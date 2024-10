Lớp dạy võ tự vệ miễn phí cho phụ nữ và trẻ em là một trong những hoạt động quan trọng của mô hình “Nhà trọ an toàn cho phụ nữ và trẻ em” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (Hội LHPN) quận Bình Tân triển khai.

Mô hình “Nhà trọ an toàn cho phụ nữ và trẻ em” phải đảm bảo 7 tiêu chí an toàn: Không để xảy ra cháy, nổ; Phụ nữ không bị bạo lực gia đình; Trẻ em không bị bạo hành, xâm hại; Không trộm cắp; Không gây rối an ninh trật tự; Được trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết; Nhà trọ xanh - sạch - văn minh - nghĩa tình.

Vì vậy, việc mở lớp dạy võ tự vệ cho phụ nữ và trẻ em là để đảm bảo thực hiện đầy đủ các tiêu chí đã đưa ra.

Lớp dạy võ miễn phí cho trẻ em ở khu trọ phường Bình Hưng Hòa A

Tháng 8/2023, Hội LHPN quận Bình Tân ra mắt lớp võ tự vệ miễn phí cho phụ nữ, trẻ em tại nhà trọ của bà Đặng Thị Xuân ở phường Bình Hưng Hòa A. Lớp do huấn luyện viên Nguyễn Đức Phương Nam (Câu lạc bộ Taekwondo Trần Văn Trọng quận Bình Tân) phụ trách.

Hiện tại, việc dạy võ được duy trì với 2 hình thức. Một là, huấn luyện viên trực tiếp hướng dẫn phụ nữ và trẻ em các tư thế tự vệ phổ biến trong những buổi tuyên truyền kiến thức pháp luật.

Hình thức thứ 2 là trẻ em ở khu trọ được miễn học phí khi tham gia các lớp võ chính quy được tổ chức ở trường học, câu lạc bộ võ thuật,… trên địa bàn phường Bình Hưng Hòa A.

Tháng 8/2024, Hội LHPN quận Bình Tân tiếp tục mở lớp dạy võ tự vệ miễn phí cho phụ nữ và trẻ em tại khu nhà trọ của vợ chồng bà Huỳnh Kim Dung - ông Bùi Văn Minh ở phường Bình Trị Đông.

Việc có thêm một lớp dạy võ tự vệ miễn phí sẽ tạo điều kiện cho phụ nữ và trẻ em sống ở các khu trọ lân cận cùng tham gia. Học viên sống trong các khu trọ lân cận có thể liên hệ đăng ký với chủ trọ hoặc Hội LHPN phường Bình Hưng Hòa A và Bình Trị Đông.