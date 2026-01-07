Đó là những màn biểu diễn văn nghệ đặc sắc như nhảy dân vũ, nhảy Zumba hay múa võ Karate. Video ghi lại khoảnh khắc sôi động và đáng nhớ này thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Mẹ cô dâu ở Quảng Trị mặc áo dài nhảy dân vũ "cực sung"

Trong đám cưới con gái tổ chức vào tháng 7/2025, bà Hoàng Bảo Anh (SN 1972, quê Quảng Bình, nay là tỉnh Quảng Trị) đã gửi tặng con món quà đặc biệt. Đó là tiết mục nhảy dân vũ sôi động và đẹp mắt, khuấy động bầu không khí ngày vui.

Màn biểu diễn của mẹ cô dâu thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng

Được biết, bà Bảo Anh đã có 3 năm tham gia câu lạc bộ dân vũ ở địa phương. Trong ngày vui của con gái Hà My (SN 1999), bà muốn lưu lại kỷ niệm đáng nhớ của gia đình. Và ý tưởng cùng nhóm bạn trong câu lạc bộ góp vui một tiết mục nhảy dân vũ xuất hiện.

Trước đó, bà đã hỏi ý kiến của con gái. Khi được con hết lòng ủng hộ, bà có thêm động lực tập luyện và thể hiện tiết mục này vào ngày trọng đại.

Gia đình của bà Hoàng Bảo Anh (áo dài đỏ)

Trong đám cưới, sau khi cô dâu, chú rể thực hiện xong mọi nghi lễ, mẹ cô dâu và nhóm bạn lên sân khấu nhảy dân vũ. Màn biểu diễn sôi động ngay lập tức thu hút sự chú ý của quan viên hai họ. Không khí náo nhiệt khiến mọi người đều chuyển sự chú ý từ bàn tiệc lên sân khấu.

Với bà, đây không chỉ là tiết mục văn nghệ đơn thuần mà còn là cách bà thể hiện tình yêu thương của mình dành cho con gái. Đó cũng là lời chúc phúc đặc biệt người mẹ gửi đến các con của mình.

Đám cưới ở Hà Tĩnh, bố cô dâu tặng màn múa võ Karate

Trong đám cưới con gái tổ chức vào tháng 11/2025, ông Phạm Bình (50 tuổi, quê Hà Tĩnh) đã gửi tặng món quà độc lạ khiến ai nấy đều bất ngờ. Đó là màn múa võ Karate “cực ngầu” do ông cùng nhóm bạn 10 người thực hiện.

Bố cô dâu múa quyền Karate trong đám cưới con gái. Nguồn: Bình Phạm

Đoạn video ghi lại màn múa võ đầy uy dũng của ông Bình thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng thời điểm đó.

Ông Bình cho hay, gia đình ông có truyền thống học và dạy môn võ Karate. Ông đã có hơn 30 năm luyện tập và 6 năm làm huấn luyện viên Karate. Con gái đầu (cô dâu) và con gái út của ông cũng theo học bộ môn này.

Ngày cưới con, ông muốn thể hiện một bài quyền góp vui, bên cạnh đó thể hiện được tinh thần thượng võ của gia đình. Để thực hiện ý tưởng, ông đã nhờ các thầy trong Hiệp hội Karate Hà Tĩnh hỗ trợ.

Bài quyền ông Bình thể hiện có tên là Tekki Shodan. Từ bài quyền, ông nhắn nhủ đến con gái: “Cuộc sống không tránh khỏi lúc sóng gió. Dù bị dồn vào chân tường thì con vẫn vững vàng như ngựa sắt, dùng một đòn phản công để kết thúc mọi cuộc tấn công từ 4 phương, 8 hướng”.

Món quà độc lạ của ông bố Hà Tĩnh khiến người xem bất ngờ. Bản thân ông rất vui khi đã truyền tải được điều mình ấp ủ đến con gái trong ngày vui.

Mẹ cô dâu nhảy Zumba sôi động trong lễ cưới

Bà Trần Thị Hạnh (SN 1972, xã Phù Đổng, Hà Nội) cũng có màn nhảy Zumba sôi động trong lễ cưới của con gái, tổ chức vào tháng 12/2025.

Mẹ cô dâu nhảy Zumba trong lễ cưới của con gái. Nguồn: Hùng Trang quay phim

Đoạn video ghi lại cảnh bà Hạnh cùng nhóm bạn của mình thực hiện tiết mục nhảy Zumba thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và hàng nghìn lượt “thả tim”. Sự nhiệt tình và vũ đạo chuyên nghiệp của các thành viên trong nhóm nhảy nhận được nhiều lời khen ngợi.

Bà Hạnh cho hay, đây là lần đầu vợ chồng bà lo việc cưới hỏi cho con. Họ mong đám cưới của con được tổ chức chu đáo, ý nghĩa nên chuẩn bị kỹ càng trong mọi khâu từ chọn đơn vị dựng rạp cưới, quay phóng sự cưới cho đến cỗ bàn.

Bà Hạnh (váy đỏ) cùng vũ đoàn

Thấy mẹ và cùng vũ đoàn nhảy vui vẻ, con gái bà Hạnh cũng lên sân khấu góp vui. Nhờ tiết mục sôi động, mẹ con bà đã có những khoảnh khắc khó quên trong ngày trọng đại.