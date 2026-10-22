Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) tiếp tục triển khai chương trình “PVOIL Chung tay bình ổn, tiếp sức hành trình”, giảm 350 đồng/lít các mặt hàng xăng dầu tại khoảng 1.100 cửa hàng trực thuộc trên toàn quốc đến 15h ngày 29/10/2026.

Theo đó, chương trình được áp dụng từ 15h ngày 22/10 đến 15h ngày 29/10/2026, với mức giảm 350 đồng/lít đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu gồm xăng E5 RON92-II, xăng E10 RON95-III, dầu DO 0,05S-II và dầu DO 0,001S-V.

Chính sách ưu đãi được triển khai tại khoảng 1.100 cửa hàng trực thuộc PVOIL trên toàn quốc, nhằm chia sẻ một phần chi phí nhiên liệu với người dân và doanh nghiệp.

Trước đó, 0h ngày 16/10/2026, PVOIL đã đồng loạt giảm 350 đồng/lít đối với các mặt hàng xăng dầu thuộc chương trình “PVOIL chung tay bình ổn, tiếp sức hành trình” tại 1.100 cửa hàng xăng dầu trực thuộc trên toàn quốc. Sau một tuần triển khai, chương trình ghi nhận những phản hồi tích cực từ khách hàng. Việc tiếp tục duy trì mức giảm 350 đồng/lít được kỳ vọng giúp người dân tiết kiệm chi phí đi lại, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp giảm áp lực chi phí đầu vào, nhất là trong lĩnh vực vận tải, sản xuất và kinh doanh.

Vào những tháng cuối năm, nhu cầu vận chuyển, lưu thông hàng hóa thường tăng cao, kéo theo chi phí nhiên liệu trở thành gánh nặng đáng kể đối với nhiều cá nhân, doanh nghiệp. Các chương trình ưu đãi trực tiếp tại hệ thống bán lẻ xăng dầu vì thế góp phần chia sẻ chi phí, hỗ trợ duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định.

Thông qua chương trình “PVOIL Chung tay bình ổn, tiếp sức hành trình”, PVOIL tiếp tục thể hiện nỗ lực đồng hành cùng người tiêu dùng và cộng đồng doanh nghiệp, hướng đến hỗ trợ nhu cầu đi lại, vận chuyển và duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Khách hàng có thể mua các mặt hàng xăng dầu thuộc chương trình tại hệ thống cửa hàng trực thuộc PVOIL trên toàn quốc, từ 15h ngày 22/10 đến 15h ngày 29/10/2026.

(Nguồn: Tổng công ty Dầu Việt Nam)