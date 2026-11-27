Bên cạnh các giỏ quà truyền thống, nhóm quà tặng sức khoẻ như thực phẩm bảo vệ sức khỏe đến từ Korea Ginseng Corporation (Hàn Quốc) là lựa chọn được nhiều đơn vị ưu tiên nhờ tính thiết thực, đa dạng mức giá.

Cân đối ngân sách trước khi chọn quà

Những tháng cuối năm, doanh nghiệp thường triển khai nhiều hoạt động tổng kết, chăm lo nhân viên và tri ân khách hàng, đối tác.

Tùy đối tượng nhận quà, doanh nghiệp có thể phân bổ ngân sách phù hợp. Quà Tết cho nhân viên thường ưu tiên số lượng và tính thiết thực, trong khi quà biếu khách hàng, đối tác chú trọng chất lượng sản phẩm, hình thức và đóng gói.

Việc xác định trước số lượng và mức chi giúp doanh nghiệp có danh sách lựa chọn phù hợp. Ngoài giá sản phẩm, tổng chi phí cần tính đến hộp quà, thiết kế, in logo, vận chuyển và hóa đơn VAT để phương án phù hợp với ngân sách thực tế.

Thời điểm trao quà của mỗi doanh nghiệp có thể khác nhau do đó kế hoạch thường được tính ngược từ thời điểm cần nhận quà, sau đó phân bổ thời gian cho các bước chọn sản phẩm, duyệt mẫu, đóng gói và giao hàng. Chuẩn bị sớm giúp từng công đoạn có đủ thời gian xử lý, đồng thời tạo khoảng trống để thay đổi số lượng hoặc quy cách nếu cần.

Vì thế, quà Tết thường được đưa vào kế hoạch cuối năm từ khá sớm, nhất là với những đơn hàng có số lượng lớn hoặc yêu cầu riêng về đóng gói. Khi ngân sách, sản phẩm và lịch giao được xác định trước, doanh nghiệp có thể chủ động hơn trong việc chuẩn bị quà tri ân khách hàng, đối tác và nhân viên.

Đa dạng danh mục quà tặng sức khỏe từ Hàn Quốc

Bánh, trà, cà phê hay các sản phẩm đặc trưng ngày Tết vẫn là những lựa chọn quen thuộc trong các giỏ quà cuối năm. Bên cạnh đó, nhóm sản phẩm chăm sóc sức khỏe cũng được nhiều đơn vị cân nhắc khi lựa chọn quà dành cho khách hàng, đối tác hoặc người thân.

Đối với quà tặng khách hàng, đối tác, sự hài hòa giữa chất lượng sản phẩm và hình thức đóng gói góp phần thể hiện sự trân trọng, chuyên nghiệp của doanh nghiệp. Nắm bắt nhu cầu đó, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tâm Minh Quân - đơn vị phân phối chính hãng hương hiệu Jung Kwan Jang của Korea Ginseng Corporation (KGC) - đa dạng lựa chọn sang trọng, thiết thực cho doanh nghiệp.

Tùy nhóm đối tượng nhận quà, Tâm Minh Quân hỗ trợ tư vấn lựa chọn set quà và in logo doanh nghiệp trên bao bì. Việc thống nhất yêu cầu từ sớm giúp doanh nghiệp chủ động chọn mẫu, hoàn thiện khâu in ấn và đóng gói.

Đại diện Tâm Minh Quân đồng thời tư vấn, các sản phẩm có nguồn gốc từ hồng sâm Hàn Quốc hiện có đa dạng sản phẩm để doanh nghiệp lựa chọn như cao hồng sâm, nước hồng sâm, trà hồng sâm và các hộp quà tặng sang trọng. Tùy theo ngân sách và đối tượng nhận, doanh nghiệp có thể lựa chọn các sản phẩm phù hợp, gửi gắm lời chúc sức khỏe và sự quan tâm đến khách hàng, đối tác hoặc người thân trong dịp năm mới.

Khi lựa chọn quà tặng, bên cạnh hình thức và giá trị vật chất, thông điệp mà món quà gửi đến người nhận cũng là yếu tố được nhiều doanh nghiệp quan tâm. Với định hướng này, Tâm Minh Quân cung cấp các set quà tặng vừa mang đến ý nghĩa chăm sóc sức khỏe, vừa mang lời chúc năm mới an khang.

Tâm Minh Quân đồng thời cung cấp các dịch vụ hỗ trợ quà tặng doanh nghiệp như tư vấn sản phẩm, in logo, ép kim theo nhận diện thương hiệu, xuất hóa đơn VAT và vận chuyển tận nơi trên toàn quốc.

Với các đơn hàng quà Tết số lượng lớn hoặc giao đến nhiều địa điểm, Tâm Minh Quân hỗ trợ tư vấn và lên kế hoạch sớm, thống nhất các hạng mục về số lượng, ngân sách, đóng gói, in nhận diện thương hiệu và thời gian giao hàng, giúp doanh nghiệp chủ động lựa chọn phương án phù hợp, đảm bảo tiến độ.

Công ty TNHH TMDV Tâm Minh Quân

Địa chỉ: 102-104 đường Kênh 19/5B, phường Tây Thạnh, TPHCM

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(Nguồn: Công ty TNHH TMDV Tâm Minh Quân)