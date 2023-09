Nước ép củ dền có tốt cho sức khoẻ phụ nữ không, thưa bác sĩ? (Phan Hân, Bình Dương)

Bác sĩ chuyên khoa 1 Trương Trần Bích Ngân, Khoa Lâm sàng 3, Bệnh viện Da Liễu TP.HCM, tư vấn:

Nước ép củ dền tác động tích cực đến sức khỏe như giúp ổn định huyết áp, cải thiện sức co bóp cơ tim, làm chậm quá trình sa sút trí tuệ ở người lớn tuổi, duy trì cân nặng khỏe mạnh, phòng ngừa sự phát triển của các tế bào ung thư.

Ngoài ra, nước ép củ dền cũng rất tốt cho làn da và mái tóc của bạn.

Cải thiện sức khỏe làn da

Nước ép củ dền chứa nhiều chất chống oxy hóa và vitamin C, giúp giảm tác hại do các gốc tự do gây ra trên da. Điều này có thể giúp cải thiện sức khỏe làn da, đẩy lùi diễn tiến của quá trình lão hóa da (giảm sự hình thành các nếp nhăn, đốm nâu và các dấu hiệu lão hóa khác).

Nước ép củ dền tốt cho sức khoẻ tim mạch cũng như làn da. Ảnh: Medical News Today.

Giúp tóc khỏe đẹp

Nước ép củ dền cũng rất giàu chất dinh dưỡng như sắt, kali, folate, vitamin C. Đây là các vitamin và khoáng chất quan trọng với sự phát triển của tóc. Khi thiếu hụt các yếu tố này, tóc có thể bị gãy rụng nhiều hơn.

Sáng da, mờ vết thâm nám

Các betalain trong nước ép củ dền có thể giúp tăng lưu lượng máu đến da, mang lại làn da sáng và đều màu hơn.

Giảm viêm

Nước ép củ dền có đặc tính chống viêm do chứa lượng lớn nitrate. Tình trạng mụn trứng cá, trứng cá đỏ, viêm da cơ địa bắt nguồn từ phản ứng viêm dưới lâm sàng. Tiêu thụ nước ép củ dền hỗ trợ ngăn chặn các phản ứng viêm này.

Hỗ trợ giảm cân

Nước ép củ dền còn giúp giữ gìn vóc dáng. Hàm lượng nitrate vô cơ cao chứa trong củ dền có thể cải thiện hiệu suất hoạt động thể dục, làm tăng sức chịu đựng ở các vận động viên thể thao và từ đó giúp bạn đốt cháy nhiều calo hơn khi tập luyện.

Giải độc

Nước ép củ dền là một chất giải độc tự nhiên do chứa nhiều nitrate, giúp loại bỏ các hợp chất có hại trong dòng máu ra khỏi cơ thể, giúp làn da sáng hơn và cải thiện sức khỏe.