Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh khu vực 1 mới đây đã công bố kết luận thanh tra đối với Công ty TNHH Tân Đệ (Công ty Tân Đệ) về việc tuân thủ các quy định về chuyển nguồn thu ngoại tệ từ xuất khẩu về nước theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối.

Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2025 đến thời điểm thanh tra.

Theo kết luận thanh tra, Công ty Tân Đệ đã thực hiện việc chuyển nguồn thu ngoại tệ từ xuất khẩu về nước theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối tại khoản 2 Điều 7 Pháp lệnh Ngoại hối và Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 70.

Công ty nhận tiền thanh toán từ các khách hàng (nhà nhập khẩu ở nước ngoài) thông qua hình thức chuyển tiền điện tử về tài khoản ngoại tệ của Công ty mở tại VCB - Chi nhánh Thái Bình.

Các khoản thu ngoại tệ từ xuất khẩu hàng hóa của Công ty đều phù hợp với thời hạn thanh toán theo chứng từ thanh toán và thỏa thuận chung giữa Công ty và khách hàng (nhà nhập khẩu ở nước ngoài).

Theo đó, Thanh tra NHNN Khu vực 1 kết luận Công ty Tân Đệ không có các tồn tại, hạn chế về việc chuyển nguồn thu ngoại tệ từ xuất khẩu về nước theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối.

Căn cứ kết quả thanh tra, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực - Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 1 đề nghị Công ty Tân Đệ tiếp tục tăng cường công tác quản trị nội bộ, thực hiện việc chuyển nguồn thu ngoại tệ từ xuất khẩu về nước theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối; thường xuyên theo dõi đối chiếu công nợ với các khách hàng (nhà nhập khẩu ở nước ngoài) để đảm bảo mọi nguồn thu từ xuất khẩu hàng hóa được chuyển về tài khoản mở tại ngân hàng trong nước theo đúng quy định đối với các khoản thanh toán liên quan đến các hóa đơn chưa đến hạn thanh toán.

Công ty Tân Đệ nổi tiếng với việc tặng quà Tết cho công nhân. Ảnh: Tân Đệ.

Dù mới thành lập chưa lâu, nhưng Tân Đệ được dư luận cả nước biết đến từ năm 2022 qua việc công đoàn công ty tặng quà Tết Nguyên đán cho công nhân bằng những suất quà được buộc sẵn vào từng chiếc xe gắn máy của công nhân.

Dịp Tết Ất Tỵ 2026 vừa qua, công nhân công ty Tân Đệ nhận thưởng Tết tới 3 tháng lương. Ngoài ra, “truyền thống” tặng mỗi công nhân một phần quà Tệt được chằng buộc cẩn thận trên yên xe máy tiếp tục được duy trì. Mỗi suất quà trị giá 1,8 triệu đồng gồm 10 kg gạo Thái đỏ, 3 kg gạo nếp cái hoa vàng, 4 hộp bánh, 3 chai nước mắm cá cơm, một thùng bia, một tập bao lì xì may mắn cùng 500.000 đồng tiền mặt dành cho người thân của lao động.