Eco Oil và Vinhomes mới đây đã hợp tác xây dựng cộng đồng sống Xanh - Khỏe mạnh - Bền vững thông qua chương trình thu gom, tái chế dầu ăn đã qua sử dụng. Tại Việt Nam, các khu đô thị của Vinhomes là địa điểm đầu tiên được lựa chọn để triển khai Dự án thu gom và tái chế dầu ăn đã qua sử dụng từ khu dân cư.

Chia sẻ với PV VietNamNet, ông You Jeonghwan, CEO và đồng sáng lập của Eco Oil, cho biết, dầu ăn đã qua sử dụng nếu không được xử lý đúng cách có thể gây ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng đến hệ sinh thái biển và thủy sinh. Hiện nay, Eco Oil đã triển khai hệ thống thu gom tự động tại các khu đô thị, đặc biệt tại những khu vực ven sông, để hạn chế tác động xấu từ dầu thải.

Nhờ đó, không chỉ tối ưu hóa chi phí vận hành mà còn duy trì được hệ thống cống rãnh hoạt động ổn định, ngăn ngừa tình trạng tắc nghẽn do dầu mỡ.

“Dầu ăn đã qua sử dụng thực tế có thể trở thành nguồn tài nguyên quý giá để sản xuất nhiên liệu sinh học (biodiesel) hoặc làm nguyên liệu cho các ngành công nghiệp khác. Điều này không chỉ giúp bảo vệ môi trường mà còn tạo ra giá trị kinh tế mới từ những thứ tưởng chừng vô giá trị”, ông You Jeonghwan nhấn mạnh.

Ông You Jeonghwan, CEO và đồng sáng lập của Eco Oil. Ảnh: Q.H

Về quy trình thực hiện, đại diện Eco Oil cam kết 100% dầu thải thu gom sẽ được vận chuyển đến các đối tác tái chế uy tín, đảm bảo quy trình minh bạch, phù hợp với tiêu chí ESG (môi trường - xã hội - quản trị) và đóng góp vào mô hình kinh tế tuần hoàn.

Ông You Jeonghwan đánh giá, việc Vinhomes tham gia tích cực vào dự án tái chế dầu ăn không chỉ bảo vệ môi trường mà qua đó còn góp phần tạo ra một hình ảnh khu đô thị hiện đại, bền vững. Điều này sẽ thu hút sự quan tâm từ các cư dân tiềm năng, đồng thời nâng cao giá trị lâu dài cho khu đô thị và cộng đồng xã hội.

"Thông qua việc hợp tác với Vinhomes, chúng tôi mong muốn nâng cao nhận thức của cư dân về tác hại của dầu thải và khuyến khích họ tham gia phân loại rác thải, biến mỗi cư dân thành một ‘anh hùng xanh’ trong cộng đồng”, ông nói.

Liên quan đến chuyển đổi xanh, CEO của Eco Oil chia sẻ: “Trước khi đến Việt Nam, tôi từng nghĩ rằng để đạt được sự phát triển kinh tế nhanh chóng sẽ phải hy sinh nhiều yếu tố môi trường. Tuy nhiên, sau hai năm làm việc tại đây, tôi đã chứng kiến một sự thật hoàn toàn khác. Sự tự hào dân tộc, tinh thần hợp tác mạnh mẽ và sáng tạo của thế hệ trẻ, đặc biệt là vai trò tiên phong của các doanh nghiệp lớn như Vinhomes, đã giúp chúng tôi tiến gần hơn tới mục tiêu chuyển đổi xanh".

Ông You Jeonghwan cho rằng, khi phong trào chuyển đổi xanh tiếp tục được đẩy mạnh, Việt Nam sẽ có những bước phát triển vượt bậc, trở thành một quốc gia không chỉ mạnh về kinh tế mà còn đi đầu trong bảo vệ môi trường khu vực Đông Nam Á.

Bảo vệ môi trường là một hành trình dài hạn

Yếu tố cốt lõi được CEO You Jeonghwan lưu ý là ứng dụng các giải pháp công nghệ thân thiện với môi trường vào mô hình quản lý đô thị. Khi áp dụng sẽ giảm thiểu phát thải từ hoạt động giao thông vận tải, tối ưu hoá quy trình thu gom, hạn chế các phương tiện chuyên chở di chuyển.

Bảo vệ môi trường không phải là một cuộc đua mà là một hành trình dài hạn

Chia sẻ về mô hình đô thị Net Zero, ông You Jeonghwan cho rằng, đây là một hướng đi không chỉ có lợi cho môi trường mà còn giúp nâng cao chất lượng sống của cư dân. Các khu đô thị Net Zero khuyến khích cư dân tham gia vào các sáng kiến bảo vệ môi trường thông qua các giải pháp tiện lợi và hiệu quả.

“Với việc áp dụng các giải pháp như hệ thống thu gom dầu thải của Eco Oil, các khu đô thị không chỉ giúp Việt Nam tiến gần hơn đến mục tiêu Net Zero mà còn định hình các thành phố kiểu mẫu về phát triển bền vững tại Đông Nam Á”, ông khẳng định.

Tuy nhiên, ông cũng khuyến nghị, Việt Nam có thể rút ra bài học quan trọng từ Hàn Quốc, đó là không nên quá chú trọng vào tốc độ phát triển. Bảo vệ môi trường không phải là một cuộc đua mà là một hành trình dài hạn. Nếu chỉ chạy theo mục tiêu ngắn hạn, mọi nỗ lực sẽ chỉ dừng lại ở mức hình thức.

“Bảo vệ môi trường không chỉ là vấn đề phát triển bền vững, mà còn là cách để xây dựng một cộng đồng gắn kết, đồng lòng. Chính sự kiên trì trong hành trình này sẽ là yếu tố quyết định giúp Việt Nam đạt được các mục tiêu bền vững, không chỉ cho các khu đô thị mà cho cả đất nước”, ông nhấn mạnh.