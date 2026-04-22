Trao đổi với PV VietNamNet bên lề hội thảo "Chuyển đổi năng lượng xanh - động lực tăng trưởng bền vững" chiều 21/4, TS Đào Duy Anh - Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương), cho biết, xăng sinh học cũng là một dạng nhiên liệu và giá cần tuân theo quy luật cung cầu của thị trường.

Tuy nhiên, mục tiêu của cơ quan quản lý nhà nước là cung cấp loại nhiên liệu này tới người tiêu dùng với mức giá hợp lý, không làm tăng chi phí sinh hoạt của người dân khi xăng E10 được phổ cập.

Theo Thông tư 50 của Bộ Công Thương, từ ngày 1/6/2026, xăng không chì bắt buộc phải phối trộn thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc.

Mới đây, trong dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 50 về lộ trình phối trộn nhiên liệu sinh học, Bộ Công Thương cho biết xăng sinh học E5 từng chiếm khoảng 40% thị phần nhưng hiện giảm còn 15-20%. Nguyên nhân chủ yếu do chênh lệch giá giữa xăng sinh học và xăng truyền thống còn thấp, cùng với tâm lý e ngại của người tiêu dùng.

Vì vậy, theo bộ này, để khuyến khích việc tiêu thụ xăng sinh học thì chính sách phải đủ mạnh, tạo chênh lệch giá rõ ràng. Ngoài ra, truyền thông đóng vai trò quan trọng trong quá trình triển khai.

TS Đào Duy Anh cho biết xăng E10 sẽ được bán với mức giá hợp lý. Ảnh: T.C

Giải thích cho xu hướng giảm tiêu thụ E5 trên thị trường, ông Duy Anh cho biết hiện tượng này không phải do người dân "quay lưng" với xăng sinh học, mà bởi việc lựa chọn xăng nền phối trộn chưa theo kịp yêu cầu của các dòng động cơ mới.

Ở giai đoạn đầu, Việt Nam chọn RON92 làm xăng nền để phối trộn E5. Thời điểm đó, lựa chọn này phù hợp với đa số các dòng xe. Tuy nhiên, theo thời gian, các dòng xe đời mới đều yêu cầu sử dụng xăng RON95 để đạt hiệu suất tối ưu. Người tiêu dùng lựa chọn xăng theo khuyến cáo của nhà sản xuất, dẫn đến việc xăng E5 (nền RON92) ít được quan tâm.

Rút kinh nghiệm, trong lộ trình chuyển đổi sắp tới, Bộ Công Thương sẽ thường xuyên cập nhật yêu cầu kỹ thuật của các dòng động cơ mới nhằm điều chỉnh xăng nền phối trộn cho phù hợp.

Tại hội thảo, ông Hà Quang Anh, quyền Giám đốc Trung tâm Thích ứng biến đổi khí hậu và trung hòa carbon (Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho rằng sử dụng xăng E10 là một giải pháp góp phần giảm phát thải trong lĩnh vực giao thông - một trong những lĩnh vực phát thải lớn hiện nay.

Mặt khác, sử dụng xăng E10 còn mở ra cơ hội cho doanh nghiệp tham gia vào chuỗi sản xuất, phân phối nhiên liệu sinh học, thậm chí tiếp cận thị trường carbon theo quy định mới. Tuy nhiên, việc phát triển xăng sinh học cần đi kèm với quy hoạch ổn định nguồn nguyên liệu.

"Để xăng E10 được chấp nhận rộng rãi, cần bảo đảm 3 yếu tố là chất lượng, giá cả và tính phù hợp. Các kết quả nghiên cứu về tác động của loại nhiên liệu này đến động cơ cần được truyền đạt rõ ràng, minh bạch để tạo sự yên tâm khi sử dụng. Đồng thời, nhà nước cần có chính sách khuyến khích phù hợp để loại nhiên liệu này có thể đi vào cuộc sống", ông nói.