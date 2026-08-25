Từ ba chặng liên tiếp đến quy mô toàn quốc

Sau hai ngày tranh tài 22-23/8 tại Quảng trường Hàm Rồng (Thanh Hóa), giải đua Ô tô Gymkhana Vô địch Quốc gia PVOIL Cup 2026 (PVOIL VGC 2026) khép lại với cuộc so tài của 25 vận động viên xuất sắc vượt qua các vòng đấu khu vực.

Mưa lớn khiến mặt đường trơn trượt, gia tăng đáng kể độ khó của các bài thi. Trong điều kiện đó, bên cạnh tốc độ, khả năng kiểm soát phương tiện, lựa chọn điểm phanh và xử lý chính xác từng tình huống trở thành những yếu tố quyết định thành tích.

Ở hạng RWD/AWD, Phạm Hoàng Đức giành chức vô địch với tổng thời gian 1 phút 24,732 giây. Đinh Anh Huy đứng thứ hai với 1 phút 32,120 giây, trong khi Nguyễn Thành Nam xếp thứ ba với 1 phút 32,700 giây. Khoảng cách giữa hai vị trí này chỉ là 0,580 giây.

Ở hạng FWD, Phạm Tấn Phát giành ngôi vô địch với tổng thời gian 1 phút 34,966 giây. Nguyễn Trung Quân đứng thứ hai với 1 phút 40,986 giây, còn Dương Đức Quang giành vị trí thứ ba với 1 phút 47,155 giây.

Các vận động viên xuất sắc nhất của PVOIL VGC 2026

Chặng Thanh Hóa là chặng cuối trong hành trình ba chặng của PVOIL VGC 2026, sau chặng miền Nam tại TP.HCM ngày 19/4 và chặng miền Bắc tại Quảng Ninh ngày 27-28/6. Việc PVOIL đồng hành xuyên suốt cả ba chặng góp phần tạo nên một mùa giải có quy mô và lộ trình rõ ràng hơn, đưa Gymkhana đến gần hơn với nhiều cộng đồng yêu xe trên cả nước.

Các tay đua nỗ lực dưới thời tiết mưa nhẹ tại Thanh Hóa

Năm 2026 đánh dấu năm thứ ba liên tiếp Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) đồng hành cùng hệ thống giải Gymkhana. Từ một mùa giải đến một hành trình ba chặng, vai trò của PVOIL gắn với quá trình giải đấu từng bước mở rộng phạm vi tổ chức và nâng cao tính chuyên nghiệp.

Theo ông Lê Trung Hưng, Phó Tổng Giám đốc PVOIL, qua ba năm, giải đấu đã có những bước tiến rõ rệt cả về công tác tổ chức và chất lượng vận động viên. Việc lựa chọn các địa điểm thi đấu thuận lợi, có khả năng thu hút đông khán giả giúp Gymkhana tiếp cận rộng hơn với cộng đồng yêu xe. Các bài thi được thiết kế phù hợp với từng phân hạng, tạo điều kiện để vận động viên phát huy kỹ năng và thế mạnh riêng.

Đáng chú ý, sự phát triển của giải không chỉ thể hiện ở số chặng hay địa điểm tổ chức. Theo ông Lê Trung Hưng, Gymkhana “không đơn thuần là cuộc đua tốc độ”, mà còn đặt ra yêu cầu về khả năng kiểm soát chiếc xe, làm chủ cảm xúc và tuân thủ kỷ luật.

PVOIL kỳ vọng, giải đua có thể được lan tỏa tới cộng đồng: nâng cao kỹ năng điều khiển phương tiện, khả năng xử lý tình huống và ý thức lái xe an toàn, có trách nhiệm.

Vận động viên chuẩn bị nhiên liệu trước giờ thi đấu

PVOIL mở rộng vai trò cùng hành trình thi đấu

Sự đồng hành của PVOIL trong mùa giải 2026 không dừng ở việc xuất hiện tại các chặng đấu, mà được thể hiện qua những hoạt động cụ thể phục vụ cả vận động viên, công tác tổ chức và khán giả.

PVOIL Zone - mô hình tiếp nhiên liệu lưu động - được bố trí tại đường đua để phục vụ các phương tiện tham gia sự kiện, trong đó có xe thi đấu của các vận động viên. Việc đưa nhiên liệu trực tiếp tới địa điểm tổ chức hỗ trợ hoạt động vận hành của giải, đồng thời gắn lĩnh vực kinh doanh của PVOIL với một hệ thống thi đấu diễn ra liên tục qua ba địa phương.

Khu vực PVOIL Zone cấp phát nhiên liệu cho các tay đua

Song song với khu vực phục vụ phương tiện, PVOIL Mart hướng đến khán giả và khách tham quan. Tại đây, người tham dự có thể tham gia các hoạt động tương tác, trò chơi, nhận quà và tìm hiểu một số sản phẩm như dầu nhớt, nước uống, nước khoáng…

Gian hàng của PVOIL tại giải đấu

Hai không gian đảm nhiệm hai chức năng khác nhau: PVOIL Zone phục vụ hoạt động trên đường đua, PVOIL Mart tạo điểm tương tác bên ngoài đường đua. Qua đó, sự hiện diện của PVOIL được mở rộng từ hỗ trợ vận hành đến kết nối trực tiếp với cộng đồng tham dự sự kiện.

Cách đồng hành này cũng cho thấy mối liên hệ giữa PVOIL và Gymkhana không chỉ nằm ở nhận diện thương hiệu. Một bên là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xăng dầu, gắn với phương tiện và hành trình di chuyển; một bên là giải đấu dành cho những người đam mê ô tô, nơi kỹ năng điều khiển và khả năng làm chủ chiếc xe được đặt lên hàng đầu.

Sau ba năm, PVOIL đã đồng hành cùng giải qua nhiều cấp độ: từ các hoạt động tại đường đua đến hành trình tổ chức xuyên suốt ba chặng của mùa giải. Việc duy trì sự hiện diện liên tục này góp phần tạo nền tảng để PVOIL VGC mở rộng quy mô, tăng độ phủ và từng bước xây dựng một sân chơi ô tô chuyên nghiệp hơn tại Việt Nam.

(Nguồn: PVOIL)