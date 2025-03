Sensor Tower APAC Awards là giải thưởng uy tín hàng năm dựa trên dữ liệu của Sensor Tower - đơn vị hàng đầu trong việc cung cấp các thông tin về thị trường và các chỉ số hoạt động hiệu quả trên hệ sinh thái ứng dụng di động cũng như tiếp thị số. Sensor Tower APAC Awards 2024 tôn vinh các trò chơi và ứng dụng di động có tầm ảnh hưởng đáng kể tới thị trường nội địa và quốc tế với 2 nhóm hạng mục lớn bao gồm Best Games of 2024 (Những trò chơi điện tử xuất sắc nhất 2024) và Best Apps of 2024 (Những ứng dụng tốt nhất năm 2024). PUBG Mobile trò chơi sinh tồn miễn phí do Tencent phát triển và VNGGames phát hành tại Việt Nam từ năm 2018. Tính đến tháng 12/2022, PUBG Mobile đã đạt khoảng 1,3 tỷ lượt tải xuống và đã thu về hơn 9 tỷ USD, giúp PUBG Mobile trở thành trò chơi di động có doanh thu cao thứ ba mọi thời. PUBG Mobile cũng là một trong những trò chơi di động được chơi nhiều thứ hai lịch sử ngành game. Thông tin về PUBG Mobile: https://www.facebook.com/PUBGMobileVN