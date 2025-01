Ngay từ tập đầu tiên, nam diễn viên đã khiến khán giả bất ngờ với cảnh nóng táo bạo cùng diễn viên Han Ji Eun.

Trong tập 1, nhân vật Gong Ryong do Lee Min Ho thủ vai là một bác sĩ sản khoa đầy triển vọng. Cuộc đời anh đảo lộn sau khi gặp Choi Go Eun (Han Ji Eun) - tiểu thư của tập đoàn MZ. Sau một tai nạn giao thông, Go Eun được Gong Ryong phẫu thuật vì thai ngoài tử cung.

Biến cố này khiến cô khó có thể mang thai trong tương lai. Cha của Go Eun - chủ tịch tập đoàn MZ - trả thù bằng cách khiến Gong Ryong thất nghiệp và không thể xin việc ở bất kỳ bệnh viện nào.

Lee Min Ho thủ vai bác sĩ sản khoa trong phim. Ảnh: Tư liệu

Trong một lần gặp lại, Gong Ryong và Go Eun cùng nhau uống rượu và có một đêm vượt quá giới hạn. Đây cũng là lúc cảnh nóng gây tranh cãi của Lee Min Ho và Han Ji Eun xuất hiện. Cách thể hiện và độ táo bạo của phân cảnh này khiến nhiều người bất ngờ, bởi trong sự nghiệp của mình, Lee Min Ho hiếm khi thực hiện những cảnh quay nhạy cảm.

Cốt truyện của Hỏi các vì sao xoay quanh Gong Ryong - một bác sĩ sản khoa trở thành con rể tương lai của tập đoàn chaebol MZ. Dù không yêu Go Eun, nhưng sau đêm định mệnh, anh nhận ra cô phù hợp để kết hôn. Trước ngày cưới, vì một nhiệm vụ bí mật, anh chi một khoản tiền lớn để du lịch lên trạm vũ trụ. Tại đây, Gong Ryong gặp Eve Kim (Gong Hyo Jin) - một nhà khoa học vũ trụ tài năng đang làm chỉ huy cho nhiệm vụ đầu tiên trên trạm vũ trụ.

Cảnh nóng của Lee Min Ho trong phim. Ảnh: Chụp màn hình

Phim Hỏi các vì sao lên sóng sau gần 1 năm khán giả chờ đợi và nhanh chóng trở thành chủ đề gây sốt trên các nền tảng mạng xã hội, dù phát sóng trùng với tập cuối của When the phone rings.

Trailer phim "Hỏi các vì sao":

Minh Nghĩa