vượt khỏi biên giới Phù Tang, ngày 1/10/2025, Seibu Prince Hotels & Resorts ra mắt Prince Hotel Da Nang - khách sạn đầu tiên của thương hiệu tại Việt Nam, tiền thân là Sel de Mer Hotel & Suites.

Prince Hotel Da Nang ra mắt vào ngày 1/10/2025

Lấy “hạt muối biển tinh khiết” làm nguồn cảm hứng, Prince Hotel Da Nang mang đến không gian nơi tinh thần phóng khoáng của biển miền Trung gặp gỡ vẻ tối giản đặc trưng trong mỹ học Nhật Bản. Hai gam màu trắng - xanh dịu mát hòa cùng ánh sáng tự nhiên, gợi nên cảm giác trong trẻo như buổi sớm bên bờ cát. Gió biển len qua từng khung cửa, ánh nắng khẽ đổ trên mặt tường, mọi chuyển động đều chậm rãi và đầy sức sống.

Trong nhịp điệu ấy, kiến trúc không còn là đường nét tĩnh tại, mà trở thành dòng chảy của cảm xúc - thanh khiết, tinh tế và nhẹ nhàng, tựa hơi thở của nước mà GROHE luôn trân quý.

Những ô cửa kính mở rộng như mang cả biển Mỹ Khê thu gọn trước tầm mắt lữ khách

Tại Prince Hotel Da Nang, nghệ thuật hiếu khách đặc trưng của Nhật Bản được tiếp nối từ không gian đến trải nghiệm, khéo léo đan cài trong từng chi tiết. Không chỉ thể hiện qua đường nét kiến trúc, tinh thần ấy còn hiện hữu trong từng tiện nghi, nhẹ nhàng nâng niu cảm xúc và vỗ về từng phút giây nghỉ dưỡng của người lữ khách.

Buổi sáng, ánh nắng khẽ len qua lớp rèm, tiếng dao nĩa vang nhẹ trong không gian ẩm thực Á - Âu như bản nhạc mở đầu cho một ngày mới đầy năng lượng. Khi mặt trời lên cao, Annona Spa trở thành chốn dừng chân yên bình, cho cơ thể và tâm trí được tái tạo trong làn hơi ấm dịu êm.

Nhà hàng Anemoi tại Prince Hotel Da Nang chiêu đãi thực khách mỹ vị Á-Âu

Khi hoàng hôn phủ xuống, nhịp cảm xúc tại Prince Hotel Da Nang khẽ chuyển mình, từ rộn ràng sang lắng đọng. Hồ bơi vô cực như tan vào đường chân trời, mặt nước nhuộm sắc vàng cam của trời chiều, gió biển khẽ lướt qua để lại dư vị tĩnh lặng và sâu lắng. Đêm dần buông, The Speakeasy Rooftop Bar trở thành điểm hẹn của những tâm hồn tinh tế - nơi những ly cocktail chạm nhẹ trong bản nhạc du dương, để câu chuyện cứ thế tiếp nối giữa ánh đèn và hơi thở dịu dàng của biển đêm.

Lữ khách đắm chìm trong sắc vàng dịu êm tại hồ bơi vô cực

GROHE - Nơi nghệ thuật Omotenashi được kể bằng thanh âm của nước

Là mảnh ghép hoàn thiện cho tinh thần Omotenashi, dòng chảy GROHE như một lời chào dịu êm của nước dành cho người phương xa. Không chỉ mang đến trải nghiệm tiện nghi, dòng chảy ấy còn thổi hồn vào từng khoảnh khắc nghỉ dưỡng, khơi dậy những xúc cảm khó phai trong lòng người trải nghiệm.

Dòng chảy GROHE chính là điểm nhấn thị giác hoàn hảo giữa không gian phòng tắm

Khởi đầu hành trình là vòi chậu EuroCube với những đường nét vuông vức hòa cùng ánh kim StarLight, phản chiếu sắc nắng sớm lấp lánh tựa mặt biển bình minh. Dòng nước ấy tiếp tục câu chuyện của mình qua tay sen Euphoria, mơn man làn da, cuốn trôi mọi mỏi mệt và đưa cơ thể trở về trạng thái cân bằng. Cảm giác thư thái đạt đến đỉnh điểm khi từng giọt nước từ bát sen trần Rainshower New Allure khẽ buông lơi như cơn mưa vùng nhiệt đới, đánh thức mọi giác quan - dịu êm, thuần khiết và đầy cảm hứng.

Vòi chậu Eurocube sở hữu đường nét vuông vức đầy cá tính

Tựa đóa hoa vươn mình giữa nền sứ trắng tinh khôi, vòi sen bồn tắm Lineare mang dáng cong mềm mại, phủ lớp chrome óng ánh đầy tinh tế. Khi dòng nước khẽ buông rơi, ánh sáng phản chiếu trên thân vòi và mặt nước tạo nên những chuyển động mờ ảo, nhẹ như hơi thở lan trong không gian tĩnh lặng - đánh thức những cảm xúc thư giãn thuần khiết.

Vòi sen bồn tắm Lineare điểm xuyết tinh tế cho vẻ đẹp không gian phòng tắm

Chính tinh thần hiếu khách được gửi gắm trong từng chi tiết đã làm nên sức hấp dẫn riêng của Prince Hotel Da Nang - điểm dừng chân lý tưởng giữa lòng phố biển. Khi hành trình khép lại, điều còn đọng lại trong lòng du khách không chỉ là sắc xanh biếc của đại dương, mà là cảm giác được nâng niu, được chăm sóc bằng tất cả sự tận tâm khi tinh thần “Service from the Heart” hiện hữu trong từng khoảnh khắc lưu trú.

Lệ Thanh