Tối 25/1 (tức ngày 26 Tết), trên hành trình lái xe máy từ TPHCM về quê nhà Vĩnh Long đón Tết, vợ chồng anh Nguyễn Lê Duy An (48 tuổi) bất ngờ bắt gặp một "quán ăn" đặc biệt ở khu vực giao giữa quốc lộ 1 và đường vành đai đi qua thành phố Tân An (Long An).

Quán ăn gồm những dãy bàn ghế nhựa được xếp gọn gàng trước khuôn viên một doanh nghiệp gần mặt đường. Quán có đề tấm biển lớn ghi dòng chữ: "Phục vụ bữa ăn miễn phí".

Khi anh An còn đang tò mò về quán ăn này thì một người phụ nữ niềm nở mời hai vợ chồng anh: "Đói bụng thì ghé vào ăn bát bánh canh lấy sức em ơi".

"Thật lòng, ban đầu tôi hơi ngại ngần. Tôi cũng muốn dành suất ăn cho những bà con khó khăn hơn. Tuy nhiên, cô chủ rất nhiệt tình, chân thành mời hai vợ chồng thưởng thức bánh canh, lấy sức lái xe về quê", anh An kể.

Hình ảnh bà chủ quán ăn miễn phí nhiệt tình mời người dân ghé vào thưởng thức. Ảnh: Duy An

Ngay khi dừng xe, anh An và bà con được nhân viên quán nhiệt tình chỉ chỗ để xe, xếp chỗ ngồi.

Ngồi vào bàn, vợ chồng anh được nhân viên phục vụ tô bánh canh giò heo nóng hổi với đầy đủ giò heo, xương, kèm nước tương, chanh ớt, khăn giấy, tăm, nước uống. Ở đây còn có khu vực để rửa mặt, rửa tay, đi vệ sinh hoàn toàn miễn phí.

"Món ăn nóng hổi, vừa miệng, nhân viên phục vụ rất tận tâm. Nhiều gia đình có con nhỏ cũng ghé lại ăn. Ai nấy đều vui vẻ. Chủ quán không thu bất cứ chi phí nào. Tôi chụp lại một số khoảnh khắc, chia sẻ trên mạng xã hội, với mong muốn lan tỏa một hành động đẹp, ấm áp ngày giáp Tết của cô chủ cùng nhân viên”, anh An cho hay.

Người dân ghé vào quán ăn bánh canh miễn phí. Ảnh: Duy An

Theo tìm hiểu của PV VietNamNet, chủ quán ăn đặc biệt này là bà Lê Thị Ngọc Hoa (60 tuổi, doanh nhân ở Long An). Bà Hoa và gia đình vốn không kinh doanh ăn uống. Bà mở quán bánh canh miễn phí này với mong muốn giúp đỡ những người dân trên đường từ TPHCM hay Bình Dương về miền Tây đón tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Gia đình bà Hoa và nhiều nhân viên công ty đã cùng tham gia nấu bánh canh, phục vụ bà con từ tối ngày 25 Tết. "Hôm đầu tiên, tôi chuẩn bị 80kg xương, thịt để nấu nước dùng, thêm 80kg bánh canh. Tôi có treo tấm biển bữa ăn miễn phí nhưng mọi người vội vã di chuyển, không để ý tới. Tôi bèn nghĩ ra cách, đứng ra sát lề đường, tự mời chào bà con ghé dừng nghỉ, vào ăn bát bánh canh lấy sức", bà Hoa chia sẻ.

Sau khoảng 2 tiếng, lượng người ghé vào quán đông hơn. Bà Hoa phải lên mạng, kêu gọi thêm bạn bè, anh chị em đang rảnh rỗi đến giúp sức, hỗ trợ phục vụ. Quán hoạt động từ 16-22h.

"Tôi đứng bên đường chào mời liên tục, ai cũng lo tôi nói nhiều vậy thì khàn tiếng, mất giọng. Đúng là mệt thật nhưng tôi vui lắm. Ngày đầu quán hết 80kg bánh canh, ngày hôm sau hết hơn 100kg, tương đương 500-600 bát", bà Hoa mừng rỡ chia sẻ.

Ban đầu bà dự định thực hiện hoạt động quán ăn miễn phí tới đêm 28 Tết nhưng do lần đầu tổ chức, chưa huy động được nhiều người phụ giúp nên chỉ kịp mở đến hết tối 26 Tết. Ngày 27 Tết, bà mua bánh mì, sữa, nước uống, tiếp tục tặng miễn phí người dân trên đường về quê.

"Những kỳ nghỉ lễ tiếp theo tôi sẽ tổ chức lại quán ăn miễn phí này. Lúc ấy tôi sẽ chuẩn bị nhân lực đông hơn để hỗ trợ bà con được nhiều và lâu hơn", bà Hoa nói.

Bà Hoa cho hay, bà đã duy trì các hoạt động từ thiện gần 20 năm. Bà thường đóng góp, tham gia nấu ăn từ thiện tại các bệnh viện, các vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thời điểm Covid-19, có giai đoạn, gia đình nấu 600 suất ăn mỗi ngày để hỗ trợ các khu cách ly, người dân địa phương.

"Năm nay kinh tế khó khăn, việc kinh doanh của gia đình tôi cũng khó. Nhưng thấu hiểu sự vất vả của bà con lao động, tôi vẫn muốn làm điều gì đó san sẻ với mọi người. Bát bánh canh chỉ vài chục ngàn đồng nhưng là tấm lòng của chúng tôi, mong muốn bà con có bữa tối ấm nóng, ngon miệng, có chỗ nghỉ chân trên hành trình dài về quê ăn Tết", bà Hoa tâm sự. Bà rất xúc động khi hình ảnh về quán ăn được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội với hàng ngàn bình luận tích cực.

"Tôi không nghĩ hành động của gia đình mình có gì đặc biệt hay to tát. Chỉ cần thấy bà con ăn ngon miệng, húp cạn cả tô nước dùng, tôi đã đủ hạnh phúc. Tôi hy vọng, sau này, không chỉ tôi mà có nhiều nhà hảo tâm có thể thực hiện những bữa ăn miễn phí trong ngày lễ, Tết như vậy", bà Hoa chia sẻ.

