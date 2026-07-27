Đại lý mạnh tay giảm giá, quyết chốt khách trước tháng Ngâu

Những ngày cuối tháng 7, cuộc đua giảm giá trên thị trường ô tô Việt Nam tiếp tục được các hãng và đại lý đẩy lên cao. Ngoài ưu đãi từ nhà sản xuất, không ít showroom sẵn sàng "cắt" thêm lợi nhuận thông qua giảm tiền mặt, tặng bảo hiểm và phụ kiện nhằm chốt khách trước tháng Ngâu.

Theo ghi nhận, mức giảm sâu nhất trong tháng 7 trong nhóm xe phổ thông thuộc về Subaru khi nhà phân phối áp dụng ưu đãi từ 300-360 triệu đồng cho các phiên bản Subaru Forester nhập khẩu từ Thái Lan thuộc đời cũ.

Trong đó bản 2.0 iL EyeSight giảm còn 799 triệu đồng, trong khi bản 2.0 iS EyeSight còn 839 triệu đồng. Mức giảm tương đương khoảng 27-30% giá niêm yết.

Hyundai Thành Công không đứng ngoài cuộc đua giảm giá khi đồng loạt tăng ưu đãi cho hầu hết các dòng xe. Trong đó, Santa Fe được "xả hàng" mạnh nhất với mức giảm lên tới 220 triệu đồng, theo sau là Stargazer với ưu đãi tối đa 117 triệu đồng.

So với tháng trước, hãng xe Hàn Quốc còn tăng mức hỗ trợ cho các dòng xe bán chạy như Accent, Creta, Tucson nhằm tạo thêm sức hút, qua đó chạy đà doanh số trước giai đoạn thị trường thường chững lại vì tháng Ngâu.

Showroom Honda ô tô Mỹ Đình. Ảnh: Hoàng Hiệp

Ghi nhận tại đại lý Honda Mỹ Đình (Hà Nội), một nhân viên tư vấn bán hàng cho biết các mẫu xe chủ lực như City, HR-V, CR-V hay BR-V đều đang được áp dụng nhiều chương trình ưu đãi kết hợp giữa hãng và đại lý. Ngoài chính sách hỗ trợ lệ phí trước bạ hoặc lãi suất vay, khách hàng mua xe trong thời điểm này còn có thể được giảm thêm tiền mặt, tặng phụ kiện hoặc bảo hiểm thân vỏ tùy từng phiên bản.

"Đây gần như là thời điểm có ưu đãi tốt nhất trong mùa hè. Nếu khách thực sự có nhu cầu và thiện chí mua xe, đại lý vẫn có thể cân đối thêm chi phí để hỗ trợ, giúp khách có mức giá tốt hơn so với chương trình công bố. Sau khi bước sang tháng Ngâu, chưa chắc chính sách sẽ còn hấp dẫn như hiện nay", nhân viên tư vấn này chia sẻ.

Cùng quan điểm, đại diện bộ phận kinh doanh của Ford Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, các chương trình ưu đãi trong tháng 7 được đẩy mạnh hơn nhằm tận dụng giai đoạn nhu cầu mua xe vẫn còn cao trước tháng Ngâu. Ngoài ưu đãi từ Ford Việt Nam, đại lý còn linh hoạt hỗ trợ thêm phụ kiện, bảo hiểm hoặc chi phí đăng ký đối với một số phiên bản Ranger, Everest và Territory để tăng sức cạnh tranh.

Các mẫu xe gầm cao như Ford Ranger, Everest hay Territory tiếp tục được ưu đãi từ hãng và đại lý. Ảnh: Hoàng Hiệp

Chạy đà doanh số trước mùa thấp điểm

Trao đổi với VietNamNet, anh Nguyễn Đình Sáng - Trưởng phòng Kinh doanh Toyota Bắc Giang (Bắc Ninh) cho biết trong tháng 7, nhiều mẫu xe bán chạy của hãng như Yaris Cross, Veloz Cross hay Vios đều được "tăng liều" khuyến mại so với tháng trước.

Ngoài ưu đãi 100% lệ phí trước bạ theo chính sách của hãng, đại lý còn hỗ trợ thêm tiền mặt cùng bảo hiểm thân vỏ để khách hàng "chốt đơn" ngay trong tháng. Và đây được coi là thời điểm chạy đà doanh số trước mùa thấp điểm, sẽ rơi vào khoảng tháng 8 hàng năm do trùng với tháng 7 Âm lịch (tháng Ngâu).

Nhiều đại lý kỳ vọng sẽ hút khách, tăng doanh số trước tháng Ngâu. Ảnh: Đình Sáng

"Mức hỗ trợ đối với các dòng xe phổ thông trong tháng 7 trung bình tăng khoảng 20-30 triệu đồng so với tháng trước. Do đó, đây là thời điểm rất thuận lợi để mua xe. Với các chương trình kích cầu hiện nay, chúng tôi kỳ vọng doanh số tháng này sẽ tăng hai con số so với tháng trước", anh Sáng chia sẻ.

Đáng chú ý, không ít tư vấn bán hàng cho biết các mức ưu đãi công bố chưa phải mức cuối cùng. Với khách hàng thiện chí đặt cọc và hoàn tất thủ tục ngay trong tháng 7 Dương lịch, đại lý vẫn có thể "cắt" thêm một phần lợi nhuận nhằm đạt doanh số.

Không chỉ cạnh tranh về giá, nhiều đại lý còn rút ngắn thời gian giao xe, hỗ trợ trả góp với lãi suất ưu đãi, miễn phí đăng ký hoặc tặng thêm cho khách hàng gói bảo dưỡng nhằm tạo lợi thế "chốt đơn".

Theo giới kinh doanh ô tô, các chương trình giảm giá mạnh trong thời gian này xuất phát từ hai nguyên nhân chính. Thứ nhất là áp lực giải phóng lượng xe tồn kho từ năm trước cùng nguồn cung xe nhập khẩu, lắp ráp liên tục được bổ sung trong nửa đầu năm 2026.

Và quan trọng hơn là yếu tố mùa vụ, khi chỉ còn ít ngày nữa bước sang tháng Ngâu, giai đoạn thị trường thường chững lại do nhiều người vẫn kiêng mua tài sản có giá trị lớn. Dù tâm lý này đã giảm dần, đặc biệt ở nhóm khách hàng trẻ, sức mua trong tháng 7 Âm lịch vẫn thấp hơn so với các tháng liền kề.

Vì vậy, các hãng xe và đại lý đều tranh thủ đẩy mạnh ưu đãi để kích cầu, chạy doanh số trước khi bước vào mùa bán hàng thấp điểm. Điều này cũng khiến giai đoạn hiện nay trở thành một trong những thời điểm tốt nhất trong năm để người tiêu dùng mua xe với chi phí thấp hơn.

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