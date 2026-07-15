Thời gian gần đây, nhiều cơ quan, đơn vị nhà nước liên tục thông báo đấu giá thanh lý ô tô công với không ít mẫu xe có giá khởi điểm dưới 100 triệu đồng, thậm chí chỉ tương đương một chiếc xe máy tay ga cao cấp.

Mức giá siêu rẻ khiến nhiều người quan tâm, đặc biệt là những khách hàng muốn sở hữu ô tô phục vụ nhu cầu đi lại với chi phí thấp.

Nhiều xe thanh lý giá siêu rẻ dưới 100 triệu đồng

Mới đây, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh Hùng Vương (Hà Nội) thông báo đấu giá chiếc Mitsubishi Pajero biển kiểm soát 30N-0868, từng được sử dụng làm xe chở tiền.

Xe sản xuất năm 2008 tại Nhật Bản, sử dụng động cơ xăng V6 3.0L (mã máy 6G72), đăng ký lần đầu ngày 20/8/2008, có 5 chỗ ngồi. Giá khởi điểm chỉ 45 triệu đồng.

Trên thị trường xe cũ, Mitsubishi Pajero đời 2008 bản máy xăng hiện được rao bán phổ biến trong khoảng 150-200 triệu đồng, tùy phiên bản, tình trạng và số km sử dụng. Như vậy, giá khởi điểm của chiếc xe đấu giá rất rẻ so với giá giao dịch trên thị trường.

Mitsubishi Pajero đời 2008 bản máy xăng hiện được rao bán phổ biến trong khoảng 150-200 triệu đồng, tùy phiên bản, tình trạng và số km sử dụng. Ảnh minh họa: Vũ Duy Auto

Tiếp đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ cũng thông báo đấu giá một chiếc Toyota Corolla Altis sản xuất năm 2006 tại Việt Nam, biển kiểm soát 19C-2348 với giá khởi điểm 80 triệu đồng.

Trong khi đó, các mẫu Corolla Altis đời 2006 hiện vẫn được giao dịch trên thị trường xe cũ ở mức khoảng 140-200 triệu đồng, tùy phiên bản và chất lượng xe.

Một chiếc Honda Civic màu đen, sản xuất năm 2010, biển kiểm soát 28A-6166 cũng đang được Văn phòng HĐND và UBND phường Thống Nhất, tỉnh Phú Thọ đưa ra đấu giá với giá khởi điểm 74,4 triệu đồng.

So với thị trường, Honda Civic đời 2010 hiện có giá phổ biến khoảng 200-250 triệu đồng, cao gấp nhiều lần so với mức giá khởi điểm đấu giá.

Honda Civic 2010. Ảnh minh họa: Hoàng Hiệp

Đáng chú ý, Chi cục Kiểm lâm TP. Đồng Nai cũng đấu giá một chiếc xe mang nhãn hiệu Jeep, biển số 93H-2252 với giá khởi điểm 50 triệu đồng.

Khác với nhiều xe thanh lý khác chỉ công bố thông tin cơ bản, chiếc Jeep này được mô tả khá chi tiết về hiện trạng. Theo đơn vị đấu giá, xe đã xuống màu theo thời gian, nhiều vị trí trên thân xe bị trầy xước, bong tróc sơn và móp méo.

Khung gầm vẫn giữ nguyên hình dạng nhưng xuất hiện hiện tượng han gỉ, mục nhẹ ở một số vị trí. Ngoài ra, ắc quy đã hết điện, nội thất ghế da bị rách và phương tiện cần được bảo dưỡng, sửa chữa trước khi tiếp tục sử dụng.

Có nên mua ô tô công thanh lý giá siêu rẻ?

Theo giới kinh doanh xe cũ, giá khởi điểm trong các phiên đấu giá tài sản công chỉ là mức giá để bắt đầu cuộc đấu giá, không phải giá bán cuối cùng. Khi có nhiều người tham gia, mức giá trúng đấu giá có thể tăng đáng kể.

Bên cạnh đó, phần lớn xe công đều đã sử dụng từ 15-20 năm, số km vận hành lớn, chi phí bảo dưỡng cao và nhiều xe không còn được bảo hành chính hãng. Một số phương tiện còn phải sửa chữa đáng kể trước khi có thể lưu thông bình thường.

Anh Nguyễn Hoài Sơn, một người chuyên sưu tầm, săn mua cũng như trao đổi ô tô cũ, độc lạ ở Hà Nội cho biết, ngoài yếu tố tuổi đời, nhiều xe từng phục vụ công vụ với tần suất sử dụng cao hoặc hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt nên mức độ hao mòn thường lớn hơn xe gia đình cùng đời.

Với mức giá chỉ vài chục triệu đồng, ô tô công thanh lý là lựa chọn hấp dẫn đối với những người có ngân sách hạn chế hoặc có nhu cầu mua xe để phục vụ công việc. Ngoài ra, nguồn gốc xe thường rõ ràng, hồ sơ pháp lý đầy đủ và việc sang tên sau khi đấu giá tương đối thuận lợi theo quy định.

Tuy nhiên, người mua cũng cần lường trước nhiều rủi ro. Hầu hết xe đều đã có tuổi đời từ 15-20 năm nên nhiều chi tiết có thể xuống cấp, phát sinh chi phí sửa chữa lớn sau khi nhận xe. Các mẫu xe cũ cũng tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn, linh kiện thay thế đối với một số dòng xe nhập khẩu có thể khan hiếm và giá cao.

Đối với những xe không được công khai đầy đủ tình trạng kỹ thuật, người tham gia đấu giá nên trực tiếp kiểm tra hiện trạng hoặc thuê thợ có kinh nghiệm đánh giá trước khi quyết định trả giá. Nếu không tính toán kỹ, tổng chi phí mua xe, sửa chữa và hoàn thiện có thể không còn chênh lệch nhiều so với việc mua một chiếc xe cũ đang sử dụng ổn định trên thị trường.

"Với người có kinh nghiệm về ô tô hoặc sẵn nguồn phụ tùng, xe công thanh lý có thể là cơ hội sở hữu phương tiện với chi phí thấp. Ngược lại, những người lần đầu mua ô tô nên cân nhắc kỹ giữa khoản tiền tiết kiệm ban đầu và chi phí sử dụng lâu dài để tránh rơi vào cảnh "mua rẻ nhưng sửa đắt"", anh Sơn đưa ra lời khuyên.

Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!