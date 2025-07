Nhà hàng Food ConneXion mang tới lựa chọn ẩm thực phong phú cho thực khách

Pullman Hai Phong Grand Hotel đang góp phần tái định hình bản đồ ẩm thực của thành phố cảng với chuỗi nhà hàng, quầy bar và những sự kiện đặc sắc, trở thành cầu nối giữa ẩm thực truyền thống và tinh hoa toàn cầu, thông qua sự kết hợp hoàn hảo giữa hương vị địa phương với nguyên liệu cao cấp từ khắp nơi trên thế giới.

Nằm nơi cửa ngõ sông Cấm, hướng ra đảo Cát Bà và vùng biển Đông rộng lớn, Hải Phòng là thiên đường sản vật tươi mới với những làng chài nặng lưới cá mỗi sớm mai và vùng quê ven đô trù phú ngập tràn thảo mộc và gia vị đặc trưng của Việt Nam. Chính từ đây, một nền văn hóa ẩm thực đường phố sôi động đã hình thành với những món ăn độc đáo như bánh đa cua, bánh mì que cay, hay nem cua bể.

Pullman Hai Phong Grand Hotel tọa lạc ngay trung tâm thương mại và văn hóa của thành phố, với tầm nhìn hướng ra cảng Hoàng Diệu. Kể từ khi chính thức khai trương đầu năm nay, khách sạn đã nhanh chóng trở thành điểm hẹn lý tưởng cho những tín đồ yêu thích trải nghiệm ẩm thực đỉnh cao. Dẫn dắt hành trình ẩm thực tại khách sạn là Giám đốc Ẩm thực Kim Gates tài năng với hơn 30 năm kinh nghiệm tại các khách sạn năm sao trên toàn cầu, từ Australia, Abu Dhabi, Moscow đến Maldives, ông hiện đang phụ trách toàn bộ hoạt động của sáu nhà hàng và quầy bar độc đáo tại Pullman Hai Phong Grand Hotel.

Mad Cow Wine & Grill là một nhà hàng bít tết với khu sân hiên đầy phong cách, nơi du khách có thể khám phá các loại thịt hảo hạng

Tại nhà hàng phục vụ bò bít tết (steakhouse) Mad Cow Wine & Grill mang phong cách hiện đại với không gian ngoài trời đầy lôi cuốn, bếp trưởng Kim Gates mang đến trải nghiệm ẩm thực đỉnh cao với các loại thịt bò thượng hạng, được chăn nuôi theo phương pháp bền vững từ Úc, Mỹ và Nhật Bản, bao gồm Wagyu A4 Oita trứ danh. Tất cả đều được chế biến hoàn hảo trên bếp nướng củi Parilla truyền thống.

Thực đơn còn được làm phong phú thêm với hải sản đánh bắt tự nhiên như bạch tuộc nướng và cá tuyết Nam Cực. Điểm nhấn ấn tượng của nhà hàng là Tháp Hải Sản (Seafood Tower) - sự kết hợp đầy quyến rũ giữa tôm hùm Nha Trang tươi ngọt, hàu sống tách vỏ, cua, vẹm và nhiều loại hải sản khác. Trong khi đó, khay thịt Butcher’s Block là món quà dành cho tín đồ thịt nướng, với các món như sườn cừu, xúc xích Toulouse, steak Galician và sườn heo nướng BBQ.

Trong tháng 7 và tháng 8 này, Mad Cow Wine & Grill chào đón thực khách với hai sự kiện ẩm thực ấn tượng. Vào ngày 18 và 19/7, thực khách sẽ được thưởng thức tiệc tối Champagne sang trọng, với thực đơn degustation độc đáo đi kèm Champagne Pháp hảo hạng. Tiếp đó, từ ngày 22/7 đến 3/8, nhà hàng đem tới thực đơn 5 món ăn sáng tạo làm nổi bật trọn vẹn hương vị phong phú và quyến rũ của nấm truffle mùa đông Manjimup, đến từ Tây Úc.

Với không gian trang nhã và những phòng riêng ấm cúng, nhà hàng ẩm thực Trung Quốc hiện đại Red Flowers Pavilion đã nhanh chóng ghi điểm với thực khách. Những món ăn đặc trưng như cá tuyết Nam Cực chiên giòn kiểu Sơn Đông, cua hoàng đế Alaska hấp trứng, bò Wagyu A4 xào măng tây sốt tiêu đen, hay gà xào Thuận Đức đều trở thành lựa chọn yêu thích của cả du khách và thực khách địa phương.

Giờ đây, những tín đồ ẩm thực Quảng Đông tại Hải Phòng có thể thưởng thức bữa trưa “Buffet dim sum không giới hạn” (488.000VND++) diễn ra vào mỗi thứ Hai, Tư, Năm và Sáu hàng tuần. Chương trình mang đến trải nghiệm dim sum trọn vị cùng trà nóng hảo hạng. Vào mỗi thứ Bảy, gia đình và hội bạn bè có thể cùng quây quần trong “Đại tiệc Yum Cha, thưởng thức thả ga” (All You Can Eat Yum Cha Feast) (688.000VND++), với các món dim sum hấp dẫn, thịt nướng kiểu Hoa, cháo truyền thống, món xào nóng hổi và loạt món tráng miệng châu Á đặc sắc - đi kèm với trà, bia và nước ngọt không giới hạn.

Buffet Dim Sum không giới hạn (bên trái) và món Tôm hùm xào tàu xì Quảng Đông (bên phải) tại nhà hàng Red Flowers Pavilion

Food ConneXion là nhà hàng phục vụ cả ngày, nơi các đầu bếp tài hoa trình diễn tay nghề tại các bếp mở, mang đến thực đơn đa dạng từ ẩm thực quốc tế đến đặc sản địa phương. Những món không thể bỏ qua có thể kể tới cá vược sông Mekong áp chảo kiểu “à la plancha”, phở chuẩn vị Việt với phần bò Angus từ Úc, bánh đa cua đặc sản Hải Phòng. Với những ai tìm kiếm món ăn đậm vị phương Tây, đừng bỏ lỡ burger bò Angus với phần nạc vai mọng nước, hành caramel, phô mai cheddar lâu năm và bánh brioche mềm mại, hoặc pizza Gamberi nướng củi, nổi bật với tôm xào, cà chua sấy, măng tây nướng và tỏi confit thơm bùi.

Để khiến những buổi tối trở nên hoàn hảo khó quên, Up & Above Rooftop Bar mang đến không gian giải trí sành điệu trên tầng cao, nơi du khách có thể thư giãn, thưởng thức cocktail mát lạnh và ngắm nhìn toàn cảnh thành phố cảng về đêm. Với thực đơn tapas sáng tạo mang cảm hứng châu Á và các DJ biểu diễn trực tiếp từ tối muộn, quán bar sân thượng này nhanh chóng trở thành điểm hẹn không thể bỏ qua tại Hải Phòng. Từ thứ Ba đến Chủ Nhật, các cặp đôi, nhóm bạn hay gia đình đều có thể nâng ly đón hoàng hôn với gói “Chill giờ vàng” với bia tươi, rượu vang Ý, rượu mạnh nhập khẩu và các loại cocktail cổ điển không giới hạn từ 17h30 đến 20h30, chỉ với 550.000VND++/người.

Up & Above Rooftop Bar là một địa điểm tuyệt đẹp để ngồi lại và nhâm nhi những ly cocktail ngắm hoàng hôn và ngắm nhìn đường chân trời Hải Phòng

Hội viên ALL - Accor Live Limitless, nền tảng đặt phòng tích hợp và chương trình khách hàng thân thiết từng đoạt nhiều giải thưởng của Accor, sẽ nhận được các đặc quyền ưu đãi khi lưu trú tại Pullman Hai Phong Grand Hotel. Các điểm thưởng tích lũy có thể được quy đổi thành các kỳ nghỉ, bữa ăn hoặc trải nghiệm độc quyền trong hệ thống Accor trên toàn thế giới.

Để biết thêm thông tin hoặc đặt bàn, truy cập www.pullman-haiphong-grand.com, liên hệ khách sạn qua số +84 (0) 225 326 6555 hoặc email HB4S6-RE@accor.com

Ngọc Minh