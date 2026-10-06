Hãng chip Qualcomm (Mỹ) lần đầu đồng ý trả phí để cấp phép và mua lại một số bằng sáng chế về AI, điện toán và 5G từ tập đoàn Huawei (Trung Quốc).

Huawei đang tích cực thương mại hóa kho bản quyền khổng lồ. Ảnh: CNBC

Thỏa thuận cấp phép chéo (cross-license) danh mục bằng sáng chế dài hạn vừa được đại diện Huawei công bố hôm 5/10.

Theo đó, Qualcomm sẽ trả tiền để sử dụng và mua lại một số bằng sáng chế do Huawei nắm giữ tại Mỹ trong các lĩnh vực điện toán, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ mạng và một số mảng kỹ thuật khác.

Huawei cho biết giao dịch này không kèm theo bất kỳ sự hợp tác kinh doanh nào khác và vẫn đang chờ cơ quan quản lý phê duyệt. Giá trị hợp đồng không được tiết lộ.

Ông Alan Fan, Trưởng bộ phận Bằng sáng chế của Huawei, nhận định thỏa thuận không chỉ thể hiện "giá trị từ các đổi mới của Huawei" mà còn ghi nhận "những đóng góp nền tảng của Qualcomm cho công nghệ truyền thông hiện đại".

Trong khi đó, ông John Han, Phó chủ tịch cấp cao Qualcomm Technology Licensing, cho biết hợp đồng này tái khẳng định vị thế dẫn đầu của Qualcomm ở mảng 5G, đồng thời phản ánh sự ghi nhận đối với năng lực sở hữu trí tuệ của Huawei.

Hai tập đoàn từng hòa giải tranh chấp pháp lý vào năm 2020, khi Huawei chấp nhận trả cho Qualcomm 1,8 tỷ USD phí bản quyền hồi tố.

Những năm qua, tập đoàn viễn thông Trung Quốc tích cực thương mại hóa kho bản quyền khổng lồ nhằm tối ưu hóa lợi nhuận từ nguồn vốn đầu tư liên tục cho nghiên cứu và phát triển (R&D).

Tính cả hợp đồng với Qualcomm, tổng giá trị các thỏa thuận cấp phép bằng sáng chế của Huawei đã vượt 6,9 tỷ USD kể từ thương vụ đầu tiên với Motorola vào năm 2011.

Công ty đã ký hơn 260 thỏa thuận hợp tác với nhiều tập đoàn công nghệ toàn cầu như Nokia, Samsung, Amazon, HP, cũng như các đối thủ smartphone nội địa như Oppo, Vivo và Xiaomi.

Theo báo cáo thường niên, năm 2025, Huawei đã rót 192,3 tỷ NDT (khoảng 28,7 tỷ USD) vào hoạt động R&D, tương đương gần 22% tổng doanh thu.

Tính đến hết năm 2025, Huawei sở hữu khoảng 165.000 bằng sáng chế còn hiệu lực trên toàn cầu.

Tháng 6 vừa qua, Huawei công bố bắt đầu thu phí bản quyền công nghệ Wi-Fi 7 với mức 0,5 USD cho mỗi thiết bị.

Doanh nghiệp này cho biết các thỏa thuận cấp phép bằng sáng chế của hãng bao phủ khoảng 1,6 tỷ thiết bị trên thế giới tính đến cuối năm 2025.

(Tổng hợp)