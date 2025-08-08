Gói lại câu chuyện truyền thống…

Khởi nguồn từ mong muốn đưa nghệ thuật sơn mài đến gần hơn với đời sống hiện đại, cũng như bạn bè quốc tế, Đông Phương Art đã miệt mài phát triển nhiều sản phẩm đậm chất văn hóa kết hợp với yếu tố đương đại, nhằm giữ vững vị thế làng nghề truyền thống của dân tộc Việt.

Mỗi sản phẩm quà tặng tại Đông Phương Art, không chỉ dừng lại ở giá trị vật chất, mà còn là giá trị văn hóa Việt Nam, được nghệ nhân thổi hồn vào từng chi tiết. Mỗi sản phẩm trao đi, là thêm một lần nghệ thuật sơn mài được đến gần hơn với giới mộ điệu, để mỗi người thêm trân quý những những giá trị phi vật thể của đất nước.

“Chúng tôi kết tinh di sản văn hóa qua từng tác phẩm. Chúng mang trong mình câu chuyện của nghệ thuật, tâm huyết của người nghệ nhân và dấu ấn riêng của chính doanh nghiệp”, Doanh nhân, Th.S Nguyễn Thị Minh Thu - CEO Công ty Mỹ nghệ và Đầu tư Thương mại Đông Phương (Đông Phương Art) chia sẻ.

Doanh nhân, ThS. Nguyễn Thị Minh Thu - CEO Công ty Mỹ nghệ và Đầu tư Thương mại Đông Phương (ở giữa) cùng cán bộ, nhân viên tại showroom Đông Phương Art.

… đưa tinh hoa đến tay đối tác, khách hàng

Đến với Đông Phương Art, mỗi yêu cầu của khách hàng không đơn thuần là một đơn đặt hàng, mà là một cơ hội sáng tạo và mang nghệ thuật sơn mài đến gần hơn với người Việt. Từng ý tưởng, dù mơ hồ nhất, cũng được đội ngũ nghệ nhân lắng nghe bằng sự thấu cảm, gợi mở bằng kinh nghiệm và chắt lọc để chuyển hóa thành những tác phẩm quà tặng độc bản, lưu giữ trọn vẹn giá trị thẩm mỹ và tinh thần thương hiệu.

Hiện tại, Đông Phương Art đang tập trung phát triển dòng sản phẩm “đo ni đóng giày” chính là những bức tranh sơn mài. Mỗi tác phẩm được sử dụng các chất liệu cao cấp như sơn, vỏ trai, lá vàng/bạc mỹ nghệ. Đồng thời, việc tạo nên tác phẩm cũng là kết quả của quá trình chế tác tỉ mỉ trên nền gỗ kết hợp cùng sơn mài truyền thống, được nâng tầm bởi bàn tay thủ công điêu luyện và tư duy thiết kế hiện đại.

Quà tặng sơn mài Đông Phương Art gói trọn tinh hoa, gửi trao đẳng cấp cho từng doanh nghiệp.

Đặc biệt, khác với những sản phẩm sơn mài trên thị trường, các sản phẩm quà tặng của Đông Phương Art đều hướng đến tạo ra nét độc đáo riêng cho người nhận, không đại trà, để đảm bảo mỗi món quà đều mang một linh hồn riêng biệt.

Vì được thực hiện hoàn toàn thủ công, mỗi đơn hàng tại Đông Phương Art cần thời gian chế tác và chăm chút. Tùy vào độ phức tạp và số lượng, thời gian hoàn thiện thường kéo dài từ 3 đến 6 tháng. Đây là thời gian để hành trình từ ý tưởng đến thành phẩm được trọn vẹn nhất, như cách một món quà xứng tầm được sinh ra đúng thời điểm và dành tặng cho những người xứng đáng nhất!

Góp sức tạo dấu ấn thương hiệu

Trong thời đại mà mọi thương hiệu đều không ngừng tìm kiếm cách chạm tới trái tim khách hàng, quà tặng không còn là lựa chọn mang tính hình thức. Không còn ưu ái những sản phẩm đại trà, ngày càng nhiều doanh nghiệp chuyển mình theo hướng tinh tế hơn - trao đi những món quà không chỉ đẹp, mà còn có hồn.

Thay thế quà tặng in logo hàng loạt, doanh nghiệp chọn những món quà được thiết kế riêng, giàu cảm xúc, mang hơi thở nghệ thuật và chiều sâu văn hóa. Và trong dòng chảy ấy, quà tặng sơn mài thủ công của Đông Phương Art trở thành lời hồi đáp trọn vẹn: một sản phẩm đủ đẳng cấp để tạo dấu ấn, đủ tinh tế để ghi nhớ lâu dài.

Mỗi sản phẩm quà tặng sơn mài Đông Phương là một bản giao hưởng nghệ thuật, nơi sự khác biệt được thổi hồn thành vẻ đẹp riêng.

Không hướng đến số đông, Đông Phương Art theo đuổi hành trình phục vụ những khách hàng đề cao bản sắc, nơi giá trị văn hóa được đặt lên hàng đầu, và món quà trở thành cầu nối giữa thương hiệu và trái tim người nhận. Đây chính là lựa chọn lý tưởng cho những doanh nghiệp cao cấp, tổ chức ngoại giao, tập đoàn quốc tế, hoặc bất kỳ ai đang đi tìm một món quà mang đậm dấu ấn Việt, không rập khuôn và không lẫn vào đám đông.

Mỗi sản phẩm được gửi đi, không chỉ mang theo vẻ đẹp của sơn mài, mà còn gửi gắm sự trân trọng, sự gắn kết giữa người trao và người nhận. Món quà được thiết kế theo yêu cầu giúp ghi điểm trong lòng khách hàng, đối tác, tăng thêm sự bền chặt cho mối quan hệ và sự thuận lợi của quá trình đàm phán. Và từ đó, giá trị của mỹ nghệ truyền thống Việt Nam được lan tỏa, vượt qua dòng chảy thời gian và không gian, để đến gần hơn với khách hàng trong nước cũng như quốc tế.

Với mỗi niềm tin gửi trao, Đông Phương Art lại có thêm một cơ hội tiếp tục sứ mệnh: Giữ gìn và phát triển tinh hoa sơn mài truyền thống bằng chính ngôn ngữ của quà tặng nghệ thuật.

Sản phẩm quà tặng được cá nhân hóa với logo doanh nghiệp ghi dấu ấn thương hiệu và tạo sự khác biệt trong lòng đối tác, khách hàng.

