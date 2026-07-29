Vì sao quần áo giặt ở nhà không thơm như ngoài tiệm?

Không phải máy giặt công nghiệp giúp quần áo ở tiện giặt là sạch và thơm lâu hơn, khác biệt nằm ở cách sử dụng hương thơm từ nước xả và hiệu quả làm sạch của nước giặt. Có 3 nguyên nhân chính:

Đầu tiên, đó là sự "xung đột" hương thơm. Sai lầm phổ biến nhiều người mắc phải nhất chính là chọn nước giặt và nước xả có mùi không đồng điệu. Khi kết hợp, hai hương thơm có thể lấn át nhau hoặc tạo cảm giác khó chịu.

Quần áo còn mùi khó chịu do vết bẩn và mùi hôi chưa được loại bỏ hoàn toàn

Nguyên nhân thứ hai, các sợi vải chưa được giặt sạch. Các vết bẩn cứng đầu như vết cà phê, dầu mỡ hay mùi mồ hôi bám sâu nếu không được loại bỏ sẽ cản trở hương thơm từ nước xả và lưu lại trên quần áo.

Thứ ba, nước xả thiếu công nghệ hạt lưu hương. Nhiều sản phẩm nước xả thông thường không có hạt lưu hương, khiến hương thơm nhanh phai sau khi quần áo khô.

Đồng bộ hương thơm có phải là bí quyết?

Đồng bộ hương thơm là lựa chọn các sản phẩm có cùng hệ hương chủ đạo hoặc các tầng hương bổ trợ lẫn nhau. Nguyên lý này gọi là fragrance layering (ướp hương đa tầng); khi các lớp hương nối tiếp nhau tạo nên hương thơm hài hòa, có chiều sâu và lưu hương lâu hơn.

Giặt - xả đồng bộ hương thơm mang đến trải nghiệm chăm sóc quần áo chuyên nghiệp hơn

Trong chăm sóc quần áo, nước giặt vừa làm sạch vừa tạo lớp hương nền, còn nước xả tiếp tục bổ sung tầng hương tương đồng, đồng thời dưỡng mềm sợi vải và tăng khả năng lưu hương. Khi hai sản phẩm được phát triển theo cùng một định hướng hương thơm, lớp hương sẽ được tiếp nối và hoàn thiện hơn.

Bộ đôi OMO Matic Pure và Comfort Pure Hoa Trắng Tinh Tế

Để tạo nên trải nghiệm giặt - xả đồng điệu, OMO Matic Pure đảm nhiệm vai trò làm sạch và tạo lớp hương nền, trong khi Comfort Pure Bộ sưu tập Hoa Trắng Tinh Tế tiếp tục dưỡng mềm sợi vải và hoàn thiện các tầng hương ở bước xả.

Bộ đôi OMO Matic Pure và Comfort Pure giúp hoàn thiện trải nghiệm giặt - xả với quần áo sạch sâu, thơm thanh nhã và tinh tế

Bộ đôi được phát triển theo cùng định hướng hương thơm với các nốt hoa trắng, vani và gỗ bổ trợ cho nhau từ bước giặt đến bước xả, tạo nên hương thơm hài hòa, thanh nhã và lưu hương lâu hơn.

OMO Matic Pure làm sạch hiệu quả các vết bẩn cứng đầu, đồng thời bảo vệ sợi vải. Công thức bọt siêu mịn, tan nhanh giúp hạn chế nguy cơ trào bọt, cặn bám và hỗ trợ máy giặt vận hành bền bỉ hơn. Trong khi đó:

- Với máy giặt cửa trước: OMO Matic Pure hương Hoa Linh Lan & Vani Trắng, mang đến lớp hương trong trẻo, dịu dàng.

- Với máy giặt cửa trên: OMO Matic Pure hương Mẫu Đơn Trắng & Đàn Hương, tạo cảm giác thanh lịch, ấm áp.

Sau bước giặt, Comfort Pure Bộ sưu tập Hoa Trắng Tinh Tế tiếp tục hoàn thiện hương thơm với các nốt hoa trắng kết hợp vani hoặc hương gỗ, đồng thời chứa thành phần dưỡng vải nguồn gốc thực vật giúp quần áo mềm mại. Công nghệ hạt lưu hương giúp hương thơm bền đến 100 giờ(*).

Công nghệ hạt lưu hương của Comfort Pure giúp hương hoa trắng thanh nhã bám bền trên sợi vải, lưu hương đến 100 giờ (*)

Nhờ hiệu ứng fragrance layering xuyên suốt từ bước giặt đến bước xả, bộ đôi OMO Matic Pure và Comfort Pure giúp quần áo sạch sâu, mềm mại và lưu hương thanh nhã lâu hơn, mang đến trải nghiệm giặt xả tại nhà gần với chất lượng ngoài tiệm.

Quy trình 5 bước giặt quần áo tại nhà thơm sang tinh tế lên đến 100 giờ

Để bộ đôi giặt - xả đồng điệu hương thơm này phát huy tối đa công năng, hãy "bỏ túi" ngay quy trình giặt giũ chuẩn chỉnh dưới đây:

Bước 1: Phân loại quần áo theo màu sắc và mức độ vết bẩn để chọn chế độ phù hợp.

Bước 2: Sử dụng OMO Matic Pure theo đúng liều lượng hướng dẫn từ nhà sản xuất để làm sạch hiệu quả.

Bước 3: Chọn chế độ giặt phù hợp. Công thức bọt siêu mịn, tan nhanh của OMO Matic Pure giúp hạn chế cặn bám và bảo vệ máy giặt.

Bước 4: Đổ nước xả vải đúng ngăn và lượng quy định. Với công nghệ hạt lưu hương, Comfort Pure giúp quần áo thơm thanh nhã lên đến 100 giờ (dựa trên kết quả đánh giá nội bộ trên vải trong điều kiện phòng thí nghiệm khi bảo quản trong tủ. Kết quả thực tế có thể thay đổi).

Bước 5: Phơi đồ trong vòng 15 phút sau khi giặt, nên giữ mật độ phơi thoáng vào ngày mưa hoặc lặng gió.

Kết hợp OMO Matic Pure và Comfort Pure mang đến trải nghiệm giặt xả trọn vẹn, giúp quần áo sạch sâu và lưu hương thanh nhã như vừa giặt ngoài tiệm

Nắm được bí quyết kết hợp đồng bộ OMO Matic Pure và Comfort Pure Hoa Trắng Tinh Tế, bạn có thể nâng tầm trải nghiệm giặt giũ tại nhà với quần áo sạch sâu, mềm mại và lưu hương bền lâu như được chăm sóc tại tiệm giặt là.

(Nguồn: Uniliver)